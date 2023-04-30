Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер и ведущий программы «Модный приговор» Вячеслав Зайцев скончался в возрасте
В последнее время мэтр отечественной моды редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. Тем не менее он старался посещать светские мероприятия, хоть и не мог самостоятельно и полноценно передвигаться.
До последних дней своей жизни Вячеслав Зайцев, как пишет «Стархит», желал наладить отношения со своим сыном.
В день смерти отца Егор Зайцев оставил в своих соцсетях строки:
«Родной мой, мы не виделись веками.
Мы жизнями не виделись — был бой…
Седой вселенский моревый прибой
Вдруг, честно хрустнув хрящными руками,
Через столетья сдвинул наши камни,
Что в детстве разбросали мы с тобой».