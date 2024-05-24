11 июня — круглый стол: «Инвестиции в недвижимость в текущей экономической ситуации»

В I квартале 2024 года общий объём инвестиций в недвижимость в Петербурге сократился на 41% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 17 млрд рублей, подсчитали в IBC Real Estate. Этот уровень сопоставим с 2018 и 2019 годами, а падение связано, скорее, с эффектом высокой базы в 2023 году, когда многие зарубежные компании продавали свои активы в России.

В 2024 году чаще всего средства вкладывали в офисную недвижимость. Это если говорить о крупных инвестициях, исчисляющихся миллиардами рублей. Если же смотреть на инвестиции частных лиц, то, в зависимости от имеющихся средств, чаще всего вкладывают средства в жилье, апартаменты и, реже, в стрит-ретейл и другие виды коммерческой недвижимости, так как ее стоимость выше.