От 100 тысяч до 2 миллионов. Какую компенсацию можно получить при наезде электросамоката

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Суд в Омске взыскал 350 тысяч рублей морального ущерба с кикшерингового сервиса Whoosh за наезд желтого электросамоката на ребенка. Случай уже назвали прецедентом. Ненавистники электросамокатов обрадовались, а сервисы напряглись. «Фонтанка» узнала, чем руководствовался суд и какие еще выплаты можно получить, если вы пострадали от наезда электросамоката.



Неизвестный на желтом самокате Дело о наезде на малолетнюю девочку рассматривал Кировский районный суд Омска, куда в прошлом году обратилась мама пострадавшей. Она утверждала, что около 17:30 11 июня 2022 года неизвестный пользователь электросамоката, принадлежащего компании Whoosh, наехал на ее ребенка, игравшего в сквере имени Алтуфьева. Девочку госпитализировали в больницу с закрытым переломом правой большеберцовой кости и ушибом левой ноги. Нанесенный здоровью вред квалифицировали как тяжкий.



Свидетелем происшествия стала женщина, которая фотографировала своих детей неподалеку. Она рассказала суду, что видела, как на самокате желтого цвета ехал несовершеннолетний мальчик. По ее словам, он проехал девочке по ногам и скрылся.



Полиция при этом не возбудила уголовное дело. Оказавшийся под подозрением оператор кикшеринга предоставил в правоохранительные органы информацию о пользователях, которые в указанный промежуток времени находились рядом с местом происшествия. Полицейские допросили возможных виновников, но ни к чему не пришли.

«Связи с произошедшим по предмету настоящего спора установлено не было, вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку установить свидетелей и очевидцев, а также установить лицо, причинившее телесные повреждения, <...> не представилось возможным», — пересказывается в решении суда заключение отдела полиции № 10 омского УМВД.



Почему виновен

Whoosh в связи с этим настаивал, что было не доказано, что наехавший на девочку самокатчик был пользователем компании. Суд посчитал эти доводы несостоятельными по двум основным причинам. Во-первых, показания свидетеля и представленные фотоматериалы подтверждают, что «наезд был совершен именно на самокате по цветовой гамме полностью совпадающим с самокатами ответчика». Во-вторых, компания сама представила сведения о пользователях, которые, предположительно, проезжали в указанное время в спорном месте.



Также было указано на пункт 8.13 публичной оферты, который гласит: «В случае причинения пользователем во время использования СИМ (средство индивидуальной мобильности. — Прим. ред.) вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в том числе других участников дорожного движения, пользователь обязуется в полном объеме возместить ущерб, причиненный его действиями как третьим лицам, так и правообладателю».



Кроме того, суд признал электросамокат источником повышенной опасности и сослался на пункты 18 и 19 постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1 , по которым вред, причиненный жизни и здоровью, возмещает владелец источника повышенной опасности независимо от его вины. Под владельцем закон здесь разрешает понимать и арендатора, но в этом случае его личность так и не была установлена.



Мама девочки просила компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч рублей, но суд решил, что баланс интересов обеих сторон будет достигнут при сумме 350 тысяч рублей.

Компания попыталась оспорить решение в областном суде, но проиграла.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Whoosh, сервис считает инцидент серьезным и понимает, что это единственный способ для семьи хоть как-то возместить ущерб, но не согласен с правоприменением.

«Как правило, сумма взыскивается с тех, кто управляет транспортным средством, — пояснили там. — Мы надеемся, что компенсация поможет девочке и ее семье справиться с последствиями случившегося. В том, что инцидент серьезный, у нас, конечно, нет никаких сомнений. Небольшое недоумение вызывает ситуация, когда виновный не установлен, тем не менее решение о взыскании принято».



Страховые выплаты Взыскать компенсацию морального ущерба от наезда электросамоката можно только по суду. Он определяет справедливую сумму исходя из всех обстоятельств. Но также пострадавший может получить страховую выплату.

С личными электросамокатами всё намного сложнее — здесь пострадавшему нужно будет подсуетиться, сфотографировать самокат и максимально подробно записать данные «пилота». Чем они подробнее, тем легче будет привлечь его к ответственности. Дальше всё понятно: травмпункт, полиция, суд.



У кикшерингов есть данные арендаторов (имя, телефон, номер банковской карты и электронная почта), а также информация о перемещении каждого самоката. Технически они могут вычислить, какой самокат оказался в конкретном месте, кто им управлял или кто передал управление третьему лицу, что, кстати, запрещено офертой, если речь не идет о групповых поездках.



