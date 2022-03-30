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Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством

Верховный суд РФ разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам. Все зависит от их характеристик. Об этом 30 марта сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

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Решение было принято по итогу рассмотрения иска Давита Чепечяна. Мужчина ранее сбил на авто самокатчика, в результате тот погиб. Как пишет «Коммерсант», ДТП произошло в мае 2021 года в подмосковных Химках. Внедорожник Чепечяна поворачивал налево, а самокатчик ехал по встречке. За несколько метров до автомобиля водитель самоката потерял управление и упал головой в колесо машины.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователь по итогам экспертизы отнес электросамокат Dualtron Ultra с двигателем мощностью 5,4 кВт и максимальной скоростью до 85 км/ч к механическим транспортным средствам. Именно этот пункт и оспаривал истец, Чепечян считает, что к транспортным должны относиться только те средства передвижения, на управление которыми необходимо получение водительских прав.

В Минтрансе, МВД и Центре судебной экспертизы ему пояснили, что «новые устройства мобильности при наличии сомнений в эффективности систем экстренного торможения в зависимости от модели могут развивать скорости выше 35 км/час, что становится серьезным источником опасности для пешеходов и лиц, управляющих такими устройствами».

Представитель правительства РФ в Верховном суде Гайк Марьян отметил, что полный перечень всех возможных видов средств передвижения невозможно определить, кроме того, водители электросамокатов в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены. Однако некоторые из этих устройств по характеристикам находятся в пределах пороговых значений, установленных ПДД для мопедов или мотоциклов, являющихся мототранспортными средствами категории «L».

Из этого следует вывод, что особенности таких электросамокатов имеют высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан. По словам Марьяна, возможность отнесения этих устройств к транспортным средствам «сопряжена с оценкой соответствия конкретного электросамоката требованиям к колесным транспортным средствам».

Верховный суд в иске Чепечяну отказал. Это означает, что дело будет рассматриваться как ДТП с участием двух транспортных средств, в котором автомобилист нарушил ПДД, не уступив дорогу другому транспорту при повороте налево.

«Фонтанка» писала, что власти Петербурга летом прошлого года заключили соглашение с кикшеринговыми компаниями. Оно вводит ограничения на парковку шеринговых самокатов у остановок и вестибюлей метро, зоны снижения скорости до 15 км/ч и зоны, по которым движение полностью запрещено. Например, на Дворцовой и Сенатской площадях, Малой Морской улице. В обычных зонах самокаты развивают скорость до 20 км/ч.

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Комментарии (12)

vic_5e4cd1938d1a8
Электросамокаты- зло на пешеходных зонах (на тротуарах).
20 км/ч пишут, это в 4 раза выше скорости пешехода. Вполне достаточно, что бы нанести травмы, особенно детям. Ребёнок (впрочем, как и взрослый) не должен быть ограничен в произвольных манёврах, пешеход не должен ходить по тротуару с оглядкой, опасаясь совершить манёвр
Скорость бугущего человека 9-15 км/ч. Если бы электросамокатчики были бы ограничены скоростью на тротуаре, хотя бы в пределах такого диапазона

А как быть с личными мощными самокатами на тротуарах. Сидит там на шестке мордатая тварь и несётся по тротуару киломентров 40 в час ...
267086865
Наконец-то, самокатчиков выгонят с тротуаров на дороги,..достали между прохожими нырять и калечить.
265037875
что ?
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