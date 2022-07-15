    Пробки

    4/10

    usd58.26eur58.34
    Рогозин – не космосДело ШевчукаДворец от ВерыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Самокат — не мопед, но есть нюанс. Камера на Черниговской сняла, чем чреват игнор ПДД для двухколесных

    1572
    3 комментария

    Петербургским электросамокатчикам стоит обратить внимание на характеристики своих средств индивидуальной мобильности. По некоторым данным, в случае ЧП их могут приравнять к мопедам. И, конечно, не стоит обходить вниманием ПДД. Чем это чревато, в Московском районе города вечером 14 июля засняли камеры видеонаблюдения.

    Видео: «Дорожный инспектор»

    Авария произошла около 21:30 четверга на пересечении Черниговской и Киевской улиц, сообщает 15 июля «Дорожный инспектор». По его данным, 20-летний парень на «мопеде» Ninebot — на самом деле, электросамокате с двигателем мощностью 0,35 кВт — в нарушение сигнала светофора продолжил движение и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара самокатчика подбросило в воздухе. В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

    «В Петербурге всё чаще оформляют электросамокатчиков как водителей мопедов категории М. Поэтому обращайте внимание на технические характеристики своих средств индивидуальной мобильности», — пишет «Дорожный инспектор». Как отмечают в паблике, согласно разъяснению Верховного суда, мопед — это двух- или трехколесное механическое транспортное средство с максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/ч, оснащенное ДВС объемом не более 50 кубических сантиметров или электродвигателем номинальной максимальной мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт. Весной ВС РФ также разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    sektor715 Июл 2022 в 19:04
    Ничего страшного.
    Теперь будет больше ходить, возможно даже под себя.
    +0-0
    chip115 Июл 2022 в 18:53
    Самокаты и велики ездят иной раз как бессмертные, сижу за рулем и удивляюсь безрассудной отваге граничащей с идиотизмом!
    +0-0
    hal900015 Июл 2022 в 18:46
    Да откуда он пдд то знает...??мне это доставщик с ближнего зарубежья..он и русский то навряд ли знает..надо сделать шеринг ослов..на ишаках хоть превышать не будут...
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close