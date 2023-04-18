Смольный рассказал, кто должен штрафовать самокатчиков и велосипедистов на тротуарах

Председатель петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев 18 апреля ответил на вопросы о том, как регулировать движение самокатчиков и велосипедистов из служб доставки. Ими должна заниматься ГИБДД.



Вопрос на заседании городского правительства подняла депутат Госдумы Оксана Дмитриева, особенно подчеркнув проблему велосипедистов «с торбами». По словам Енокаева, комтранс 3 года ведет работу с кикшеринговыми компаниями, заключая соглашение об ограничении скорости и запретных для оставления электросамокатов территориях. Однако с 1 марта федеральное законодательство сделало самокатчиков полноценными участниками дорожного движения, теперь администрировать их нарушения может ГИБДД.

