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    Со сверхмалой высоты БПЛА атаковали нефтебазу под Воронежем, обломки повредили резервуар

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    Как минимум три российских региона подверглись атакам БПЛА ночью 14 июня. В Лискинском районе Воронежской области беспилотные летательные средства атаковали нефтебазу со сверхмалой высоты. Об этом сообщает губернатор области Александр Гусев.

    Около 3 часов ночи дежурные средства ПВО обнаружили и сбили шесть беспилотников. В результате падения их обломков незначительные повреждения получил неиспользуемый резервуар нефтебазы.

    «Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет», — отмечает Гусев.

    В Ростовской области ПВО отразила массовую атаку, дроны уничтожены у нескольких населенных пунктов. В Морозовском районе нарушено электроснабжение, информирует губернатор Василий Голубев.

    В Курской области сбиты пять БПЛА самолетного типа, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

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    Комментарии 2

    Guddd-Head14 Июн 2024 в 07:21
    Верим!
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