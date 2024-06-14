70 беспилотников сбиты в Ростовской области, два долетели до Волгоградской

Минобороны выдало официальную информацию о ночных атаках беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Им подверглись шесть регионов. Всего сбито почти 90 дронов.
Ночью 14 июня силы ПВО перехватили и уничтожили:
- 70 БПЛА в Ростовской области,
- шесть БПЛА в Воронежской области,
- шесть БПЛА в Курской области,
- два БПЛА в Волгоградской области,
- два БПЛА в Белгородской области,
- один БПЛА в Крыму.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о массированной атаке дронов. В одном из районов нарушено электроснабжение. В Воронежской области под удар попала нефтебаза, в результате падения обломков поврежден неиспользуемый нефтяной резервуар.