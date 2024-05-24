11 июня — круглый стол: «Инвестиции в недвижимость в текущей экономической ситуации»

В I квартале 2024 года общий объём инвестиций в недвижимость в Петербурге сократился на 41% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 17 млрд рублей, подсчитали в IBC Real Estate. Этот уровень сопоставим с 2018 и 2019 годами, а падение связано, скорее, с эффектом высокой базы в 2023 году, когда многие зарубежные компании продавали свои активы в России.
В 2024 году чаще всего средства вкладывали в офисную недвижимость. Это если говорить о крупных инвестициях, исчисляющихся миллиардами рублей. Если же смотреть на инвестиции частных лиц, то, в зависимости от имеющихся средств, чаще всего вкладывают средства в жилье, апартаменты и, реже, в стрит-ретейл и другие виды коммерческой недвижимости, так как ее стоимость выше.
О том, кто, во что и с какой доходностью инвестирует в недвижимость в 2024 году, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения
1. Какие типы недвижимости в Петербурге наиболее востребованы для инвестирования?
2. Что предпочтительнее для инвестирования: жилая или коммерческая недвижимость и почему?
3. Какие районы или микрорайоны в Петербурге наиболее привлекательны объекты для инвестиций в недвижимость?
4. Какие тенденции на рынке недвижимости в Петербурге следует учитывать при принятии решения об инвестировании?
5. Какие виды недвижимости (жилье, апартаменты, офисы, торговые площади и т. д.) показывают наилучшую доходность в текущей ситуации на рынке?
6. Какие факторы риска следует учитывать при инвестировании в недвижимость в Петербурге, и как минимизировать потенциальные угрозы для инвестиций?
7. Каковы основные стратегии управления недвижимостью для максимизации доходности инвестиций в условиях современного рынка Петербурга?
8. Какие долгосрочные тенденции и прогнозы можно сделать относительно рынка недвижимости в Петербурге, и как это может повлиять на стратегии инвестирования?
К участию приглашаются: девелоперы жилой и коммерческой недвижимости (в т.ч. апартаментов), брокеры и агентства недвижимости, управляющие компании.По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 / 11 июня 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, elvira@fontanka.ru, +7 (909) 579-90-97