В Петербурге специалисты бесплатно проведут диагностику развития маленьких детей

Санкт-Петербургский институт ранней помощи в честь своего дня рождения проведёт бесплатную диагностику развития детей. Родители малышей в возрасте от 2 до 3,5 лет смогут заполнить анкету, разработанную экспертами института, и получить заключение специалистов. Анкетирование позволит определить, хорошо ли ребёнок понимает язык, как развивается речь, тонкие и крупные движения, как проходит социальное развитие.
Институт был создан 16 июня 1992 года и уже более 30 лет помогает детям с нарушениями развития, их семьям, а также проводят обучение специалистов со всей страны. Ежегодно порядка двух тысяч семей с детьми в возрасте до 6 лет получают помощь, в том числе дети с задержкой развития, нарушениями слуха и зрения, синдромом Дауна, аутизмом.
«К нам приходят родители с самыми разными запросами. Те, кто подозревает, что ребёнок развивается с задержкой и хочет пройти обследование — никак не заговорит, слишком избирателен в еде, не играет с другими детьми, гиперактивен. Также семьи с подтверждёнными нарушениями психического развития или генетическими нарушениями развития: аутизмом, СДВГ, ДЦП, нарушениями слуха, зрения. Мы подходим индивидуально к каждому ребёнку, к каждой семье, и подбираем программы помощи», — говорит психолог, генеральный директор АНО ДПО СПБ ИРАВ Лариса Самарина.
Санкт-Петербургский институт ранней помощи — первое в России специализированное учреждение, создавшее и практикующее комплексный подход к диагностике развития и программам помощи маленьким детям и их семьям. Методики института по раннему вмешательству стали основой национальной политики поддержки семей с маленькими детьми в РФ. В институте работают психологи, педагоги, специалисты по коммуникации, сурдопедагог, аудиолог, офтальмолог, физиолог зрения, педиатр, физические терапевты, эрготерапевты.
За 30 лет работы сотрудниками института было обследовано более 100 000 детей раннего возраста. Свыше двух тысяч семей были включены в интенсивные программы раннего вмешательства.
16 и 17 июня на сайте института — irav-spb.ru — будет размещена ссылка на анкету для родителей. Отправить заполненную форму можно до 25 июня включительно на электронную почту loveirav@eii.ru. До 1 июля все поступившие анкеты будут обработаны специалистами института, заключения будут направлены родителям на электронную почту.