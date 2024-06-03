Экс-разведчика Скотта Риттера не пустили из США в Петербург. Он намерен судиться с Госдепом

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что его сняли с рейса из Нью-Йорка, когда собирался лететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 3 июня сообщает ТАСС.



«У меня забрали паспорт, сняли с рейса мои чемоданы», — цитирует госагентство заявление Риттера.



Уточняется, что Риттера вывели из аэропорта, не называя причин, и вернули чемоданы, и якобы это было сделано по указанию Госдепартамента США.



В интервью РИА Новости Риттер сообщил, что считает изъятие паспорта незаконным и намерен оспорить это решение.