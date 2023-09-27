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    Законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за пьяную езду на электросамокате направили в правительство

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    13 комментариев

    Сенаторский законопроект о штрафах для самокатчиков и велосипедистов за нарушение правил дорожного движения направили на отзыв в правительство. Об этом 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале один из авторов инициативы сенатор Совета Федерации Артём Шейкин.

    Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Основные положения из его первоначальной версии были опубликованы в СМИ в начале августа. В доработанной версии (есть в распоряжении «Фонтанки») наказание за ряд нарушений стало более жестким.

    Так, если в первоначальном варианте за управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедом в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствания предлагали наказывать штрафом в размере 10 тыс. рублей, в итоговом проекте штраф ужесточили — от 20 до 30 тыс. рублей. Столько же нарушитель рискует заплатить за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД. Так же, если раньше за неправильную перевозку пассажиров предлагали штрафовать на 2 тыс. рублей, теперь за езду на самокате с пассажирами может грозить до 3 тыс. рублей штрафа и до 5 тысяч — в случае перевозки детей.

    Немного изменился размер взысканий за превышение скорости. Сейчас скорость СИМ ограничивается 25 км/ч. За превышение от 5 до 10 км/ч нарушителя предлагают штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей, при превышении от 10 до 15 км/ч — на сумму от 2 до 2,5 тыс. рублей, 15 до 20 км/ч — от 3 до 3,5 тыс. рублей, более 20 км/ч — от 4 до 5 тыс. рублей.

    За причинение легкого вреда здоровью потерпевшего самокатчику или велосипедисту придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей. Если нанесен вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.

    В пояснительной записке сказано, что с 2020 года общее количество СИМ в России выросло в пять раз, а количество поездок на прокатных СИМ — в 12 раз. Всего в стране используется более 750 тысяч средств индивидуальной мобильности. И это без учета тех, что были куплены до 2019 года.

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    Электросамокат
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    Комментарии 13

    Гость27 Сен 2023 в 16:59
    — Дорогая, я тебя люблю.
    — У меня болит голова.
    — Я тебя и без головы готов любить.
    +0−0
    Slava_Rossii227 Сен 2023 в 16:58
    За переход улицы на красный и вне зоны перехода тоже положен штраф. Сколько пешеходов ежедневно штрафуют? Я вот ни разу не видел такого.
    +1−0
    Вячеслав Русаков27 Сен 2023 в 16:55
    Интересно, есть ли ещё где в мире "пьяная езда на электросамокате"? :))))))
    +1−1
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