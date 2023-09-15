Запрет на движение самокатов — теперь и на Дворцовой набережной

Новые дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе на электросамокатах, появились и на Дворцовой набережной. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

С 15 сентября на Дворцовой набережной начал действовать 21 дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Ездить на электросамокатах и прочих СИМ теперь запрещено на участке от набережной Фонтанки до Дворцового проезда. Нарушителям полагается штраф в 500 рублей, а контролировать соблюдение запрета должны сотрудники ГИБДД.