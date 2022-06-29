Просто наступило лето. Врачи подсчитывают пациентов с самокатными травмами

За утро в городскую больницу №26 доставили 6 пациентов, пострадавших в ДТП. Трое из них упали с самоката, одному из этих троих экстренно удалили селезенку. Для травматологов наступило время года под названием «летние травмы». А с тех пор как в нашу жизнь вошли самокаты, врачи говорят про них: «Просто проклятье какое-то».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В отделении травматологии Покровской больницы 27 из 46 пациентов — больше половины — пострадали, катаясь на самокатах. Как говорят врачи, еще недавно было сложно представить, что предупреждать об опасности передвижения и необходимости знания правил дорожной безопасности надо не детей, а взрослых. Пресс-служба Покровской сообщает, что травмы люди получают нешуточные. 52-летняя женщина покаталась в ЦПКО, результат: потребовалась операция из-за перелома бедра. 20-летней девушке, упавшей с самоката, чудом собрали колено. 30-летний молодой человек проводит рабочие совещания из палаты стационара — у него разрыв ахиллова сухожилия.



Покровская больница два летних сезона принимала «самокатчиков» только с коронавирусом, такого числа пострадавших за два года работы в пандемийном режиме у нее не было. Но теперь, когда вышли из ковида все скоропомощные стационары и пациенты стали распределяться более равномерно, в них говорят: число самокатных и велосипедных травм остается на уровне прошлого года. Напомним, во время эпидемии по скорой в Петербурге работали в основном три многопрофильных стационара, а сейчас — все.

Выросшее уже в мае число травм врачи не связывают с наступившей жарой. Обычная сезонность, говорят они. В марте заканчиваются зимние повреждения, апрель можно назвать месяцем отдыха, а с появлением теплых весенних и жарких летних дней у травматологов «передышка» заканчивается и начинается «летняя страда». Народ выходит на улицы: надевает ролики, садится на велосипеды, мотоциклы, скутеры и самокаты — их называют теперь самым травмоопасным транспортом, от которого страдают и любители покататься, и их жертвы. Причем вторых в Городской больнице №26 в этом году больше.



Как рассказал «Фонтанке» Александр Яровенко, руководитель травмоцентра I уровня, заведующий отделением сочетанной травмы Городской больницы №26, любители езды на электросамокатах поступают по скорой с того момента, как они стали доступны в прокате. В этом году в среднем за неделю было от 12 до 15 пострадавших, то есть за месяц — около 60 человек. Но чем лучше погода, тем больше желающих покататься на свежем воздухе и тем больше обращений к врачам: в последнюю неделю доставляют по 3–4 человека в день пострадавших «наездников» и тех, кого они сбили.



Непонятно, почему, но в разных районах города больницы по-разному оценивают число пострадавших от катания на самокатах. В центре, например, основную часть везут в Покровскую больницу, в то время как в Мариинской говорят, что лишь одна пациентка сейчас лечится в стационаре: в основном поступающим, а их 1–3 человека в сутки, оказывают первую помощь и отправляют по домам.

На юге в Городскую больницу №26 обращаются по 3–4 человека с травмами, полученными либо при падении с самоката, либо при наезде, а в Городской больнице №15 говорят: «За последнюю жаркую неделю поступили 38 травмированных петербуржцев. Их количество для летнего времени года стандартное. Динамики на увеличение или уменьшение не было. Самокатных травм к нам не поступало».



На севере Петербурга, в больнице святого Георгия, рассказывают, что пациенты с самокатными травмами «поступают иногда». В Елизаветинской больнице пролечили за май 23 пострадавших, а за июнь 34.

Фанаты электросамокатов получают тяжелейшие травмы, потому что чаще всего падают, перелетая через руль. «Они могут быть разными — от переломов костей таза, позвоночника, верхнего пояса (ключица, руки) до ушибов головного мозга, — рассказал «Фонтанке» Александр Яровенко. — У тех, на кого они наезжают, — переломы лодыжек, голени, переломы лучевых костей, сотрясение мозга, чаще всего это пожилые люди, которые не могут быстро увильнуть от приближающегося на высокой скорости самоката».



Александр Яровенко говорит, что по распространенности летние травмы делятся на несколько групп. В первой — самокатчики и те, кто от них пострадал. Во второй — велосипедисты и мотоциклисты, причем велосипедисты чаще всего падают не в городе. Пример: едет человек по песку, а в нем труба какая-то зарыта или корни огромного дерева песком присыпаны, он летит через руль. В третьей группе — травмы, полученные в автомобильных ДТП, и так называемые «конфликтные» или криминальные (пострадавшие в драках или от огнестрела). Особенно много их было на этот раз после «Алых парусов». На четвертом — кататравмы, падения с высоты. Они бывают производственными или «бытовыми-производственными». Жертвы первых чаще всего — гастарбайтеры, их доставляют обычно со стройплощадок. Вторых — дачники: начался сезон ремонта или покраски крыш, в августе начнется сбор яблок. Сборщики садятся на ветку, чтобы до яблока дотянуться, и вместе с веткой приземляются, бывает, очень неудачно.



В отдельную категорию вписываются «ныряльные» травмы. Таких, к счастью, этим летом не было, говорят врачи, с которыми поговорила «Фонтанка». «Хочется напомнить о том, что лучше отказаться от такого развлечения, как ныряние в воду, особенно с тарзанки. Люди получают очень тяжелые травмы головы, позвоночника. Причем часто говорят, что ныряли на привычном месте, где в прошлом году было все чисто, а за зиму какую-то корягу течением прибило или рельеф дна за зиму изменился, — говорит Александр Яровенко. — Нырнул, и случилась большая трагедия».

Травматологи каждый год напоминают о соблюдении правил безопасности, необходимости использования экипировки для поездок на самокатах, велосипедах, скутерах, мотоциклах, об осторожности. Но получается, что многие слышат эти советы уже на больничной койке. «Если доезжают до нее», — добавляют врачи.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

