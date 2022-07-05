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    Стали известны подробности смерти самокатчика в Автово. На его пути была выбоина

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    6 комментариев

    Неровная дорога стала причиной смертельного падения мужчины на электросамокате в Кировском районе Петербурга 5 июля. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель, оказавшийся свидетелем случившегося.

    По его словам, мужчина ехал по Броневой улице в сторону ТЭЦ, со стороны скорость его движения не выглядела такой, что заставляет пугаться пешеходов.

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    «В районе домов № 4 — 6 прямо посреди дороге есть выбоины, которые явно не соответствуют ГОСТу. Передним колесом влетел в одну, завилял метра два — три и упал с высоты своего роста», — рассказал читатель.

    В результате падения мужчина разбил затылок. Скорая помощь приехала быстро, но помочь медики уже не смогли — он умер, не приходя в сознание. Установить личность помог коллега. Известно, что умершему было 52 года.

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    Комментарии 6

    Annonym9106 Июл 2022 в 00:40
    По сути вина Мужчины результат халатного Выполнения отвественных служб по содержанию дорожного полотна и не важно тротуат или проезжая часть .
    Контроль за этим должны выполнять ответсвенные за это структуры Правительства СПБ , то есть логично бы было выплатить Компенсацию за его Смерть его жене там , детям или Хотя бы родственникам прямым в размере хотя бы 1,5 Миллиона Рублей ибо иначе этот Властный беспредел когда Человек гибнет от выбоины на дороге или упавшего на голову Куска штукатурки или Сосульки а Власти питера такие "ой я не я и Сумка не моя" ....
    +0-0
    27466880106 Июл 2022 в 00:35
    Да сама ехала по гражданскому проспекту. В дыру колесо переднее попало, не заметила, упала, хорошо на ноги, скорость была не большая.
    На великах безопаснее даже ездить, там такие мелкие ямы колёса объезжают у велика
    +0-0
    Иван Кадачигов06 Июл 2022 в 00:22
    Если ехать на любом другом средстве индивидуальной мобильности без шлема, то может приключиться аналогичная история. С большой долей вероятности.
    +1-0
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