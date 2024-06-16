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    Зря вы пили воду: чего категорически нельзя делать на жаре

    Некоторым людям и вовсе лучше не выходить из дома

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    Головные уборы наши врачи бы похвалили, а вот от напитков со льдом лучше отказаться
    Головные уборы наши врачи бы похвалили, а вот от напитков со льдом лучше отказатьсяФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Вот уже неделю жара не покидает Россию. Высокая температура стоит от Северной столицы до Южного Урала, и пока погода не собирается над нами сжалиться. Так что мы решили узнать у врачей, как пережить знойное лето. Рассказываем, как правильно охлаждаться и кому ни в коем случае нельзя выходить на улицу.

    Что нужно делать в жару

    По мнению врачей, правила поведения в жару остаются неизменными вот уже много лет. Самое главное правило — не находиться долго под солнечными лучами, считает главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

    Если выйти на улицу всё же необходимо, то нужно надеть головной убор и светлую одежду, так как в темных вещах человек рискует заработать перегрев. Отличным решением станет покупка солнцезащитного крема — он поможет спастись от солнечных ожогов.

    А вот воду врач советует выбирать минеральную, а не обычную — ведь вместе с потом организм теряет соли.

    — Чистая вода — это не всегда хорошо в больших количествах, так как основная защита организма от жары — пот, — заявил Андрей Поздняков. — С ним, помимо жидкости, из организма выделяются еще и соли, запас которых нужно восполнять, иначе при употреблении только чистой воды без солей может возникнуть гипонатриемия — в крови снизится артериальное давление, что и происходит при тепловом и солнечном ударе.

    По мнению терапевта семейной медицины «Здравица» Ирины Аманатовой, при 30-градусной жаре человеку необходимо пить 2,5–3 литра воды каждый день. Прохладный душ также поможет пережить высокую температуру.

    Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Что нельзя делать в жару

    Если вы отдыхаете рядом с водоемом и терпеть жару уже невыносимо — ни в коем случае не надо резко нырять в холодную воду с головой из-за перепада температур. Также лучше не пить алкоголь, ведь нетрезвый человек не сможет адекватно оценить свое самочувствие и в итоге получит тепловой удар.

    От спорта днем лучше отказаться вовсе — врачи советуют перенести тренировки и прогулки на утро или вечер, когда температура еще не успела подняться слишком сильно, а солнце не такое активное.

    Питаться тоже лучше правильно — исключить жирную и тяжелую пищу.

    —Добавляйте в питание при жаре больше зелени, овощей и фруктов, — советует Ирина Аманатова. — В жару повышаются риски возникновения кишечных инфекций, поэтому следите за сроком годности продуктов, соблюдайте условия хранения и тщательно мойте руки.

    Ну а еще врачи советуют не пить ледяные напитки и не злоупотреблять кондиционером, ведь это приводит к развитию простудных заболеваний.

    Чем опасна жара для организма

    Если проигнорировать советы врачей, то последствия могут оказаться серьезнее, чем кажется. По мнению медиков, главным риском может стать тепловой и солнечный удары. Разница между ними в том, что солнечный удар получают непосредственно под прямыми лучами солнца, а тепловой удар можно получить и в закрытом помещении, если там высокая температура и влажность.

    — В сухую погоду проще: высокая температура и низкая влажность переносятся лучше, чем невысокая температура и высокая влажность, — предупредил Андрей Поздняков. — Поэтому в любом случае нужно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

    Помимо этого, долгое пребывание на жаре грозит обезвоживанием, солнечными ожогами, раздражением дыхательных путей, проблемами с мышечной координацией и повышенной утомляемостью.

    Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Кто в группе риска

    В первую очередь от жары страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, считает Андрей Поздняков.

    — У кого-то давление повышается, часто такое бывает у гипертоников. У кого-то, наоборот, в силу того, что пота выделяется много, давление может «рухнуть», для теплового и солнечного удара снижение давления очень характерно, — подчеркнул врач. — Для эндокринных патологий жара тоже нежелательна, потому что идет нарушение водно-солевого обмена в организме: эндокринопатия таких вещей крайне не любит.

    Также в группе риска пожилые люди и младенцы, добавил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

    — Их центр терморегуляции в головном мозге не работает как следует, поэтому им сложно регулировать температуру тела, — отметил Денис Банный. — Кроме того, с последствиями жары чаще сталкиваются люди, злоупотребляющие алкоголем, потому что спиртное также блокирует центр терморегуляции. Риск перегрева выше и у людей с лишним весом, а также у тех, кто тренируется на открытом воздухе или в духоте.

    Особенно осторожно гулять в жару врач посоветовал беременным женщинам и людям с болезнями почек, легких и сердца.

    Любите жаркую погоду?

    Головные уборы наши врачи бы похвалили, а вот от напитков со льдом лучше отказаться
    Головные уборы наши врачи бы похвалили, а вот от напитков со льдом лучше отказатьсяФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы

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