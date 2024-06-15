Петербуржец пожаловался на велоразбойника, преследовавшего его в Кронштадте

Велосипедист оказался в отделе полиции после стрельбы в центре Кронштадта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 июня.



О велоразбое полицейским рассказал 53-летний петербуржец, обратившийся за помощью немногим позже полуночи. Крайне неприятной вышла его прогулка по Якорной площади. По словам мужчины, за ним погнался велосипедист, выстреливший из газового пистолета и отобравший смартфон.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что стрельба стала результатом конфликта, случившегося у Морского собора. По данным «Фонтанки», в отдел увезли 46-летнего местного жителя с «Добрыней». В соцсетях он называет себя хулиганом.