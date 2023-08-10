В Петербурге появятся первые знаки, запрещающие ездить на личных электросамокатах. Пока по двум адресам, дальше — больше

Первые дорожные знаки, запрещающие движение личных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), могут появиться в Петербурге в течение двух месяцев. Об этом 10 августа сообщил «Фонтанке» заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Контролировать соблюдение требований знаков будет ГИБДД.
«Комитетом по транспорту в данный момент уже согласованы схемы организации дорожного движения с запретом кататься на самокатах на Дворцовой и Адмиралтейской набережных. Причем это будет касаться не только арендных самокатов, но и вообще всех средств индивидуальной мобильности. В этом году мы перейдем к процессу установки знаков, и когда соответствующий запрет появится, органы ГИБДД будут контролировать это, так как на них возложена ответственность в соответствии с правилами дорожного движения вести этот процесс», — объявил Ваньчков на совещании с представителями сервисов аренды электросамокатов.
Отвечая на вопрос «Фонтанки», он отметил, что комитет согласовал с ГИБДД схему расстановки соответствующих знаков: первые — на Дворцовой и Адмиралтейской набережных — могут появиться уже в течение двух месяцев.
«Я думаю, что постепенно такой контроль появится во всем городе, — считает Ваньчков. — Возможно, будут привлекаться видеокамеры «Безопасного города», камеры контроля за нарушениями правил дорожного движения».
Новые дорожные знаки 3.35, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности, могут появиться как минимум во всех местах, где сейчас запрещено ездить на арендных электросамокатах. В Смольном ранее говорили о таких планах. 10 августа стало известно, что количество запретных зон для кикшеринга вырастет на 11, до 28.