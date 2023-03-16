Медицина высоких стандартов: на севере Петербурга открылась клиника МЕДСИ

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«Миссия нашей компании — делать достижения современной медицины доступными каждому. Поэтому мы активно инвестируем в развитие новых клиник, в инновации и технологии, оборудование, повышаем квалификацию врачей, чтобы люди всегда могли обратиться к нам за качественной медицинской помощью, а мы, в свою очередь, могли каждому помочь, — говорит директор МЕДСИ в Петербурге Владимир Остроменский. — В Приморском районе проживает более 600 тысяч человек — он может сравниться по населению с несколькими регионами нашей страны. Да, здесь достаточно много клиник, но и потенциальных пациентов немало. Считаем, что у жителей района должен быть выбор».