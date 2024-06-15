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    Дождливая суббота? Петербург остается под влиянием антициклона

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    Петербуржцам в субботу обещают на удивление хорошую погоду. Прогнозом утром 15 июня поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, город останется под влиянием малоактивного антициклона, который сохранит в регионе «спокойную и довольно солнечную погоду». В Северной столице обойдется без существенных осадков, но в некоторых районах Ленобласти пройдут дожди.

    Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру»/ Архив
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    Температура воздуха в Петербурге днем ожидается до +19…+21 градуса, в Ленобласти +18…+23. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    К 10 часам утра в городе на Неве установились +17,8 градуса. Небо чистое, на улице солнечно.

    А в воскресенье будет еще теплее. По данным Северо-Западного УГМС, осадков в городе не будет, в ночь на 16 июня похолодает до +12...+14 градусов, местами в регионе ждем даже +10, зато днем будет +23...+25.

    Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру»/ Архив

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