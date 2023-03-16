Медицина высоких стандартов: на севере Петербурга открылась клиника МЕДСИ
Качественная медицинская помощь в Приморском районе — теперь в шаговой доступности от дома. Группа компаний «МЕДСИ» открыла четвертую клинику в Петербурге. Детей и взрослых ждут на Гаккелевской улице, 33, корпус 1, рядом со станцией метро «Комендантский проспект».
Директор клиник «МЕДСИ» в Петербурге Владимир Остроменский, операционный директор ГК «МЕДСИ» Родион Ступин и директор департамента управления региональными активами и франчайзинга ГК «МЕДСИ» Виталий Баранов
Для клиники в Приморском районе выбран небольшой формат «Смарт»: на площади 300 кв. м работают восемь медицинских кабинетов. Прием ведут врачи 15 специальностей: терапия, кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, педиатрия, гинекология, урология, ультразвуковая диагностика, отоларингология, функциональная диагностика, мануальная терапия, неврология, остеопатия, массаж. Работает процедурный кабинет, где пациенты могут пройти вакцинацию — в том числе против ротавируса, пневмококка, COVID-19, рака шейки матки.
Клиника оснащена современным оборудованием. Это позволяет доктору в рамках одного приема не только проконсультировать пациента и узнать его жалобы, но и выполнить диагностику и необходимые лечебные процедуры. Для сложных диагностических исследований (КТ, МРТ), а также если необходимо оказать неотложную и специализированную помощь или госпитализировать, пациенты перенаправляются в центральную клинику МЕДСИ в Петербурге на улице Марата, 6, которая получила аккредитацию Национального стандарта качества.
Эксперты Росздравнадзора проверили, как выстроен весь лечебный процесс — от приемного покоя до операционной, — и подтвердили высокий уровень оказываемых медицинских услуг.
Наработанный опыт позволяет ведущей федеральной сети частных клиник масштабировать бизнес. Объем инвестиций в новый проект превысил 36 млн руб.
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«Миссия нашей компании — делать достижения современной медицины доступными каждому. Поэтому мы активно инвестируем в развитие новых клиник, в инновации и технологии, оборудование, повышаем квалификацию врачей, чтобы люди всегда могли обратиться к нам за качественной медицинской помощью, а мы, в свою очередь, могли каждому помочь, — говорит директор МЕДСИ в Петербурге Владимир Остроменский. — В Приморском районе проживает более 600 тысяч человек — он может сравниться по населению с несколькими регионами нашей страны. Да, здесь достаточно много клиник, но и потенциальных пациентов немало. Считаем, что у жителей района должен быть выбор».
Первой пациенткой «Смарт»-клиники МЕДСИ стала Елена Рюмина. Она живет в доме, где открылся медицинский центр. Петербурженка призналась, что знакома с сетью уже давно и, как только на Гаккелевской начался прием, решила посетить врача.
«Самое главное преимущество МЕДСИ — врачи, а еще «космическое» оборудование, — считает пациентка. — Здесь очень хорошее отношение к тебе, грамотная маршрутизация: за один визит можно пройти все процедуры. Для современного человека, главный ресурс которого время, это очень ценно».
«Самое главное преимущество МЕДСИ — врачи, а еще «космическое» оборудование, — считает пациентка. — Здесь очень хорошее отношение к тебе, грамотная маршрутизация: за один визит можно пройти все процедуры. Для современного человека, главный ресурс которого время, это очень ценно».
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