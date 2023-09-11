Докатились! На Адмиралтейской набережной штрафовали нарушителей на электросамокатах

Петербургский комитет по транспорту 11 сентября проверил, насколько внимательно водители электросамокатов следуют указаниям дорожных знаков. В рейд вышли вместе с инспекторами ГИБДД.
Особое внимание уделили Адмиралтейской набережной. Там на прошлой неделе был установлен знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
В итоге с поличным поймали трех нарушителей. Одного оштрафовали на 500 рублей, двух других — на 800 рублей. Ещё становили двух несовершеннолетних на электросамокатах, которые тоже нарушали — но с ними ограничились «профилактической беседой».
Комитет по транспорту обращает внимание, что до 20 сентября знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» будут установлены на всем протяжении Дворцовой набережной — от набережной Фонтанки до Дворцового проезда.