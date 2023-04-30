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    Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев

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    Российский модельер и ведущий программы «Модный приговор» Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет.

    Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
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    В последнее время мэтр отечественной моды редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. Тем не менее он старался посещать светские мероприятия, хоть и не мог самостоятельно и полноценно передвигаться.

    До последних дней своей жизни Вячеслав Зайцев, как пишет «Стархит», желал наладить отношения со своим сыном.

    В день смерти отца Егор Зайцев оставил в своих соцсетях строки:

    «Родной мой, мы не виделись веками.

    Мы жизнями не виделись — был бой…

    Седой вселенский моревый прибой

    Вдруг, честно хрустнув хрящными руками,

    Через столетья сдвинул наши камни,

    Что в детстве разбросали мы с тобой».

    Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

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    Комментарии 12

    Wert30 Апр 2023 в 20:41
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