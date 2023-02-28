Первое собственное жилье для студента, семейная квартира для двух поколений, недвижимость для инвестиций. Задач, для решения которых покупатели берут ипотеку, много. Как и кредитных программ. Какой вариант оптимален в той или иной ситуации, разбираемся вместе с экспертами «Петербургской Недвижимости».
Как сэкономить на ипотеке
Квартирная арифметика
Прежде чем вникать в нюансы, подчеркнем главное: в России продолжает действовать льготная ипотека. Меняются ставки и условия выдачи — порой даже к лучшему, — но программа господдержки, кредиты для семей и айтишников по-прежнему есть. Это та самая база, на основе которой строятся специальные ипотечные продукты, позволяющие сэкономить на платежах во время строительства дома. О них и пойдет разговор.
Для удобства мы снабдили каждую программу примерами из жизни. Но это не исчерпывающее количество сценариев. На практике специалисты подбирают наиболее подходящий финансовый инструмент во время индивидуальной консультации.
ИПОТЕКА В РАССРОЧКУ
Для каких задач подойдет:
Первое жилье
Улучшить условия жизни
Переезд в Петербург
Улучшить условия жизни
Переезд в Петербург
Как это работает?
Покупатель заключает договор по подходящей ему кредитной программе, например, с господдержкой или для айтишников. Вне зависимости от выбора ставка составит 1%* на период строительства дома. После ввода в эксплуатацию размер ставки возвращается к базовому. Семейные покупатели тоже могут воспользоваться ипотекой в рассрочку, но должны понимать: по условиям программы материнский капитал или субсидии нельзя использовать в качестве первоначального взноса. Родителям с маленькими детьми эксперты, скорее всего, предложат другие варианты. О них чуть ниже.
от 18 до 50 лет
Расширены возрастные границы заемщика —
от 120 000 рублей
А вот требования по средней зарплате, наоборот, снижены: в Петербурге, например, она должна быть
А вот программистам советуем присмотреться. Тем более, что условия выдачи базовой IT-ипотеки в 2023 году изменились, сделав программу более доступной. Например, теперь жилищный кредит на льготных условиях могут получить сотрудники любой аккредитованной IT-компании.
включительно.
— до вычета НДФЛ (было от 150 000 рублей).
до 5%.
Средняя процентная ставка, на которую может рассчитывать эта категория покупателей по программе льготной ипотеки, —
Однокомнатная квартира в ЖК «Прайм Приморский»
Расчёт действителен на момент публикации. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Ипотека в рассрочку + IT-ипотека от Банка Санкт-Петербург
- Срок сдачи — март 2025 года
- Площадь — 33,79 кв. м
- Стоимость — 7 950 111 рублей
- Первоначальный взнос — 1 193 111 рублей
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка до сдачи дома — 1%*
- Срок выплаты сниженной ставки — 31 месяц
- Основная процентная ставка — 4,35%
- Ежемесячный платеж до сдачи дома — 21 733 рубля
- Ежемесячный платеж после сдачи дома — 32 564 рубля
Сэкономленная сумма
за 31 месяц — 369 022 рубля
Квартира для инвестиций
Жилье детям
Сдача в аренду
Жилье детям
Сдача в аренду
ЭСКРОУ-ДИСКОНТ
Для каких задач подойдет:
Как это работает?
Купить недвижимость в период экономической нестабильности — мудрое решение. Квартиру можно продать по переуступке ближе к сроку сдачи либо сдавать в аренду. В конце концов, в ней можно жить. Словом, это физический капитал, один из самых надежных в России.
Если вы не хотите переплачивать проценты по ипотеке, рассмотрите эскроу-дисконт. И пусть сложное название вас не пугает — попробуем объяснить работу этого инструмента простым языком. Наименование отсылает к эскроу-счетам, на которых лежат деньги дольщиков до завершения строительства. Пользуясь этими средствами и извлекая прибыль, банки имеют возможность делать скидку клиентам своих партнеров-застройщиков.
