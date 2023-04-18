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    Смольный рассказал, кто должен штрафовать самокатчиков и велосипедистов на тротуарах

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    Председатель петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев 18 апреля ответил на вопросы о том, как регулировать движение самокатчиков и велосипедистов из служб доставки. Ими должна заниматься ГИБДД.

    Вопрос на заседании городского правительства подняла депутат Госдумы Оксана Дмитриева, особенно подчеркнув проблему велосипедистов «с торбами». По словам Енокаева, комтранс 3 года ведет работу с кикшеринговыми компаниями, заключая соглашение об ограничении скорости и запретных для оставления электросамокатов территориях. Однако с 1 марта федеральное законодательство сделало самокатчиков полноценными участниками дорожного движения, теперь администрировать их нарушения может ГИБДД.

    «Фонтанка» писала о том, какое соглашение с операторами кикшеринга подписал Смольный в 2023 году. В нем учтены 17 мест, где передвижение на самокатах запрещено, список здесь.

    Что касается велокурьеров, то они и раньше были такими участниками, подчеркнул Енокаев, согласившись с тем, что их место на проезжей части и велодорожках. Комитет со своей стороны проектирует велодорожки, чтобы обеспечить безопасность. «Нарушения, безусловно, бывают, и здесь ГИБДД имеет право штрафовать, если велосипедист заехал на тротуар», — подытожил Енокаев.

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    СамокатчикЭлектросамокатыКикшерингЗаехал на тротуарНарушения ПДДСмольный
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