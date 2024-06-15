Главная красотка СССР: как проходил первый в Союзе конкурс красоты и что стало с его победительницей

Даже сама победительница конкурса красоты не ожидала, что корона достанется ей. Но вместе с победой к ней пришел и народный гнев Фото: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров Поделиться Поделиться





Это сейчас мы уже и сосчитать не можем, сколько конкурсов красоты проходит в России, — количество «мисс» разных направлений перешагнуло все мыслимые барьеры. А раньше на всю страну (точнее, на весь Союз) была одна главная красотка — та, что носила звание «Московская красавица». Первый такой конкурс прошел в 1988 году и стал настоящим прорывом для страны Советов, чья власть до этого времени, мягко говоря, не приветствовала публичное обнажение женщин, считавшихся образцом целомудрия. Но у конкурса, который мог бы совершить революцию, оказалось достаточно провалов.

Городские порталы

Конкурс, разгневавший тысячи женщин Дать конкурсу название «Мисс Москва» организаторы не могли — оно казалось слишком американским, и надо было выделиться на всём остальном западном фоне. Выделились просто и без изысков — конкурс назвали «Московская красавица». Ведущим и автором сценария назначили Леонида Якубовича. Как рассказывала позже о его участии в отборе девушек директор конкурса Мария Парусникова, он «всё время грустил».

— Если это была симпатичная девушка, он говорил: «Извините, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, юбочку». Она так скромно приподнимала юбочку, показывала коленочки, он улыбался и говорил: «Боже, вы такая красивая, расслабьтесь». Они начинали улыбаться, и сразу какая-то реальная картина, живой человек, — рассказывала Парусникова. «Жюрить» участниц пригласили Михаила Задорнова, Анастасию Вертинскую, Марка Розовского. А возглавил всю эту компанию Муслим Магомаев. По составу тех, кто приложил руку к «Московской красавице», видно, что конкурс намеревались провести с размахом.



Были времена, когда Леонид Якубович не только заставлял крутить барабан (но уже тогда носил свои фирменные усы) Фото: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров Поделиться Поделиться





Выбирали главную красавицу СССР с 10 по 12 июня на Центральном стадионе имени Ленина (тот, что сейчас скромно называется «Лужниками»). Посмотреть, кому достанется корона, собрались около 10 тысяч человек. Не считая журналистов и репортеров. Остальные прильнули к экранам телевизоров — конкурс транслировали по центральному телевидению.

Кстати, спонсировать мероприятие согласился модный западногерманский журнал Burda Moden. Он же предложил в качестве приза победительнице сотрудничество с их модельным агентством.

Еще только заслышав о том, что в столице собираются провести конкурс красоты, женщины со всего Союза начали заваливать КПСС гневными письмами. Они требовали остановить вакханалию и не позорить непорочных советских девушек, раздевая их до купальников. Испытание терпеливостью Однако самих девушек мысль стать королевой красоты серьезно заинтересовала — побороться за красивый титул решили больше 2,5 тысячи. В мае 1988 года они собрались на первом отборе в Парке Горького.

Стать первой красавицей пришли 2,5 тысячи девушек, но только шестеро дошли до финала Фото: Юрий Масляев / ТАСС Поделиться Поделиться





Естественно, при таком количестве соискательниц во второй тур проходили только самые терпеливые — те, что смогли отсидеть четыре часа в очереди, заполнить анкету и подать заявку на участие.

Отсев девушек был чудовищный — во второй этап конкурса прошли анкеты лишь 36 участниц с исключительно модельными фигурами. Хотя организаторы конкура заявляли, что конкретных параметров по внешним данным для участниц не было.

«Купальник хоть выжимай» В дальнейшем девушки, попавшие во второй тур, позавидовали тем, кто не прошел дальше. Потому что у них началась изнурительная подготовка к дальнейшим этапам. Ради этого приходилось забыть о своем привычном ритме жизни — подготовка отнимала минимум пять часов в день. Всё это время девушки репетировали творческие номера и тренировались в спортзале, доводя себя до изнеможения идеала. А еще надо было выкроить время, чтобы найти одежду для выступления. И это, как оказалось, стало довольно сложной задачей. Великого ассортимента на прилавках тогда не было, девушки ходили на одни и те же рынки или брали вещи у мам и бабушек, у которых выбор фасонов был еще меньше. В итоге некоторые девушки были одеты одинаково. Отдельным испытанием стала жара 1988 года.

— Жара, купальник хоть выжимай, душ принять негде, пообедать негде, — жаловалась на безалаберную организацию мероприятия одна из участниц Елена Васильева. — Откуда же им было знать, ведь обещали сказку, а оказалось… всё как всегда.

На этом фото Мария Калинина дефилирует в купальнике, еще не подозревая, что скоро ей достанется корона победительницы Александр Чумичев / ТАСС Поделиться Поделиться





После таких испытаний, конечно, было особенно обидно не пройти дальше. Но перед финалом отсеялись еще 30 девушек. Провалы конкурса До финала жюри допустило только шестерых участниц: Елену Дурневу, Екатерину Чиличкину, Оксану Фандеру, Марию Калинину, Елену Передрееву и Ирину Суворову. Им предстояло трижды продефилировать по сцене — в вечернем наряде, национальном костюме и в купальнике.

