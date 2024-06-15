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    Петербуржец пожаловался на велоразбойника, преследовавшего его в Кронштадте

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    Велосипедист оказался в отделе полиции после стрельбы в центре Кронштадта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 июня.

    О велоразбое полицейским рассказал 53-летний петербуржец, обратившийся за помощью немногим позже полуночи. Крайне неприятной вышла его прогулка по Якорной площади. По словам мужчины, за ним погнался велосипедист, выстреливший из газового пистолета и отобравший смартфон.

    Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что стрельба стала результатом конфликта, случившегося у Морского собора. По данным «Фонтанки», в отдел увезли 46-летнего местного жителя с «Добрыней». В соцсетях он называет себя хулиганом.

    Мужчина получил протокол о появлении пьяным в общественном месте. Телефон возвращён владельцу.

    «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

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