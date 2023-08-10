В Петербурге появятся первые знаки, запрещающие ездить на личных электросамокатах. Пока по двум адресам, дальше — больше

Первые дорожные знаки, запрещающие движение личных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), могут появиться в Петербурге в течение двух месяцев. Об этом 10 августа сообщил «Фонтанке» заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Контролировать соблюдение требований знаков будет ГИБДД.



«Комитетом по транспорту в данный момент уже согласованы схемы организации дорожного движения с запретом кататься на самокатах на Дворцовой и Адмиралтейской набережных. Причем это будет касаться не только арендных самокатов, но и вообще всех средств индивидуальной мобильности. В этом году мы перейдем к процессу установки знаков, и когда соответствующий запрет появится, органы ГИБДД будут контролировать это, так как на них возложена ответственность в соответствии с правилами дорожного движения вести этот процесс», — объявил Ваньчков на совещании с представителями сервисов аренды электросамокатов.