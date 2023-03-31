Говорят, что на смену реактивным двигателям внутреннего сгорания в авиации придут электрические. Так ли это? «Фонтанка» собрала мнения экспертов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.



По словам Андрея Удодова, электродвигатели применяются в авиационной отрасли давно: они генерируют мощности для разных систем на борту. Привлекательной выглядит и идея создания электрической силовой установки, которая бы обеспечивала сам полет: в мире, в том числе и в России, ведется много разработок. Главным преимуществом таких машин будет экологичность: электрические двигатели не вырабатывают углекислый газ и не выпускают в атмосферу различные токсичные вещества, они менее шумные. В общем, есть много причин, чтобы их применять.



Энтузиазм конструкторов подогревают успехи в создании постоянных магнитов на базе редкоземельных металлов и в первую очередь — на базе химического элемента неодима. Сила «неодимового» магнита на порядок выше, чем у магнитов предыдущего поколения при практически той же массе.



КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ?



Есть разные варианты конструктивного решения.



1. Гибридная силовая установка, состоящая из обычного газотурбинного мотора с электрическим генератором. Газотурбинный «движок» в этой схеме не основной: он лишь обеспечивает выработку генератором электроэнергии, которая распределяется по электрическим двигателям, питает их.



2. Классический вариант: аккумуляторные батареи в объеме, достаточном для выполнения полета. От них питается электрический двигатель.



3. Топливные ячейки: по сути, это «одноразовые» аккумуляторные батареи, которые нужно будет пополнять. Они могут работать на водороде и других химических элементах.



Директор Научно-образовательного центра «Авиационные двигатели и энергетические установки» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Андрей Удодов:



«Здесь принципиальный вопрос в удельной энергоемкости источника энергии. На данный момент авиационный керосин позволяет обеспечить более длительный полет, чем аналогичная масса аккумуляторной батареи или топливной ячейки. По разным оценкам, соотношение здесь может достигать 1:10. То есть, условно говоря, на самолете с газотурбинным двигателем пролетим 1000 км, с электрическим — только 100.



Второй проблемой является масса. Сейчас достижением считается удельная мощность электродвигателя в 10 кВт/кг. Соответственно, если мы захотим создать высокооборотный электрический двигатель мощностью 100 кВт, то его масса может достичь 10 кг. Перспективным уровнем видится удельная мощность в 20-25 кВт/кг».



По словам специалиста, наиболее реальный вариант сейчас — гибридные установки. В пару к газотурбинным моторам можно создать довольно легкие и эффективные высокооборотные электрические машины.



Начальник отдела перспективных разработок в двигателестроении Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Александр Себелев:



«И все-таки надо подчеркнуть: электрический привод для летательных аппаратов — уже реальность. Сейчас более 90% беспилотников поднимают в воздух именно электродвигатели. Если произойдет научный прорыв в аккумуляторостроении, то, конечно, на них перейдет большая часть летательных аппаратов. Многое здесь зависит от наших коллег — химиков и физиков, которые ведут исследования по созданию аккумуляторных батарей».

