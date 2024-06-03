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    Экс-разведчика Скотта Риттера не пустили из США в Петербург. Он намерен судиться с Госдепом

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    Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что его сняли с рейса из Нью-Йорка, когда собирался лететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 3 июня сообщает ТАСС.

    «У меня забрали паспорт, сняли с рейса мои чемоданы», — цитирует госагентство заявление Риттера.

    Уточняется, что Риттера вывели из аэропорта, не называя причин, и вернули чемоданы, и якобы это было сделано по указанию Госдепартамента США.

    В интервью РИА Новости Риттер сообщил, что считает изъятие паспорта незаконным и намерен оспорить это решение.

    «То, что они сделали, является явно незаконным и нарушает мои конституционные права», — сказал Риттер (цитата по РИА Новости).

    Бывший американский разведчик сообщил, что в Россию также не полетит бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но «по совершенно другим причинам».

    Напомним, Скотт Риттер известен не только своим военным прошлым и работой в качестве инспектора ООН в Ираке. Риттер — один из популярных иностранных экспертов, которые регулярно появляются в эфире российских СМИ. В частности, он создаёт публицистические материалы для государственной медиакомпании Russia Today.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня, его тема в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». О том, как это коснется петербургских водителей, — читайте здесь.

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