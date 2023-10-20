Смольный не поддержал идею депутатов ввести плату за парковку электросамокатов

Смольный не поддержал инициативу депутатов, согласно которой электросамокаты должны платить за парковку. Об этом рассказал 20 октября на заседании бюджетно-финасового комитета Законодательного собрания депутат Алексей Цивилев. «Получено отрицательное заключение губернатора и там отрицательное заключение КИО, прежде всего», — сказал он.



Парламентарий указал, что самокатные компании готовы платить, если будет принят нормативно-правовой акт. По его оценке, бюджет города недополучает полтора миллиарда рублей из-за отсутствия регулирования.