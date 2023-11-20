Комтранс: Электросамокатчики в Петербурге получили 8 тысяч штрафов за нарушение правил

Работающие в Петербурге сервисы аренды электросамокатов за сезон выдали более 3 млн предупреждений за нарушение правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и около 8 тысяч штрафов, а также заблокировали 14 тысяч аккаунтов пользователей. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.



Но итоги уходящего самокатного сезона оцениваются не только в наказаниях. Петербуржцы и гости города воспользовались услугами кикшеринга порядка 30 млн раз, а общая протяженность поездок превысила 65 млн километров.