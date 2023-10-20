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    Смольный не поддержал идею депутатов ввести плату за парковку электросамокатов

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    1 комментарий

    Смольный не поддержал инициативу депутатов, согласно которой электросамокаты должны платить за парковку. Об этом рассказал 20 октября на заседании бюджетно-финасового комитета Законодательного собрания депутат Алексей Цивилев. «Получено отрицательное заключение губернатора и там отрицательное заключение КИО, прежде всего», — сказал он.

    Парламентарий указал, что самокатные компании готовы платить, если будет принят нормативно-правовой акт. По его оценке, бюджет города недополучает полтора миллиарда рублей из-за отсутствия регулирования.

    Глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков затруднился оценить сумму, которую город мог бы заработать от платы за парковку электросамокатов.

    По его словам, законопроект, который позволит регламентировать установку и парковку средств индивидуальной мобильности, разработан комитетом по транспорту и сейчас обсуждается на комиссии Заксобрания. «После того как он будет принят, КИО совместно с комитетом по транспорту определит схему размещения этих парковок, после этого можно будет говорить о том, какие доходы в бюджет будут поступать в этой сфере», — сказал он.

    Законопроект, регулирующий использование электросамокатов в Петербурге, был предложен депутатами Заксобрания в июне. В частности, предлагалось регламентировать порядок парковки средств индивидуальной мобильности, закрепить систему пунктов проката, из которых можно начать и где можно завершить поездку. Места, где это можно сделать, должна установить специальная комиссия.

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    Комментарии 1

    ProstoZloy20 Окт 2023 в 20:33
    -Маврикиевна, ты сперва подумай, а потом говори!
    -Так как же я узнаю, о чем я думаю, пока не услышу, что я говорю?
    Вот и у городских властей планирование идет по такому же принципу.
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