Они вернулись — первый сервис аренды электросамокатов открыл сезон в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, стоимость аренды осталась прежней. В базовом тарифе старт поездки стоит 50 рублей, каждая последующая минута — 6 рублей. В периоды повышенного спроса она может увеличиться из-за работы алгоритма динамического ценообразования. Часть городских территорий может быть пока недоступна из-за снега и льда.



«В этом году сезон начался раньше, чем в прошлом. При ухудшении погодных условий — выпадении снега, появлении гололеда, понижении температуры — сервис может приостановить работу на некоторое время, самокаты в этот момент будут недоступны для аренды. В местах, где наблюдается большое количество снега и льда, движение пока запрещено — в приложении эти зоны отмечены красным, самокаты при въезде в них перестают реагировать на рычаг газа», — отмечают в Whoosh.

