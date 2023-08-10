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    Где в Петербурге больше не будет самокатов. Собрали все новые ограничения и запреты для сервисов аренды

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сервисы аренды электросамокатов в Петербурге 9 августа подписали дополнительное соглашение к соглашению с комитетом по транспорту, которое устанавливает правила использования этого транспорта, сообщает корреспондент «Фонтанки». Теперь в городе станет больше мест, где нельзя ездить на электросамокатах и парковать их, а также больше участков, где скорость будет снижаться автоматически.

    Список зон, где полностью запрещено движение на электросамокатах (пока что только на арендных), пополнился 11 локациями. Восемь из них находятся в Кронштадте, три остальные — ГМЗ «Петергоф», парк «Дубки» и Канонерский тоннель.

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    Парковать и бросать электросамокаты теперь будет нельзя в 27 дополнительных местах. Пять из них находятся в Петроградском районе, два — в Василеостровском, 25 — в Центральном, два — в Кронштадте. В основном это улицы и переулки с узким тротуаром, но также и пространство вокруг памятников. Так, ставить самокаты больше не будут около бюста Василия Жильцова и памятника морякам-подводникам в Кронштадте.

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    В семи точках на городской карте скорость самоката теперь будет снижаться до 10 км/ч. Такой скоростной режим будет действовать на Марсовом поле и на шести улицах в Кронштадте.

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    Самые обширные изменения касаются ограничения скорости движения самокатов до 15 км/ч. До этого значения она снизится на 98 улицах в центральных районах города — Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном.

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    Список новых ограничений разрабатывался совместно комитетом по транспорту, районными администрациями и операторами сервисов аренды, которые анализируют перемещения своих пользователей и выявляют проблемные зоны. Кикшеринги поддержали ограничения и подписали допсоглашение. В комтрансе их попросили внести изменения в свои информационные системы до 15 августа.

    В Петербурге сервисы аренды электросамокатов заключают с комитетом по транспорту соглашение, определяющее правила их работы на территории города. Впервые такой документ был подписан в 2021 году и с тех пор продлевается на каждый новый сезон. Действующая версия правил предусматривает ограничение скорости средств индивидуальной мобильности в черте города до 20 км/ч, в определенных зонах — до 15 км/ч, также есть 17 запретных зон, где кататься запрещено. К последним, в частности, относится Невский проспект.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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