Вкусно, весело, масштабно
Как развлекаются петербуржцы
Экстрим, настольные игры, гастрономические впечатления — вместе с настоящим парком развлечений MazaPark «Фонтанка» выяснила, как любят отдыхать жители Петербурга. Уникальная экосистема включает в себя 38 дорожек для боулинга, роллердром и много других площадок на 14 000 квадратных метрах. Здесь каждый гость найдет интересное занятие — вне зависимости от возраста и предпочтений. Благодаря масштабным переменам хорошо знакомое горожанам пространство становится еще интереснее.
Более 370 тысяч гостей посетили настоящий парк развлечений MazaPark в 2023 году. За что так любят это пространство? Пожалуй, ключ к разгадке кроется в названии: Magic Amazing Zone Adventure Park — «волшебное удивительное приключение в зоне парка». Таким приключением становится каждый визит.
ТОП самых популярных аттракционов и локаций
Возможность кататься на ролликах и самокатах с комфортом круглый год
Интерактивное пространство с современным оборудованием
Постоянно пополняющийся каталог PlayStation
38 дорожек и шары на любой уровень мастерства
Увлекательные гонки на бамперных машинках
Фильмы с полным присутствием для взрослых и детей
Игра в лазертаг для веселой компании
Сухой аквапарк, батуты — и не только
Все виды популярной игры в одном месте
Настоящие соревнования в кругу самых близких
Статичные или движущимся мишени, игровые динамические сюжеты
Целый час любимой спортивной игры
Каталоги настолок и комиксов постоянно пополняются
Сегодня популярное место отдыха серьезно обновляется: открываются новые локации, меняются уже существующие. Так, например, на втором этаже заработал интерактивный тир, где гости могут пострелять по виртуальным мишеням — статичным или движущимся — или попробовать игровые динамические сюжеты.
Претерпела изменения и Reactor — любимая командная игра на скорость. Увеличились площадь и темп работы, а стильный дизайн преобразил развлекательное пространство.
Также открываются новые программы и мастер-классы.
Также открываются новые программы и мастер-классы.
Все услуги на площадках, кроме MazaPrizz, входят в стоимость входного билета*.
Как вы убедились, на 14 000 квадратных метрах парка есть, пожалуй, все для насыщенных выходных. При этом мы насчитали сразу 5 мест для любителей гейминга и погружений в виртуальную реальность. Во что же чаще всего играют гости?
Компьютерные игры: выбор петербуржцев
CS:GO и DOTA2
взрослые гости
Roblox и Minecraft
гости 10-14 лет
Любимые настолки в MazaPark
Тем, кто хочет отдохнуть от виртуального мира, — дорога в Игротеку. Это особенная локация для любителей настольных игр и комиксов, где собраны не только классические настолки, но и новинки. Самое популярное времяпровождение здесь — сессии «Мафии» и «Бункера» с профессиональным ведущим. Они проводятся по пятницам и субботам с 17:00 до 20:00.
«Мафия» и «Бункер»
Dungeons & Dragons
«Имаджинариум»
UNO
В обновленной Игротеке созданы интерактивные каталоги, которые помогут сориентироваться в богатой коллекции игр и комиксов. Проводник локации, робот Маша, тоже поможет сделать выбор, расскажет про игротеку и даже погадает.
«Большая бродилка»
ТОП-9 самых популярных блюд
А чем привлекает настоящий парк развлечений MazaPark гурманов? Тем, что никто не уйдет отсюда голодным! На двух этажах работают ресторан, бары и кафе разных концепций и направлений. Есть даже своеобразный рейтинг заказов, которые делают в зоне F&B (Food and beverage, «Еда и напитки»). Вам интересно, что любят на отдыхе петербуржцы? Нам тоже.
Шаверма с курицей
Наггетсы
Детский бургер и картофель фри
Пицца «Пепперони»
Пицца с курицей и беконом
Бургер «Сочная курица»
Корн-дог с сыром
1
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3
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6
7
«Цезарь» с курицей
Wok с курицей
4
9
8
В 2023 году гости заказали:
22 364 бургера
56 281 пиццу
В рамках обновленной концепции зона фудкорта будет значительно расширена. Так, на втором этаже уже открыт ресторан «Вокруг света»: это израильская, итальянская, паназиатская кухни. Меню разработано шеф-поваром настоящего парка развлечений MazaPark Виталием Кимом и шеф-поваром Олегом Горошковым (Avocado Queen, «SIMACH в Поляне»).
На 1 этаже в кафе Picnic появилась «Пышечная» с любимым петербургским лакомством.
