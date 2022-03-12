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Они вернулись — первый сервис аренды электросамокатов открыл сезон в Петербурге

Сервис аренды электросамокатов Whoosh с 12 марта открывает сезон в Петербурге. Кикшеринг увеличил флот в полтора раза, с 6 000 до 9 000 самокатов. 3 500 из них — новый транспорт с функцией беспроводной подзарядки смартфона.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, стоимость аренды осталась прежней. В базовом тарифе старт поездки стоит 50 рублей, каждая последующая минута — 6 рублей. В периоды повышенного спроса она может увеличиться из-за работы алгоритма динамического ценообразования. Часть городских территорий может быть пока недоступна из-за снега и льда.

«В этом году сезон начался раньше, чем в прошлом. При ухудшении погодных условий — выпадении снега, появлении гололеда, понижении температуры — сервис может приостановить работу на некоторое время, самокаты в этот момент будут недоступны для аренды. В местах, где наблюдается большое количество снега и льда, движение пока запрещено — в приложении эти зоны отмечены красным, самокаты при въезде в них перестают реагировать на рычаг газа», — отмечают в Whoosh.

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Сервис работает на территории Петербурга и в Ленобласти, включая Мурино, Кудрово, Девяткино, Бугры и Шушары. В этом сезоне Whoosh планирует охватить и отдаленные районы: Пушкин, Павловск, Колпино, Кронштадт.

Кроме того, в городе продолжает действовать соглашение, заключенное в начале июня прошлого года между кикшеринговыми компаниями и петербургским комитетом по транспорту. Оно вводит ограничения на парковку шеринговых самокатов у остановок и вестибюлей метро, зоны снижения скорости до 15 км/ч и зоны, по которым движение полностью запрещено. Например, на Дворцовой и Сенатской площадях, Малой Морской улице. В обычных зонах самокаты развивают скорость до 20 км/ч.

Как сообщил зампредседателя комтранса Петербурга Дмитрий Ваньчков, слова которого приводятся в релизе компании, в начале лета 2021 года (за нарушения, связанные с самокатами. — Прим. ред.) были оштрафованы 3 000 человек, в конце лета их количество не превысило 400.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (12)

Antygona
Господи, за что??????
260870021
Охх.. Начинается... ((
AP-SPb
Т.е. мусора на тротуарах станет больше? Печалька...
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