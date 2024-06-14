Со сверхмалой высоты БПЛА атаковали нефтебазу под Воронежем, обломки повредили резервуар

Как минимум три российских региона подверглись атакам БПЛА ночью 14 июня. В Лискинском районе Воронежской области беспилотные летательные средства атаковали нефтебазу со сверхмалой высоты. Об этом сообщает губернатор области Александр Гусев.

Около 3 часов ночи дежурные средства ПВО обнаружили и сбили шесть беспилотников. В результате падения их обломков незначительные повреждения получил неиспользуемый резервуар нефтебазы.

«Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет», — отмечает Гусев.