Жюри оценивало не только внешность участниц, но также их остроумие и любознательность и интеллект — вопросы задавал Михаил Задорнов, а задания были самыми разными — от простых «хозяйственных» до сложных географических.

Самая большая проблема перед жюри встала, когда настало время выбирать победительницу. Мало того, что четких критериев отбора не было, так организаторы еще и не проверили паспортные данные участниц. В результате те, кто мог бы взять корону победительницы, лишались ее, потому что не прошли по возрасту. Да, в самом финале.

Но это еще полбеды. Одну девушку, прошедшую все испытания, не стали рассматривать в качестве победительницы просто из-за ее «неблагозвучной» фамилии. Звали девушку Елена Дурнева. И организаторы прямо говорили, что с такой фамилией первую красавицу СССР представить невозможно. Еще одна девушка, с подходящими именем и фамилией (Ирина Суворова) и нужного возраста, не победила, потому что оказалась замужем и воспитывала двух детей. Так что ее можно было удостоить только звания «Миссис Москва».

Не повезло и еще одной участнице, в победе которой никто не сомневался. Молодая, красивая, харизматичная, незамужняя, очаровательная, с благозвучной фамилией — Оксана Фандера заметно выделялась среди остальных участниц лидерскими качествами и умением спокойно общаться с организаторами конкурса. Однако на момент проведения конкурса она только переехала в Москву из Одессы, так что стать «Московской красавицей» она никак не могла «по национальным соображениям». В итоге жюри выбирало победительницу по принципу «у нее типичные русские имя и фамилия». Таких девушек оказалось две.

Екатерина Чиличкина была одной из двух девушек, между которыми жюри выбирало победительницу. Для всего советского народа Катя осталась на неофициальном втором месте конкурса Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров, фотохроника Поделиться Поделиться





Корона «Московской красавицы» досталась десятикласснице Маше Калининой. Она была самой юной претенденткой на корону — на тот момент ей даже не исполнилось 17 лет. Не успев снять корону победительницы, на следующий день после конкурса она пошла в школу на выпускные экзамены.

Звание «Московской красавицы» должно было уйти девушке с миловидной русской внешностью и «правильной» фамилией. Такой девушкой стала Мария Калинина Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров, фотохроника Поделиться Поделиться





Сама Маша позже признавалась, что не рассчитывала на победу и даже к своему участию в конкурсе серьезно не относилась. Выступала она в маминых туфлях, которые были на несколько размеров больше, и в закрытом купальнике, одолженном у подруги.

Вместе с короной победительницы Маша получила контракт с Burda Moden, телевизор «Темп», хрустальную вазу с цветами, круиз по Средиземному морю, кассетный магнитофон, несколько поездок в страны Европы. Был и дополнительный приз — «Московская красавица» могла полчаса померить коллекционные шубы. Ни одну из них Маше не подарили. Жизнь после победы Только придя в себя после победы, Маша обнаружила, что стала объектом для ненависти. Ее моментально стали обвинять в том, что она купила победу, разгневанная общественность обратила внимание и на то, что девушка — однофамилица «всесоюзного старосты» Михаила Калинина (с 1919 по 1946 год он занимал должность номинального главы государства в РСФСР, а затем и СССР), недовольные успехом Маши считали, что они родственники. Недоброжелатели толпами собирались под окнами Калининых и требовали справедливости. Из-за этого отцу «Московской красавицы» даже пришлось ставить решетки на окна — чтобы никто не добрался до его дочери.

Вместе с победой в конкурсе Марии досталось множество призов, но среди них не оказалось народной любви Фото: Александр Чумичев / ТАСС Поделиться Поделиться





Потом Маша уехала туда, где до нее никто не мог дотянуться. Несколько месяцев она колесила по Европе, участвовала в фотосъемках в качестве модели, а потом остановилась в США. Там Калинину официально представили первой русской красавицей президенту Джорджу Бушу-старшему, а в 18 лет девушка переехала в Лос-Анджелес. Закончила курсы актерского мастерства и стала профессиональной актрисой. Но работа в кино оказалась не такой, как Маша себе представляла. Она всегда хотела попробовать себя в разных амплуа, но режиссеры рассмотрели в ее пронзительных темных глазах и скуластом лице идеал плохой девочки и стали предлагать ей исключительно роли стервозных и опасных женщин. Если хотите увидеть ее работы в кино, можете посмотреть итальянский фильм «Осторожно, перестройка» 1990 года или американский ужастик 2006 года «Остаться в живых» (16+).

В Россию после отъезда Маша больше не возвращалась. Сейчас она не стремится к медийности и увлеклась йогой — открыла собственную студию, ведет ретриты. Духовные ценности ей оказались больше по душе.

В Америке Мария Калинина познакомилась со своим будущим мужем — продюсером и эмигрантом из Киева Валерием Сигалом. Детей у них нет, да они и не стремятся к потомству, считая целью и достоинством своих отношений «духовную поддержку друг друга».