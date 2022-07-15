Самокат — не мопед, но есть нюанс. Камера на Черниговской сняла, чем чреват игнор ПДД для двухколесных

Петербургским электросамокатчикам стоит обратить внимание на характеристики своих средств индивидуальной мобильности. По некоторым данным, в случае ЧП их могут приравнять к мопедам. И, конечно, не стоит обходить вниманием ПДД. Чем это чревато, в Московском районе города вечером 14 июля засняли камеры видеонаблюдения.
Видео: «Дорожный инспектор»
Авария произошла около 21:30 четверга на пересечении Черниговской и Киевской улиц, сообщает 15 июля «Дорожный инспектор». По его данным, 20-летний парень на «мопеде» Ninebot — на самом деле, электросамокате с двигателем мощностью 0,35 кВт — в нарушение сигнала светофора продолжил движение и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара самокатчика подбросило в воздухе. В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
«В Петербурге всё чаще оформляют электросамокатчиков как водителей мопедов категории М. Поэтому обращайте внимание на технические характеристики своих средств индивидуальной мобильности», — пишет «Дорожный инспектор». Как отмечают в паблике, согласно разъяснению Верховного суда, мопед — это двух- или трехколесное механическое транспортное средство с максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/ч, оснащенное ДВС объемом не более 50 кубических сантиметров или электродвигателем номинальной максимальной мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт. Весной ВС РФ также разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам.