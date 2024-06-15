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    Повелители ветра. В небе над Кронштадтом заметили парящих драконов и рыб

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    Фото: Александр Гальперин/ «Фонтанка.ру»
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    Над историко-культурным комплексом «Форт Константин» в Кронштадте поднялись десятки парящих драконов, причудливых рыб и бабочек. В эту субботу, 15 июня, там прошел фестиваль воздушных змеев, красочный фейерверк наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».

    Некоторые из фигур достигали 15 метров. Гости праздника под открытым небом с интересом запускали конструкции и ловили воздушные потоки.

    Александр Гальперин/ «Фонтанка.ру»

    В день фестиваля между Кронштадтом и фортом «Константин» для удобства зрителей курсирует бесплатный шаттл «Кронсититур».

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    Пилотам, запускающим змеев в небо, повезло с погодой. День выдался теплым и без осадков, ветер дует с запада со скоростью до 8 м/с. Завтра столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

    Фото: Александр Гальперин/ «Фонтанка.ру»

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