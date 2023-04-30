    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-з

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    «Красный Диор» и мировое признание. Чем известен Вячеслав Зайцев

    3374
    26 комментариев
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    ПоделитьсяПоделиться

    Народный художник России, лауреат Госпремии России, Вячеслав Зайцев одевал многих советских звезд — Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Людмилу Зыкину, Бари Алибасова и группу «На-На», Людмилу Гурченко, Эдиту Пьеху.

    Изюминкой работ Зайцева всегда был «русский стиль» – еще с 1960-х, когда он показал в США и Японии «Русскую серию» и 1976-го, когда вышла его коллекция по русским народным мотивам из ивановских ситцев. В 1987-м он выпустил коллекцию моделей Haute Couture «Тысячелетие крещения Руси», за ней последовали «Русские сезоны в Париже» и коллекция pret-a-porter de luxe «Агония перестройки».

    Со слов модельера и историка моды Владимира Бухинника, в советской моде Зайцев произвел революцию, так как «топнул ногой» и стал выступать под своим собственным именем (а не Общесоюзного дома моделей), – именем, которое признали и Пьер Карден, и другие знаменитые модельеры Запада. Долгое время его называли «красным Диором».

    Однако подиумная мода и русский стиль — далеко не все, чем знаменит Зайцев: он шил коллекцию моделей униформы Национальной Гвардии и российской милиции, работал со столичными театрами — готовил костюмы для спектаклей МХАТа, Театра сатиры, Театра имени Вахтангова и «Современника». Снимался в телепередачах, среди которых — сверхпопулярный «Модный приговор».

    Костюмы Вячеслава Зайцева есть и в музеях, включая Государственный Эрмитаж, где в 2016 году прошла его персональная выставка.

    О смерти Вячеслава Зайцева стало известно 30 апреля. Легендарному модельеру было 85 лет.

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close