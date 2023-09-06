В Петербурге начали запрещать проезд на электросамокатах. Как это будет работать и в чем подвох

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге 6 сентября установили первые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). «Фонтанка» рассказывает, как они будут действовать и где еще появятся.



На кого распространяется запрет 15 новых знаков, которые в ПДД обозначены как 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», установили вдоль Адмиралтейской набережной с обеих сторон по ходу движения. Они начинают действовать с 6 сентября.

Требования знаков распространяются как на проезжую часть, так и на тротуар; как на прокатные, так и на личные СИМ. Их определяют как транспортные средства с одним или несколькими колесами, предназначенные для индивидуального передвижения человека с помощью двигателя. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и аналогичные средства.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ездить на СИМ в зоне действия знака запрещено. При этом если человек на электросамокате спешится и поведет его рядом с собой, он не будет считаться нарушителем. Об этом, отвечая на вопрос «Фонтанки», сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вы что, хотите как в Париже? Почему кикшеринг из Петербурга никуда не денется. По крайней мере, пока Это же касается и кикшеринга. Сервисы аренды электросамокатов третий год подписывают с городскими властями соглашение, регулирующее правила их работы в Петербурге. В 2023 году документ подписали компании «Яндекс Go», Whoosh, Urent и Busyfly. Соглашение с ними предусматривает 28 зон, где запрещено движение электросамокатов, 58 зон, где нельзя их размещать, 133 улицы, где скорость их движения ограничена до 15 км/ч, семь зон, где невозможно разогнаться больше 10 км/ч.

Кикшеринги устанавливают такие ограничения с помощью компьютерного обеспечения. Когда самокат оказывается в зоне запрета движения, он автоматически снижает скорость до нуля, а также начинает притормаживать. В таком положении пользователю остается только спешиться и катить железного электроконя. Иногда ограничение срабатывает не сразу, поскольку существует временной лаг между въездом в зону ограничений, передачей данных о местоположении и их обработкой компьютером.



Наказание

Штраф за нарушение требований знака составит 500 рублей. Больше пока не позволяет Кодекс об административных правонарушениях РФ, пояснили в комтрансе.

«В Кодексе об административных правонарушениях за нарушение [требований] знака [предусмотрен] штраф 500 рублей, но из средств массовой информации, из рабочих встреч с нашими коллегами, депутатами в Москве [мы знаем, что] сейчас обсуждается вопрос ужесточения наказания для пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе за управление вдвоем, за неспешивание на пешеходных переходах и за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения», — напомнил Ваньчков. Недавно в Кисловодске пару туристов оштрафовали за езду на электросамокатах в неположенном месте на 800 рублей. Впрочем, разница в суммах с Петербургом невелика.

«Самое главное — это здоровье, его ни за 500, ни за 1000 рублей не купишь. И конечно, культура управления, — отмечает чиновник. — Можно нарушать любые законы, кроме законов физики, а в данном случае, если они будут нарушены, это, к сожалению, тяжкие последствия как для того, кто пользуется [электросамокатом], и, не дай бог, для окружающих». Кто будет штрафовать Запрет вступает в силу с 6 сентября. Контролировать его соблюдение будет ГИБДД.

Ранее «Фонтанка» писала, что думают об этом сами инспекторы. Они называют несколько основных преград, из-за которых пока непонятно, как сделать работу в этом направлении эффективной. Во-первых, на самокатах в основном катаются подростки, серьезного наказания они получить не могут. Во-вторых, ездят без документов, а если нарушителем оказался приезжий, установка его личности занимает дополнительное время. В-третьих, штрафы мизерные, да и вообще бегать за самокатчиками для офицеров как-то несолидно.



Где еще поставят знаки Адмиралтейская набережная стала пионером запрета движения СИМ. Вскоре аналогичные знаки установят на соседней Дворцовой набережной. Именно эти места выбрали первыми из-за интенсивного движения автомобилей и пешеходов, а также большого скопления туристов — особенно в летний период. В Смольном посмотрят на то, как будут работать нововведения, и решат, расширять ли сеть адресов дальше.



«Практика правоприменения пока не появилась. Сейчас эта практика начнет появляться, и в зависимости от того, насколько быстро и успешно это будет реализовано, уже совместно с представителями ГИБДД будем смотреть, где эти запреты или ограничения необходимо вводить», — уточнил Дмитрий Ваньчков.

А сработает ли? На вопрос «Фонтанки», что бы он сказал скептикам, которые не верят, что запрет будет соблюдаться и контролироваться, представитель Смольного ответил так:



— На все необходимо время. Любой самый длинный путь начинается с первого шага. Мы уже сделали несколько шагов. Этот шаг не первый. Это один из них на пути к безопасному передвижению и на самокате, и на автомобиле. <...> Всегда будут скептики, всегда будут люди, которые обесценивают любые достижения и не замечают их, но мы действуем последовательно, шаг за шагом, и главное — видим результат. А тем, кто хочет увидеть результат, он очевиден и понятен — ситуация с самокатами в городе стала значительно лучше, чем была». При этом количество только кикшеринговых электросамокатов в городе с 2021 года увеличилось в три раза, до 36 тысяч.



Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру»



«Фонтанке» не пришлось долго ждать, чтобы заприметить первого нарушителя. Может быть, он хотел войти в историю или попробовать КоАП на прочность, но факт остается фактом: никто за ним, конечно, не побежал, пока он наворачивал круги под знаками.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»