В Париже запретили аренду электросамокатов

В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электросамокат. Мэрия отказалась продлевать контракты с компаниями кикшеринга. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTBF.
Французская столица станет первым европейским большим городом, запретившим услугу по аренде электросамокатов. Теперь частные операторы должны будут убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться только до конца августа.
Власти Парижа приняли такое решение после итогов городского референдума. В голосовании приняли участие более 100 тысяч парижан — запрет аренды электросамокатов поддержали
Причиной для голосования стали проблемы с электросамокатами: их разбрасывали как попало по городу, еще вызывала беспокойство безопасность людей.
Телеканал RTBF обращает внимание на критику голосования компаниями кикшеринга — это низкая явка. В референдуме приняли участие
«Явка могла бы быть более активной и представительной, если бы методы голосования были иными: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация», — написали три частных компании-оператора в совместном коммюнике.