В Петербурге специалисты бесплатно проведут диагностику развития маленьких детей

Санкт-Петербургский институт ранней помощи в честь своего дня рождения проведёт бесплатную диагностику развития детей. Родители малышей в возрасте от 2 до 3,5 лет смогут заполнить анкету, разработанную экспертами института, и получить заключение специалистов. Анкетирование позволит определить, хорошо ли ребёнок понимает язык, как развивается речь, тонкие и крупные движения, как проходит социальное развитие.



Институт был создан 16 июня 1992 года и уже более 30 лет помогает детям с нарушениями развития, их семьям, а также проводят обучение специалистов со всей страны. Ежегодно порядка двух тысяч семей с детьми в возрасте до 6 лет получают помощь, в том числе дети с задержкой развития, нарушениями слуха и зрения, синдромом Дауна, аутизмом.

