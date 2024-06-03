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    В Бурятии и Забайкалье — федеральное ЧС из-за лесных пожаров. Машинист поезда показал, как ведёт состав по БАМу сквозь огонь

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    Правительственная комиссия по предложению Рослесхоза 3 июня ввела федеральный режим ЧС в Бурятии и Забайкалье из-за сложной ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает телеграм-канал Федерального агентства лесного хозяйства.

    Утверждается, что ситуация контролируемая, а введенный режим ЧС федерального значения позволит привлечь дополнительные силы и средства для тушения пожаров и упростит компенсацию затрат.

    Сейчас в Забайкалье и Бурятии продолжается ликвидация 38 возгораний на 96 700 га. В тушении задействованы 1300 человек и 164 единицы техники. Продолжается усиление лесопожарных группировок, в регионы направлено 400 парашютистов-пожарных Авиалесоохраны и региональных авиаотделений.

    Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что с начала года в республике произошло уже более 160 возгораний, их площадь составила 52 000 га. «Угрозы для населенных пунктов нет», — подчеркнул он.

    По информации губернатора Забайкалья Александра Осипова, за месяц в регионе зарегистрирован 291 пожар площадью почти 198 000 га. 28 возгораний на 57 000 га еще не потушены, работы по ликвидации огня идут круглосуточно.

    Между тем в Сети появилось видео, сделанное машинистом поезда, который ведёт свой состав по БАМу сквозь огонь.

    Всего, по данным Авиалесоохраны, подведомственной организации Рослесхоза, за прошедшую неделю было потушено 335 лесных пожаров в 43 регионах России. Больше всего возгораний было ликвидировано в Забайкальском и Хабаровском краях, Иркутской, Московской, Свердловской, Амурской областях, ЛНР и Республиках Бурятия, Саха (Якутия) и Карелия.

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