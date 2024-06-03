В Бурятии и Забайкалье — федеральное ЧС из-за лесных пожаров. Машинист поезда показал, как ведёт состав по БАМу сквозь огонь

Правительственная комиссия по предложению Рослесхоза 3 июня ввела федеральный режим ЧС в Бурятии и Забайкалье из-за сложной ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает телеграм-канал Федерального агентства лесного хозяйства.
Утверждается, что ситуация контролируемая, а введенный режим ЧС федерального значения позволит привлечь дополнительные силы и средства для тушения пожаров и упростит компенсацию затрат.
Сейчас в Забайкалье и Бурятии продолжается ликвидация 38 возгораний на
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что с начала года в республике произошло уже более 160 возгораний, их площадь составила
По информации губернатора Забайкалья Александра Осипова, за месяц в регионе зарегистрирован 291 пожар площадью почти
Между тем в Сети появилось видео, сделанное машинистом поезда, который ведёт свой состав по БАМу сквозь огонь.
Всего, по данным Авиалесоохраны, подведомственной организации Рослесхоза, за прошедшую неделю было потушено 335 лесных пожаров в 43 регионах России. Больше всего возгораний было ликвидировано в Забайкальском и Хабаровском краях, Иркутской, Московской, Свердловской, Амурской областях, ЛНР и Республиках Бурятия, Саха (Якутия) и Карелия.