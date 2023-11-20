Комтранс: Электросамокатчики в Петербурге получили 8 тысяч штрафов за нарушение правил

Работающие в Петербурге сервисы аренды электросамокатов за сезон выдали более 3 млн предупреждений за нарушение правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и около 8 тысяч штрафов, а также заблокировали 14 тысяч аккаунтов пользователей. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.
Но итоги уходящего самокатного сезона оцениваются не только в наказаниях. Петербуржцы и гости города воспользовались услугами кикшеринга порядка 30 млн раз, а общая протяженность поездок превысила 65 млн километров.
«В следующем сезоне мы планируем и дальше проводить политику, связанную с повышением безопасности пользователей электросамокатов. Так, Комитетом по транспорту и депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга ведется совместная работа по вопросу ужесточения наказания за превышение скорости на самокатах, вождение электросамоката двумя и более лицами, движение на самокате массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам, управление самокатом в нетрезвом виде, создание помех движению», — сообщил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков.
В Петербурге в 2023 году работали четыре сервиса аренды электросамокатов — Whoosh, Urent, Yandex и BusyFly. Все они закончили сезон и ушли на каникулы.
Электросамокаты и прочие СИМ давно вызывают общественные споры. 25 октября ЗакС Петербурга решил попросить премьер-министра Михаила Мишустина разрешить регионам ужесточать требования к электросамокатчикам. До этого депутаты предлагали ввести плату за парковку электросамокатов, но Смольный не поддержал эту идею. При этом российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением на СИМ, в том числе предлагается ввести новые штрафы.
В сентябре 2023 года в городе установили первые дорожные знаки, запрещающие проезд на СИМ на тротуаре и проезжей части. Пока они действуют только на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. За нарушение требований знаков предусмотрен штраф — 500 рублей.