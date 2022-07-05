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    Первая летальная жертва сезона самокатов. Очевидцы показали мужчину в крови на Броневой

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    Самокатчик насмерть разбился в Кировском районе города. Об этом 5 июля сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Как сообщили в группе, смертельные травмы мужчина получил на Броневой улице, 4. Судя по фотографиям, на арендованном электросамокате он ехал без защиты, удар пришёлся в голову.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в полицию.

    В Горбольнице № 26 сообщали, что любители езды на электросамокатах поступают по скорой с того момента, как стартовал сезон кикшеринга. В этом году в среднем за неделю было от 12 до 15 пострадавших, то есть за месяц — около 60 человек. При этом чем лучше погода, тем больше обращений.

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