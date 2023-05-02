Первый канал: Скончался модельер Валентин Юдашкин

В СМИ 2 мая появилась информация о смерти Валентина Юдашкина.

«Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга», — передаёт Первый канал на своём сайте.

В последние годы Юдашкин тяжело болел. Ему было 59 лет.



Валентин Юдашкин родился в маленьком поселке в Московской области. Окончил в 1986 году Московский индустриальный техникум, а в следующем году уже создал свою первую коллекцию. Первым успехом он сам считал продемонстрированную в рамках Парижской недели моды в 1991 году коллекцию «Фаберже». Платье из нее попало в Музей костюма Лувра. Свой первый бутик модельер открыл в Москве в 1997 году. Сейчас бренд представлен не только в России, но и в Италии, Франции и США.