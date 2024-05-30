Тем, кто хочет отдохнуть от виртуального мира, — дорога в Игротеку. Это особенная локация для любителей настольных игр и комиксов, где собраны не только классические настолки, но и новинки. Самое популярное времяпровождение здесь — сессии «Мафии» и «Бункера» с профессиональным ведущим. Они проводятся по пятницам и субботам с 17:00 до 20:00.