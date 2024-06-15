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    «Это прорыв». Часть Красного Села превратилась в огромное озеро

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    Коммунальная авария произошла в Красном Селе в Петербурге. Об этом сообщают местные жители вечером 15 июня.

    «Прорвало бы зимой, был бы хороший каток», — шутит в соцсетях Игорь. «Уточкам раздолье», — радуется Оксана.

    По словам очевидцев, затопленной в основном оказалась территория вокруг дома культуры на Кингисеппском шоссе. Жители улиц Освобождения, Юных пионеров, Гвардейской, Лермонтова, Геологической, проспекта Ленина и ряда других жалуются на слабый напор, либо вовсе отсутствие воды в квартирах.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала», информация о «сильном вытекании холодной воды» на Кингисеппском шоссе, 2 поступила в 22:25. В ходе обследования специалисты обнаружили технологическое нарушение на сети диаметром 500 мм. Сейчас бригада занимается локализацией прорыва.

    «Из-за технологического нарушения у некоторых жителей Красного Села может наблюдаться снижение давления воды. После локализации вытекания водоснабжение будет осуществляться в полном объеме. Вся вода будет отведена в канализацию», — добавили на предприятии.

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