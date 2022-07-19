Самокат и закон. Что делать, если вы столкнулись с электросамокатом или он с вами

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Сезон электросамокатов в самом разгаре. Все его прелести на себе уже прочувствовали участники дорожного движения и посетители травматологии. «Фонтанка» рассказывает, что делать, если вы попали в ДТП с электросамокатом как его «водитель», автомобилист или пешеход Электросамокаты до сих пор передвигаются по улицам на птичьих правах. Поправки в ПДД, которые определяют их как средства индивидуальной мобильности (СИМ) и вписывают в рамки безопасного дорожного движения, до сих пор не приняты. В ГИБДД ожидают, что устранить пробелы в законодательстве удастся до конца года. А пока этого не произошло, самокатчиков в основном относят к пешеходам или водителям мопедов, что не всегда выглядит адекватно, с точки зрения здравого смысла.



Основы

Электросамокаты обладают разными характеристиками, из-за чего категорию передвигающегося на нем участника ДТП однозначно определить невозможно. Поэтому в зависимости от мощности мотора их определяют либо как пешеходов, либо как водителей транспортного средства, близкого к мопеду.

Как следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, если номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки СИМ не превышает 0,25 кВт (250 ватт), лицо, передвигающееся на нем, регистрируется как пешеход.

Если мощность устройства составляет от 0,25 кВт до 4 кВт (250–4000 ватт), оно может регистрироваться как мопед с электродвигателем мощностью менее 4 кВт или как персональное электрическое средство передвижения малой мощности, поскольку не все из них однозначно можно отнести к мопедам. При этом лицо, передвигающееся на нем, регистрируется как водитель. Чтобы водить мопед, нужно водительское удостоверение с соответствующей категорией. В марте 2022 года СМИ писали, что Верховный суд наконец признал электросамокаты транспортным средством, но на деле всё оказалось совсем не так.



На самом деле суд рассматривал такое происшествие: водитель автомобиля поворачивал налево, пропустил всех, кого было можно, но не заметил самокатчика. Тот пытался затормозить, перевернулся через руль, влетел в машину и в результате погиб. Следствие посчитало, что он передвигался на механическом транспортном средстве. В ПДД оно определяется как приводимое в движение двигателем.



Исходя из этого, защита водителя настаивала, что у передвигающегося на механическом ТС человека должны быть права, но в правилах об этом ничего не сказано. В суде они оспаривали непосредственно абзацы ПДД, в которых была информация о том, что считать механическим и обычным транспортным средством, а также кого считать пешеходом. Суд отказал в претензиях именно к правилам, а самокаты транспортным средством не признал, в отличие от следствия.



Так что пока нет четкого регламента, каждый случай рассматривается индивидуально, но, как отмечает Научный центр БДД, «пользователи СИМ в основном руководствуются правилами движения пешеходов». Он же приводит такие данные:

в 2021 году Госавтоинспекция зарегистрировала всего 672 ДТП с участием СИМ. Это на 67,5 % больше, чем годом ранее, но и распространенность этого вида транспорта раньше была не такая. В авариях погибли 20 человек, включая 1 ребенка в возрасте до 16 лет, пострадали 704 человека, включая 133 ребенка.





больше, чем годом ранее, но и распространенность этого вида транспорта раньше была не такая. В авариях погибли 20 человек, включая 1 ребенка в возрасте до 16 лет, пострадали 704 человека, включая 133 ребенка. В 483 случаях СИМ посчитали электрическим средством передвижения малой мощности. В этих авариях передвигавшийся на СИМ человек был зарегистрирован как пешеход, соответственно, 94 % ДТП попали в систему как наезд на пешехода. В таких авариях погибли 11 человек, ранены оказались 509.





ДТП попали в систему как наезд на пешехода. В таких авариях погибли 11 человек, ранены оказались 509. Вопреки ожиданиям, ДТП с участием СИМ, схожим по характеристикам с мопедом с электродвигателем, было зафиксировано меньше — 189. Здесь передвигающийся на СИМ человек был признан водителем, а большинство происшествий оценивались как столкновение с транспортным средством ( 67 % ), наезд на пешехода ( 15 % ), опрокидывание ( 8 % ). Погибли 9 человек, получили ранения 195.





), наезд на пешехода ( ), опрокидывание ( ). Погибли 9 человек, получили ранения 195. 10 % ДТП приходится на самокаты сервисов аренды.

Где бьются чаще всего

Петербург — второй в стране город по количеству ДТП с электросамокатами после Москвы. Количество смертельных исходов пропорционально. В столице в 2021 году аварии унесли жизни 5 человек, в Петербурге — двух, в Башкортостане — тоже двух, в остальных регионах — по одному или ни одного.

Чаще всего ДТП с самокатами происходят в местах пересечения проезжих частей, особенно на выезде с прилегающей территории. На втором месте — пешеходные переходы. Треть случаев приходится на участки с меньшим уровнем конфликтности транспортных потоков, например на перегоны и тротуары.



