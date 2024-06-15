NYT показала проект мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году

Газета The New York Times в субботу, 15 июня, обнародовала, как утверждается, полный проект мирного договора между Россией и Украиной. Это результат переговоров между двумя странами, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле.

Издание приводит документ из 17 страниц, в котором изложен целый ряд соглашений с обеих сторон. Всего опубликовано три версии договора 2022 года: от 17 марта, от 29 марта и третий — 15 апреля. Последний — «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» — был отправлен президенту России Владимиру Путину.

Согласно основным положениям, Москва требовала от Киева не вступать в НАТО или другие альянсы. «Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты…», — говорится в проекте. Еще одним пунктом договора являлось признание Украиной Крыма частью территории России: «Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим внесет комплексные изменения в национальное законодательство». При этом украинская сторона не согласилась с данным пунктом, так как он не относится к предмету договора, касающегося нейтрального статуса Украины.

В коммюнике предлагалось зафиксировать, что «Украина и Россия не будут решать вопросы Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат политико-дипломатические усилия для разрешения этого вопроса». Также российская сторона потребовала от Украины признать русский язык официальным языком в стране. В случае подписания договора Украина в течение 30 дней должна была подписать договор о снятии «всех ограничений на использование русского языка в любой сфере». Этот пункт в итоге Киев тоже не согласовал. Россия предложила Украине отменить санкции, введенные с 2014 года. Еще одним камнем преткновения стал пункт о том, что в случае вооруженного нападения на Украину каждая из стран-гарантов (РФ, КНР, США, Великобритания и ряд других) обязана будет встать на ее защиту, в том числе закрыв ее воздушное пространство, а также, чтобы договор распространялся на «международно признанные границы» Украины. Москва внесла сюда правку: помощь будет оказана «на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения», включая саму Россию.

Среди «точек соприкосновения», которые появились в последней публикации договора, также: стороны договорились, что Украина закрепит за собой статус нейтральной страны, и ей будет разрешено вступить в Евросоюз, а также договоренность о дальности оружия, которое разрешалось использовать Украине. Все документы представлены на русском и английском языках, их подлинность подтвердили изданию участники переговоров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны — просто с другими официальными лицами, указав, что действующего главу страны президент России не считает легитимным. И подчеркнул, что условия проведения мирных переговоров, которые обозначил Владимир Путин, бессрочные.

