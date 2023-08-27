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    В Париже запретили аренду электросамокатов

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    91 комментарий

    В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электросамокат. Мэрия отказалась продлевать контракты с компаниями кикшеринга. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTBF.

    Французская столица станет первым европейским большим городом, запретившим услугу по аренде электросамокатов. Теперь частные операторы должны будут убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться только до конца августа.

    Власти Парижа приняли такое решение после итогов городского референдума. В голосовании приняли участие более 100 тысяч парижан — запрет аренды электросамокатов поддержали 89% участвовавших.

    Причиной для голосования стали проблемы с электросамокатами: их разбрасывали как попало по городу, еще вызывала беспокойство безопасность людей.

    Телеканал RTBF обращает внимание на критику голосования компаниями кикшеринга — это низкая явка. В референдуме приняли участие 7,46% от жителей Парижа.

    «Явка могла бы быть более активной и представительной, если бы методы голосования были иными: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация», — написали три частных компании-оператора в совместном коммюнике.

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    Комментарии 91

    Гость27 Авг 2023 в 16:08
    Я не понимаю глупости людской. Почему,если человек не умеет себя вести,ни как пешеход,ни как водитель, страдать должны и те,кто ведёт себя на дороге прилично,с уважением относится и к пешеходам, и к водителям.Что ж за "запрещать"?Я противник засилья авто,но меня-гражданку -никто не спрашивал, насчёт авто, хочу ли я дышать этой дрянью у себя в квартире, и боюсь ли я авто на дорогах.Все вокруг покупают,гоняют и нарушают,а виноваты во всем оказываются электросамокаты.Велосипедисты же все нормальные,мамашки с колясками все нормальные,только электросамокаты,как вид транспорта,всех не устраивает.Может дело в людях всё же?Зачем убирать экологичный вид транспорта?Того, кто пользуется электросамокатом очень легко индентифицировать через доступ.Надо жёстко штрафовать за быструю езду,за непредупреждение пешеходов,наезд на них,за оставление самоката где попало! Воспитывать можно только ограничениями и драконовскими штрафами,как пользователей,так и фирмы.Присмотритесь к пешеходам,те ещё кадры!
    +2−3
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