На 1 этаже в кафе Picnic появилась «Пышечная» с любимым петербургским лакомством.
Книга рекордов MazaPark
В настоящий парк развлечений MazaPark приходят семьями, дружескими компаниями и даже целыми коллективами. Ведь это пространство отлично подходит для веселого и небанального праздника.
1500
человек
участвовало в самой крупной вечеринке компании
7
часов
длился самый долгий корпоратив
230
мероприятий
провел MazaPark для компаний в 2023 году
2800
детей
отпраздновали здесь день рождения
(кстати, именинники проходят в парк бесплатно**)
Самые популярные детские программы
Форт MazaPark
18%
Гарри Поттер
15%
НЕ игры
15%
Веселые старты
11%
Мазагейм
10%
Анимация без тематики
8%
MazaFalls
6%
HP Party
Весёлые приключения безумного ученого
6%
Барби
4%
4%
Супергерои
3%
Новое в MazaPark
Если вы давно не были в настоящем парке развлечений MazaPark, советуем отправиться туда в ближайшие выходные. А для удобства мы собрали все обновленные локации и активности в интерактивный календарь.
Пятница, суббота
с 17:00 до 20:00, предварительная запись
с 17:00 до 20:00, предварительная запись
Дети готовят суши и пиццу. Суббота, воскресенье
с 14:00 до 18:00, предварительная запись
с 14:00 до 18:00, предварительная запись
Игры и танцы для самых маленьких. Суббота, воскресенье с 14:00 до 18:00
Турниры с призами
от парка. Пятница,
суббота с 20:00 до 23:00, предварительная запись
от парка. Пятница,
суббота с 20:00 до 23:00, предварительная запись
Новая локация на втором этаже настоящего парка развлечений MazaPark
Любимая командная игра на скорость
в новом формате
в новом формате
Задайте вопросы — таролог приоткроет завесу тайны. Пятница, суббота с 20:00 до 23:00
Меню: израильская, итальянская, паназиатская кухни. Второй этаж парка
Любимое лакомство на первом этаже парка, в кафе Picnic
Узнать больше о происходящем в развлекательном пространстве можно в социальных сетях. Каждые две недели там проводятся конкурсы от площадок парка, в которых можно выиграть уникальные призы: годовой абонемент в настоящий парк развлечений MazaPark, самокат, персональные шары для боулинга, кии и т. д. В каждой социальной сети чудесный директор проводит розыгрыши, что повышает для подписчиков вероятность выигрыша. В пабликах также можно заранее записаться на все активности в парке.
И еще одна хорошая новость: во вселенной развлечений действует программа лояльности. Благодаря ней гости могут получить кешбэк 10% при покупке входных билетов, кешбэк 5% при покупке товаров и услуг в зонах F&B, MazaPrizz, MazaPhoto***.
*Аттракцион «Аркада» (MazaPrizz) оплачивается отдельно, так как предусмотрен призовой фонд. С правилами можно ознакомиться здесь. Также в стоимость входного билета не входят заказы в кафе, барах и ресторане.
**Акция, организатор — ИП Мищенко Александр Сергеевич, ИНН 781432288067. Для бесплатного прохода на территорию парка нужно на кассе предъявить документ, удостоверяющий личность. Акция распространяется на гостей, зарегистрированных в программе лояльности MazaPark (14+). С подробностями можно ознакомиться здесь.
***Для участия в программе лояльности нужно оформить бонусную карту, зарегистрировавшись на сайте или на территории MazaPark. 1 бонус = 1 рубль. Бонусами можно оплатить до 20% от суммы заказа при сумме заказа 1000 р. Более подробно ознакомиться с правилами программы лояльности можно на сайте.
Реклама, ИП Мищенко А. С., ИНН 781432288067
6+
Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставленны: ИП Мищенко А. С
Дизайнер: Ольга Сергеева
**Акция, организатор — ИП Мищенко Александр Сергеевич, ИНН 781432288067. Для бесплатного прохода на территорию парка нужно на кассе предъявить документ, удостоверяющий личность. Акция распространяется на гостей, зарегистрированных в программе лояльности MazaPark (14+). С подробностями можно ознакомиться здесь.
***Для участия в программе лояльности нужно оформить бонусную карту, зарегистрировавшись на сайте или на территории MazaPark. 1 бонус = 1 рубль. Бонусами можно оплатить до 20% от суммы заказа при сумме заказа 1000 р. Более подробно ознакомиться с правилами программы лояльности можно на сайте.
Реклама, ИП Мищенко А. С., ИНН 781432288067
6+
Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставленны: ИП Мищенко А. С
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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