Так работают разные банки. Общее у программ эскроу-дисконта одно: снижение ставки по кредиту на период строительства. Это позволяет существенно сэкономить на ипотечных платежах до ввода дома в эксплуатацию. Именно поэтому программу часто выбирают те, кто планирует воспользоваться переуступкой или продать недвижимость вскоре после сдачи.
Ставка по эскроу-дисконту начинается от 0,01%.
Если вы не хотите переплачивать проценты по ипотеке, рассмотрите эскроу-дисконт. И пусть сложное название вас не пугает — попробуем объяснить работу этого инструмента простым языком. Наименование отсылает к эскроу-счетам, на которых лежат деньги дольщиков до завершения строительства. Пользуясь этими средствами и извлекая прибыль, банки имеют возможность делать скидку клиентам своих партнеров-застройщиков.
Так работают разные банки. Общее у программ эскроу-дисконта одно: снижение ставки по кредиту на период строительства. Это позволяет существенно сэкономить на ипотечных платежах до ввода дома в эксплуатацию. Именно поэтому программу часто выбирают те, кто планирует воспользоваться переуступкой или продать недвижимость вскоре после сдачи.
Ставка по эскроу-дисконту начинается от 0,01%.
до 30 лет.
сроком
до 12 миллионов рублей
Для покупки недвижимости в Петербурге можно взять
Механику эскроу-дисконта можно «наложить» на любую льготную программу, в том числе ипотеку с господдержкой. Напомним, она действует до 1 июля 2024 года
от 3,7%.
Ставка с эскроу-дисконтом —
Студия в ЖК UniverCity
Расчёт действителен на момент публикации. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Эскроу-дисконт от Сбербанка + программа господдержки
- Срок сдачи — январь 2025 года
- Площадь — 21,9 кв. м
- Стоимость — 4 300 065 рублей
- Первоначальный взнос — 645 065 рублей
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка до сдачи дома — 3,7%**
- Срок выплаты сниженной ставки — 25 месяцев
- Основная процентная ставка — 7,7%
- Ежемесячный платеж до сдачи дома — 16 823 рубля
- Ежемесячный платеж после сдачи дома — 25 523 рубля
за 25 месяцев — 230 883 рубля
ТРАНШЕВАЯ ИПОТЕКА
Для каких задач подойдет:
Семейная квартира
Жилье для двух поколений
«Офис» дома
Жилье для двух поколений
«Офис» дома
Как это работает?
Распространенная ситуация: супруги живут с детьми в съемной квартире, но мечтают о собственной. Логичный выход — купить новые метры на старте, это дешевле. Но как совмещать ипотеку с арендой до новоселья? Раньше это, действительно, было трудноразрешимой проблемой. Теперь появился удобный финансовый продукт — траншевая ипотека. Его особенность в том, что весь кредит делится на два транша — 30 и 70%***. Первую часть суммы банк перечисляет застройщику сразу же, и дольщик выплачивает ипотеку с этих 30%. Второй транш, 70%, банк переводит при вводе объекта в эксплуатацию. С этого момента собственник начинает закрывать весь долг: платеж по второму траншу и остаток по первому.
30 лет.
предельный срок
12 млн рублей,
В Петербурге максимальная сумма кредита —
Кстати, о семейной ипотеке, раз уж мы о ней заговорили. В 2023 году программа подходит семьям с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.
Именно траншевая ипотека позволяет максимально снизить платеж на период строительства — до 70%. Это существенная поддержка для семьи, которая пока вынуждена снимать квартиру. Или временно не может выделять внушительные средства из бюджета на выплату кредита. Важно, что в этой программе принимаются материнский капитал и субсидии в качестве первоначального взноса. Так что, на наш взгляд, программа представляет особый интерес для родителей маленьких детей. Можно взять семейную ипотеку, разделив ее на два транша.
Важно: с 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексирован. Он составляет 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго.
Двухкомнатная квартира в ЖК «Город Звезд»
Расчёт действителен на момент публикации. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
- Траншевая ипотека от Сбербанка + семейная ипотека
- Срок сдачи — март 2025 года
- