«Красный Диор» и мировое признание. Чем известен Вячеслав Зайцев

Изюминкой работ Зайцева всегда был «русский стиль» – еще с 1960-х, когда он показал в США и Японии «Русскую серию» и 1976-го, когда вышла его коллекция по русским народным мотивам из ивановских ситцев. В 1987-м он выпустил коллекцию моделей Haute Couture «Тысячелетие крещения Руси», за ней последовали «Русские сезоны в Париже» и коллекция pret-a-porter de luxe «Агония перестройки».

Со слов модельера и историка моды Владимира Бухинника, в советской моде Зайцев произвел революцию, так как «топнул ногой» и стал выступать под своим собственным именем (а не Общесоюзного дома моделей), – именем, которое признали и Пьер Карден, и другие знаменитые модельеры Запада. Долгое время его называли «красным Диором».



Однако подиумная мода и русский стиль — далеко не все, чем знаменит Зайцев: он шил коллекцию моделей униформы Национальной Гвардии и российской милиции, работал со столичными театрами — готовил костюмы для спектаклей МХАТа, Театра сатиры, Театра имени Вахтангова и «Современника». Снимался в телепередачах, среди которых — сверхпопулярный «Модный приговор».

