В Париже запретили аренду электросамокатов

В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электросамокат. Мэрия отказалась продлевать контракты с компаниями кикшеринга. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTBF.

Французская столица станет первым европейским большим городом, запретившим услугу по аренде электросамокатов. Теперь частные операторы должны будут убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться только до конца августа.

