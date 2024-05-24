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    11 июня — круглый стол: «Инвестиции в недвижимость в текущей экономической ситуации»

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    В I квартале 2024 года общий объём инвестиций в недвижимость в Петербурге сократился на 41% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 17 млрд рублей, подсчитали в IBC Real Estate. Этот уровень сопоставим с 2018 и 2019 годами, а падение связано, скорее, с эффектом высокой базы в 2023 году, когда многие зарубежные компании продавали свои активы в России.

    В 2024 году чаще всего средства вкладывали в офисную недвижимость. Это если говорить о крупных инвестициях, исчисляющихся миллиардами рублей. Если же смотреть на инвестиции частных лиц, то, в зависимости от имеющихся средств, чаще всего вкладывают средства в жилье, апартаменты и, реже, в стрит-ретейл и другие виды коммерческой недвижимости, так как ее стоимость выше.

    О том, кто, во что и с какой доходностью инвестирует в недвижимость в 2024 году, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения

    1. Какие типы недвижимости в Петербурге наиболее востребованы для инвестирования?

    2. Что предпочтительнее для инвестирования: жилая или коммерческая недвижимость и почему?

    3. Какие районы или микрорайоны в Петербурге наиболее привлекательны объекты для инвестиций в недвижимость?

    4. Какие тенденции на рынке недвижимости в Петербурге следует учитывать при принятии решения об инвестировании?

    5. Какие виды недвижимости (жилье, апартаменты, офисы, торговые площади и т. д.) показывают наилучшую доходность в текущей ситуации на рынке?

    6. Какие факторы риска следует учитывать при инвестировании в недвижимость в Петербурге, и как минимизировать потенциальные угрозы для инвестиций?

    7. Каковы основные стратегии управления недвижимостью для максимизации доходности инвестиций в условиях современного рынка Петербурга?

    8. Какие долгосрочные тенденции и прогнозы можно сделать относительно рынка недвижимости в Петербурге, и как это может повлиять на стратегии инвестирования?

    К участию приглашаются: девелоперы жилой и коммерческой недвижимости (в т.ч. апартаментов), брокеры и агентства недвижимости, управляющие компании.По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 11 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Эльвира Петрова, elvira@fontanka.ru, +7 (909) 579-90-97

    План мероприятий

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