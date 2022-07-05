Стали известны подробности смерти самокатчика в Автово. На его пути была выбоина

Неровная дорога стала причиной смертельного падения мужчины на электросамокате в Кировском районе Петербурга 5 июля. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель, оказавшийся свидетелем случившегося.
По его словам, мужчина ехал по Броневой улице в сторону ТЭЦ, со стороны скорость его движения не выглядела такой, что заставляет пугаться пешеходов.
«В районе домов № 4 — 6 прямо посреди дороге есть выбоины, которые явно не соответствуют ГОСТу. Передним колесом влетел в одну, завилял метра два — три и упал с высоты своего роста», — рассказал читатель.
В результате падения мужчина разбил затылок. Скорая помощь приехала быстро, но помочь медики уже не смогли — он умер, не приходя в сознание. Установить личность помог коллега. Известно, что умершему было 52 года.