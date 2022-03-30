Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством

Решение было принято по итогу рассмотрения иска Давита Чепечяна. Мужчина ранее сбил на авто самокатчика, в результате тот погиб. Как пишет «Коммерсант», ДТП произошло в мае 2021 года в подмосковных Химках. Внедорожник Чепечяна поворачивал налево, а самокатчик ехал по встречке. За несколько метров до автомобиля водитель самоката потерял управление и упал головой в колесо машины. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователь по итогам экспертизы отнес электросамокат Dualtron Ultra с двигателем мощностью 5,4 кВт и максимальной скоростью до 85 км/ч к механическим транспортным средствам. Именно этот пункт и оспаривал истец, Чепечян считает, что к транспортным должны относиться только те средства передвижения, на управление которыми необходимо получение водительских прав.

В Минтрансе, МВД и Центре судебной экспертизы ему пояснили, что «новые устройства мобильности при наличии сомнений в эффективности систем экстренного торможения в зависимости от модели могут развивать скорости выше 35 км/час, что становится серьезным источником опасности для пешеходов и лиц, управляющих такими устройствами».

Представитель правительства РФ в Верховном суде Гайк Марьян отметил, что полный перечень всех возможных видов средств передвижения невозможно определить, кроме того, водители электросамокатов в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены. Однако некоторые из этих устройств по характеристикам находятся в пределах пороговых значений, установленных ПДД для мопедов или мотоциклов, являющихся мототранспортными средствами категории «L». Из этого следует вывод, что особенности таких электросамокатов имеют высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан. По словам Марьяна, возможность отнесения этих устройств к транспортным средствам «сопряжена с оценкой соответствия конкретного электросамоката требованиям к колесным транспортным средствам».

