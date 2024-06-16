В советском кино точно было что посмотреть. А еще больше — к чему присмотреться. Именно детали, часто незаметные на первый взгляд, придавали фильмам особый шарм. А вы обращали на них внимание или для вас был важен только сюжет? У нас есть подходящий способ проверить.
Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру
Осторожно, повышенный уровень сложности
16 июня 2024, 14:25
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Да и незачем запоминать всё подряд, если фильм хороший
Порой вы ставили на паузу, чтобы рассмотреть детали. Просто не все фильмы видели
Вашей внимательности и памяти остается только позавидовать!