Интересно, что более чем в половине случаев виновными признают водителей СИМ — механических транспортных средств (условных мопедов), хотя, как ни странно, перевес над самокатчиками-пешеходами небольшой — 53 % против 47 % . Первые чаще всего привлекаются к ответственности за нарушение правил расположения ТС на проезжей части ( 29 % ), несоответствие скорости конкретным условиям движения (24 % ), несоблюдение очередности проезда ( 19 % ). Пешеходов наказывают за передвижение по проезжей части ( 32 % ), неподчинение сигналам регулирования ( 14 % ), пересечение проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости (11 %) .

Среди самых частых причин аварий с электросамокатами представитель сервиса аренды этого средства передвижения Whoosh Юлия Камойлик называет:

пересечение пешеходного перехода не спешившись и/или с нарушением — переход на красный сигнал светофора. Относительно общего числа поездок их мало, но они ведут к столкновению с автомобилем и самым тяжелым последствиям.

Поездки вдвоем — на кочке не справились с управлением и упали. (Кататься на арендных самокатах вдвоем запрещено. Так ими сложнее управлять. У них есть ограничение по весу до 100 кг. — Прим. авт.)

Неидеальная инфраструктура — врезался в бордюр, не заметил яму и т. д.



Так, недавно в Автово пользователь сервиса аренды попал колесом самоката в выбоину, потерял управление, упал и ударился затылком. Прибывшие на место медики не смогли помочь, мужчина скончался не приходя в сознание.



Страховка

Сервисы аренды электросамокатов предлагают оплатить расширенное страхование здоровья и имущества пользователя и третьих лиц. Такая услуга стоит 35 рублей за поездку. По желанию, ее можно включить или отключить перед стартом.

У компаний разный лимит выплат. Например, страховка у Whoosh покрывает вред здоровью арендатора, включая несчастный случай и смерть, на сумму до 500 тыс. рублей, за ущерб имуществу — до 100 тыс., за ущерб здоровью или имуществу третьих лиц — до 300 тыс. рублей. У Urent страховка включает ущерб здоровью и имуществу пользователя на сумму до 300 тыс. рублей и аналогично, если ущерб нанесен третьим лицам. У «Яндекса» выплаты при несчастных случаях и повреждении имущества третьих лиц составляют до 500 тыс. рублей.

Но до таких больших цифр доходит не всегда. Например, у Whoosh в прошлом году средняя страховая выплата была в районе 50 тыс. рублей.



Кататься можно и без страховки, но если пользователь попал в аварию из-за нарушения правил сервиса, не был застрахован и его действия привели к повреждению самоката, компания может его оштрафовать. Если самокат в таком состоянии, что его нецелесообразно ремонтировать, штраф может составить всю его стоимость (35–90 тыс. рублей).

Кикшеринги тоже фиксируют аварии. Как правило, о них сообщают сами пользователи, свидетели, или состояние самоката говорит о том, что что-то случилось. Сервис может посмотреть историю поездок, связаться с пользователем и выявить: что, где, когда произошло. По данным Whoosh, например, количество аварий измеряется единицами, случаи травмирования составляют менее 0,01 % .

Для личных самокатов страховки нет, хотя что-то вроде ОСАГО для них обсуждается.

Если вы попали в ДТП на самокате

Здесь в первую очередь надо определиться с тем, на каком самокате вы ехали. Если на арендованном у кикшеринговой фирмы — то, скорее всего, с точки зрения закона, вы будете считаться пешеходом, поскольку арендные самокаты, установленные по всему городу, имеют мощность мотора до 250 ватт. У компаний есть подтверждающие это документы, и их можно запросить в случае ДТП.



Если самокат ваш личный, нужно изучить его характеристики, чтобы мысленно отнести себя к пешеходам или, на худой конец, водителям мопеда. «В Петербурге всё чаще оформляют электросамокатчиков как водителей мопедов категории «М». Поэтому обращайте внимание на технические характеристики своих средств индивидуальной мобильности», — отмечают авторы профильного паблика «Дорожный инспектор».

Стоит определиться со своей ролью на дороге и придерживаться соответствующих ей правил. Потому что если человек на самокате с мощным двигателем врежется в пешехода на тротуаре, у правоохранительных органов возникнет вопрос, а что он вообще там делает. Аналогичный вопрос может возникнуть к самокатчику-пешеходу, двигавшемуся вне разрешенных для пешеходов мест. Конкретные примеры правоприменения можно изучить в другом нашем материале https://www.fontanka.ru/2021/05/19/69922685/.

Если случилось ДТП, есть пострадавшие, погибшие или повреждено имущество, нужно вызвать скорую, ГИБДД или полицию, в зависимости от места аварии — на проезжей части или нет. По возможности сфотографировать место, повреждения, обменяться контактами с участниками аварии.



Для получения страховых выплат важно зафиксировать, что ущерб действительно был. Поэтому если хотите получить компенсацию за испорченное имущество — нужно обязательно вызывать ГИБДД, в случае травм — медиков.

Правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства происшествия и определять виновного, но в силу пробелов в законодательстве на это может уйти очень много времени.

