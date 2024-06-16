В результате обстрела в ДНР погиб военкор Никита Цицаги

Военный корреспондент Никита Цицаги погиб в результате обстрела в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 июня сообщил глава региона Денис Пушилин.



«При исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ. Для освещения событий он с марта 2022 года регулярно посещал Донецкую Народную Республику», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.



Уточняется, что Цицаги погиб в районе Никольского монастыря в Волновахском районе.



13 июня под обстрел в Горловке попали журналисты телеканала НТВ. В результате погиб оператор Валерий Кожин, военкор Алексей Ивлиев лишился руки. СКР по факту случившегося возбудил уголовное дело.

