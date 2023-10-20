Смольный не поддержал идею депутатов ввести плату за парковку электросамокатов

Смольный не поддержал инициативу депутатов, согласно которой электросамокаты должны платить за парковку. Об этом рассказал 20 октября на заседании бюджетно-финасового комитета Законодательного собрания депутат Алексей Цивилев. «Получено отрицательное заключение губернатора и там отрицательное заключение КИО, прежде всего», — сказал он.
Парламентарий указал, что самокатные компании готовы платить, если будет принят нормативно-правовой акт. По его оценке, бюджет города недополучает полтора миллиарда рублей из-за отсутствия регулирования.
Глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков затруднился оценить сумму, которую город мог бы заработать от платы за парковку электросамокатов.
По его словам, законопроект, который позволит регламентировать установку и парковку средств индивидуальной мобильности, разработан комитетом по транспорту и сейчас обсуждается на комиссии Заксобрания. «После того как он будет принят, КИО совместно с комитетом по транспорту определит схему размещения этих парковок, после этого можно будет говорить о том, какие доходы в бюджет будут поступать в этой сфере», — сказал он.
Законопроект, регулирующий использование электросамокатов в Петербурге, был предложен депутатами Заксобрания в июне. В частности, предлагалось регламентировать порядок парковки средств индивидуальной мобильности, закрепить систему пунктов проката, из которых можно начать и где можно завершить поездку. Места, где это можно сделать, должна установить специальная комиссия.