Подписывая оферту, пользователь обязуется возместить ущерб, причиненный его действиями третьим лицам. Также он может застраховать свою ответственность за дополнительную плату, но условия страховки и страховые суммы у всех разные.

Сколько стоит ущерб

Urent по умолчанию страхует пользователя от смерти и инвалидности в результате несчастного случая на сумму 100 тысяч рублей. Понятно, что в случае смерти или получения первой группы инвалидности застрахованный гарантированно получит 100% этой небольшой суммы, а если отделается травмами, придется рассчитывать на меньшее. Как следует из таблицы выплат, за сотрясение мозга и разрыв связок можно получить только 2%, то есть 2000 рублей. Выше всего (в 100% страховой суммы) оценивается полный разрыв спинного мозга, повреждение глаза, повлекшее потерю зрения, потеря единственной конечности. За самые распространенные травмы — ушибы, разрывы и другие повреждения мягких тканей — можно получить 0,5%, или 500 рублей.



Расширенная страховка сервиса за 35 рублей включает не только несчастные случаи, страховая сумма по которым возрастает до 300 тысяч рублей, но и гражданскую ответственность перед третьими лицами — тоже на сумму в 300 тысяч рублей.

На сайте Whoosh есть информация только о платной страховке за 35 рублей. Она покрывает до 500 тысяч ущерба здоровью пользователя, до 100 тысяч ущерба его имуществу и до 300 тысяч рублей ущерба здоровью и имуществу третьих лиц. Причем под имуществом понимаются транспортные средства и гаджеты. Даже детализировано, какие именно: смартфоны, айфоны, планшеты, айпады, фото- и видеоаппаратура, ноутбук, макбук, смарт-часы фирмы Apple, Samsung, Huawei, с даты производства которых на момент страхового случая прошло не более 5 лет .



При повреждении мобильной электроники третье лицо может вернуть стоимость произведенного ремонта, но на сумму не более 10 тысяч рублей. Больше можно получить только если человек предоставит решение суда о признании вины застрахованного в происшествии и его обязанности возместить ущерб. При повреждении транспортного средства или его полной гибели (что довольно сложно представить, но вдруг) можно вернуть сумму, не превышающую страховую, то есть максимум 300 тысяч рублей.



Если застрахованный самокатчик травмировал третьих лиц, уровень возможной страховой выплаты, как и в первом случае, будет зависеть от тяжести повреждений. Самую маленькую компенсацию можно получить за скол эмали зуба или перелом коронки — 1% от страховой суммы, или 3000 рублей. А вот если зуб выбьют, могут дать уже 12 тысяч, что, конечно, и близко не покрывает расходов на имплантацию. Выплаты свыше 50% суммы (от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей) предусмотрены в случае таких жутких травм, которые приводят к утрате и удалению органов и конечностей, а также к ампутациям.

Самый большой страховой лимит — у «Яндекс GO». Если в результате наезда электросамоката компании с базовой страховкой пострадавший умер или получил инвалидность, заплатят до 2 миллионов рублей. А вот травма будет «стоить» только до 100 тысяч. Смерть домашнего животного (только кошки или собаки) — до 20 тысяч, причинение вреда здоровью меньших братьев — до 30 тысяч. Если же самокатчик сам погибнет или станет инвалидом в результате несчастного случая, у него или его представителей тоже есть возможность получить до 2 миллионов рублей.



В расширенной страховке, которая добавляет к итоговой стоимости поездки по рублю за каждую минуту в пути, кроме вышеперечисленного, застрахован ущерб транспортному средству третьего лица на сумму до 300 тысяч и мобильной электронике — до 100 тысяч. Страховая «стоимость» травмы самокатчика в результате несчастного случая возрастает со 100 до 300 тысяч, а также он может возместить поломку своей электроники на сумму до 100 тысяч.



Но стоит помнить, что есть условия, при которых страховщик ничего не возместит. Они немного отличаются от сервиса к сервису, но в основном связаны с нарушением ПДД или правил сервиса. Например, если сбившие человека люди катались на самокате вдвоем, транспортом управлял ребенок до 10 лет , несовершеннолетний без присмотра взрослого или просто иное лицо, если застрахованный был в нетрезвом состоянии, если происшествие случилось, когда договор аренды еще не начал действовать или уже закончил.



Подробнее о том, что делать если с вами столкнулся электросамокатчик, если вы автомобилист или пешеход, «Фонтанка» уже писала ранее.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

