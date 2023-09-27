Законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за пьяную езду на электросамокате направили в правительство

Сенаторский законопроект о штрафах для самокатчиков и велосипедистов за нарушение правил дорожного движения направили на отзыв в правительство. Об этом 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале один из авторов инициативы сенатор Совета Федерации Артём Шейкин.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Основные положения из его первоначальной версии были опубликованы в СМИ в начале августа. В доработанной версии (есть в распоряжении «Фонтанки») наказание за ряд нарушений стало более жестким.

Так, если в первоначальном варианте за управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедом в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствания предлагали наказывать штрафом в размере 10 тыс. рублей, в итоговом проекте штраф ужесточили — от 20 до 30 тыс. рублей. Столько же нарушитель рискует заплатить за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД. Так же, если раньше за неправильную перевозку пассажиров предлагали штрафовать на 2 тыс. рублей, теперь за езду на самокате с пассажирами может грозить до 3 тыс. рублей штрафа и до 5 тысяч — в случае перевозки детей.

Немного изменился размер взысканий за превышение скорости. Сейчас скорость СИМ ограничивается 25 км/ч. За превышение от 5 до 10 км/ч нарушителя предлагают штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей, при превышении от 10 до 15 км/ч — на сумму от 2 до 2,5 тыс. рублей, 15 до 20 км/ч — от 3 до 3,5 тыс. рублей, более 20 км/ч — от 4 до 5 тыс. рублей. За причинение легкого вреда здоровью потерпевшего самокатчику или велосипедисту придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей. Если нанесен вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.