Если вы пешеход

Первое, что нужно понять: покинул ли сбивший вас самокатчик место происшествия. Если нет, желательно обменяться с ним контактными данными, сфотографировать номер арендного самоката (QR-код на руле) или любые опознавательные признаки обычного. Адвокат Александра Гудименко советует взять у самокатчика номер телефона и тут же на месте позвонить ему. Так, если обидчик назвал вам вымышленное имя, у вас будет хотя бы его реальный телефон.

С этими данными можно обратиться к оператору кикшеринга. Они в перспективе могут подключиться к поиску виновника, оштрафовать пользователя за нарушение правил сервиса или забанить.



Кроме того, можно отправить жалобу в официальный чат-бот кикшеринговых операторов @Andminsamokatov_bot или позвонить на горячую линию с номером +7 (812) 240-75-85. Как говорил зампред комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, по результатам полученных в городе с начала сезона обращений компании выдали пользователям 800 тыс. предупреждений, оштрафовали 2 000 пользователей и забанили около 800–900 аккаунтов.

Стоит также взять контакты свидетелей происшествия, по максимуму снимать фото и видео, запомнить, где есть городские камеры видеонаблюдения.

Если виновник убежал, нужно сразу звонить в полицию и описывать ситуацию. Если вы упали, ударились, получили серьезные повреждения, вызывайте еще и скорую. Бывают травмы, которые проявляются через какое-то время, как например сотрясение мозга. Если плохо стало уже после, дома или в другом месте, можно вызвать медиков самостоятельно или сходить в травмпункт, объяснив обстоятельства случившегося. Далее со справкой нужно отправиться в полицию писать заявление.



В зависимости от степени причинения вреда здоровью полиция будет решать, возбуждать административное дело или уголовное, и устанавливать, кто виноват. Так у вас потом будет возможность обратиться в суд и взыскать компенсацию.

Если происшествие случилось на проезжей части — здесь, без вариантов, помимо прочего, нужно вызывать еще и ГИБДД.

«Практика есть, она, безусловно, складывается, но это в основном были такие громкие истории, которые связаны с причинением серьезного вреда здоровью. Допустим, когда детки выбегают либо кого-то на большой скорости сбивают. Конечно, такими делами занимаются, они всегда имеют такой довольно серьезный общественный резонанс», — отмечает Гудименко.

Если вы автомобилист

Теперь вы знаете, что чаще на дорогах встречаются самокатчики-пешеходы. В сравнении с ними автомобиль — источник повышенной опасности.

За рулем будьте внимательны при выезде с прилегающей территории, на перекрестках, пешеходных переходах и во дворах. Как полагают в Научном центре БДД, половина аварий с участием СИМ происходит потому, что они внезапно для других участников движения появляются на дороге и незаметны в транспортном потоке. По подсчетам экспертов, 76 % ДТП с СИМ происходят в светлое время суток.



«Велосипедист больше контролирует скорость, а электросамокатчик находится в статике и едет с большей скоростью, чем велосипед. Поэтому нужно крутить головой, выезжая из дворов, пересекая тротуары, и на пешеходных переходах, понимать, что, если вы его собьете или он в вас врежется на пешеходном переходе, вам могут предъявить, что вы не пропустили пешехода», — рекомендует автоюрист, глава «Автоклуба А24» Денис Шубин.

Если столкновения избежать не удалось, адвокат Александра Гудименко советует в любой понятной и непонятной ситуации звонить в 112 или в ГИБДД с подробным объяснением ситуации.

«Если бросился пешеход, велосипедист, самокатчик, лучше остановиться и вызвать [ГИБДД], потому что бывают такие ситуации, когда вроде как никто не пострадал, претензий нет, пожали руки, разошлись, а потом вдруг водителя начинают останавливать, объявлять в розыск и говорить, что он покинул место ДТП. То есть лучше остановиться, потерять время, постараться зафиксировать разговор с этим человеком на видео, на аудио и позвонить в ГИБДД», — говорит она.



Договариваться на месте без ГИБДД, конечно, можно, но на свой страх и риск. Например, в 2018 году в Остропольском переулке петербуржец договорился со сбившим его водителем «Мерседеса» о том, что тот заплатит ему за сломанный электросамокат. Однако, когда самокатчик назвал сумму в СМС, автолюбитель отказался ее выплачивать. Его оппонент обратился в суд, который установил, что иномарка ехала по дороге с односторонним движением во встречном направлении, и признал водителя виновным в правонарушении. Чем закончилось дело, история умалчивает, но самокатчик мог пойти дальше и взыскать компенсацию ущерба.

Об урегулировании статуса электросамокатов с трибун разной высоты говорят вот уже четыре года, подчеркивает Шубин, но результата, по большому счету, нет. Шагом вперед было решение ограничить скорость прокатных самокатов, но личные до сих пор представляют угрозу.

«Исходя из результатов анализа данных о местах улично-дорожной сети, где зарегистрированы ДТП с участием СИМ, а также данных о нарушениях пользователей СИМ, можно предположить, что улично-дорожная сеть населенных пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения», — делают вывод в Научном центре БДД.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

