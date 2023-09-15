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    Запрет на движение самокатов — теперь и на Дворцовой набережной

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    Комитет по транспорту Петербурга

    Новые дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе на электросамокатах, появились и на Дворцовой набережной. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

    С 15 сентября на Дворцовой набережной начал действовать 21 дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Ездить на электросамокатах и прочих СИМ теперь запрещено на участке от набережной Фонтанки до Дворцового проезда. Нарушителям полагается штраф в 500 рублей, а контролировать соблюдение запрета должны сотрудники ГИБДД.

    Ранее аналогичные знаки установили на Адмиралтейской набережной. Там запрет начал действовать с 6 сентября. Насколько он оказался рабочим, «Фонтанка» наблюдала по супервидовым камерам.

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    ПетербургЭлектросамокатыДорожные знаки
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