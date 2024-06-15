    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.07eur95.15

    Боевые действия

    NYT показала проект мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году

    5815
    24 комментария

    Газета The New York Times в субботу, 15 июня, обнародовала, как утверждается, полный проект мирного договора между Россией и Украиной. Это результат переговоров между двумя странами, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле.

    Издание приводит документ из 17 страниц, в котором изложен целый ряд соглашений с обеих сторон. Всего опубликовано три версии договора 2022 года: от 17 марта, от 29 марта и третий — 15 апреля. Последний — «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» — был отправлен президенту России Владимиру Путину.

    Согласно основным положениям, Москва требовала от Киева не вступать в НАТО или другие альянсы. «Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты…», — говорится в проекте.

    Еще одним пунктом договора являлось признание Украиной Крыма частью территории России: «Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим внесет комплексные изменения в национальное законодательство». При этом украинская сторона не согласилась с данным пунктом, так как он не относится к предмету договора, касающегося нейтрального статуса Украины.

    В коммюнике предлагалось зафиксировать, что «Украина и Россия не будут решать вопросы Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат политико-дипломатические усилия для разрешения этого вопроса».

    Также российская сторона потребовала от Украины признать русский язык официальным языком в стране. В случае подписания договора Украина в течение 30 дней должна была подписать договор о снятии «всех ограничений на использование русского языка в любой сфере». Этот пункт в итоге Киев тоже не согласовал.

    Россия предложила Украине отменить санкции, введенные с 2014 года. Еще одним камнем преткновения стал пункт о том, что в случае вооруженного нападения на Украину каждая из стран-гарантов (РФ, КНР, США, Великобритания и ряд других) обязана будет встать на ее защиту, в том числе закрыв ее воздушное пространство, а также, чтобы договор распространялся на «международно признанные границы» Украины. Москва внесла сюда правку: помощь будет оказана «на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения», включая саму Россию.

    Среди «точек соприкосновения», которые появились в последней публикации договора, также: стороны договорились, что Украина закрепит за собой статус нейтральной страны, и ей будет разрешено вступить в Евросоюз, а также договоренность о дальности оружия, которое разрешалось использовать Украине.

    Все документы представлены на русском и английском языках, их подлинность подтвердили изданию участники переговоров.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны — просто с другими официальными лицами, указав, что действующего главу страны президент России не считает легитимным. И подчеркнул, что условия проведения мирных переговоров, которые обозначил Владимир Путин, бессрочные.

    15–16 июня в Швейцарии проходит международная мирная конференция, на которой будут обсуждать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Россия в ней участвовать не будет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close