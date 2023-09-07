Сериал «На Адмиралтейской». Смотрите, как самокатчиков в Петербурге не штрафуют в прямом эфире

Фото: скриншот Супервидовой веб-камеры «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Электросамокатчики как ни в чем не бывало продолжают кататься под новыми дорожными знаками, которые запрещают им движение. Инспекторов ДПС, у которых есть право штрафовать за такие нарушения, по-прежнему поблизости не видно. Продолжаем наблюдение 7 сентября с помощью супервидовых веб-камер «Фонтанки», которые как раз выходят на Адмиралтейскую набережную, где накануне установили первые в Петербурге дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах.

Не сказать, чтобы это место было центром притяжения самокатчиков. Появившихся за утро перед камерами пользователей этого вида транспорта можно пересчитать на пальцах одной руки. Тем не менее, нарушители есть, а каждый из них - это потенциальные 500 рублей штрафа в бюджет.



Около 6 утра в поле зрения камер дерзко вкатился первый самокатчик. Повилял после знака и скрылся из кадра. В районе 8 утра массово поехали велосипедисты. Им в общем-то это не запрещается. Знак касается СИМ, а у них должен быть двигатель.

Супервидовые веб-камеры «Фонтанки»

Второй нарушитель показался в 8:31. Он проследовал мимо знака не только по проезжей части, да еще и во встречном направлении, показав дурной пример юноше на BMX на тротуаре.

Супервидовые веб-камеры «Фонтанки»

Для сравнения, вот как передвигается обычный самокат - он медленнее и человеку постоянно приходится отталкиваться от земли. Так что к этой даме претензий нет. Почти. Все-таки кататься так вдвоем с ребенком не очень-то безопасно. На электросамокате такие маневры точно могут закончиться плачевно.

Супервидовые веб-камеры «Фонтанки»

А вот еще один самокатчик, который уверенно проследовал под знаком по проезжей части. Такая культура вождения.

Супервидовые веб-камеры «Фонтанки»

Что до электровелосипедов, это средство передвижения еще более новое, чем электросамокат, но раздражения у других участников движения вызывает не меньше. Нарушают ли электровелосипедисты требование знака? Формально, они подходят под определение средств индивидуальной мобильности, но называются велосипедами, для которых предусмотрены свои знаки и правила. Также было бы неплохо взглянуть на мощность двигателя. Вдруг она вообще ближе к мопедной. В общем, с ними все сложно.

Супервидовые веб-камеры «Фонтанки»

Ну и пешеходы, конечно, сами не ангелы. Видно, что человек в костюме деловой, куда-то опаздывает, но зачем же нарушать? Впрочем, так делает меньшинство из тех, кто попадает в объективы камер.

Супервидовые веб-камеры «Фонтанки»

А антисамокатные дорожные знаки стали уже своего рода городской достопримечательностью. Люди останавливаются и фотографируют их.

Фото: Супервидовые веб-камеры «Фонтанки» Поделиться Поделиться





6 сентября на Адмиралтейской набережной в Петербурге установили первые 15 знаков, запрещающих движение СИМ. Вскоре они также появятся на Дворцовой набережной. Контроль за соблюдением требований знаков - зона ответственности ГИБДД. Инспекторы могут выписывать нарушителям штрафы в размере 500 рублей. Больше пока не позволяет КоАП РФ, но законотворцы готовят поправки, которые ужесточат наказание.

Подробнее о том, как, где и в отношении кого действуют новые дорожные знаки, читайте в материале «Фонтанки».