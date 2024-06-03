В Бурятии и Забайкалье — федеральное ЧС из-за лесных пожаров. Машинист поезда показал, как ведёт состав по БАМу сквозь огонь

Правительственная комиссия по предложению Рослесхоза 3 июня ввела федеральный режим ЧС в Бурятии и Забайкалье из-за сложной ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает телеграм-канал Федерального агентства лесного хозяйства.

Утверждается, что ситуация контролируемая, а введенный режим ЧС федерального значения позволит привлечь дополнительные силы и средства для тушения пожаров и упростит компенсацию затрат.