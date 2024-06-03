В России из-за заморозков могут ввести режим ЧС федерального масштаба

До конца недели в России могут ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за заморозков. Об этом 3 июня сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.



По ее словам, режим ЧС будет введен, если МЧС проведет подкомиссию, после чего начнется работа со страховыми компаниями, пишет РИА Новости.



Ущерб для сельского хозяйства в РФ от майских заморозков в денежном эквиваленте еще не посчитан, добавила глава Минсельхоза.



Курирующий сельское хозяйство вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что более миллиона гектаров посевов в России, из которых около 850 тысяч приходится на зерновые, погибли в результате майских заморозков.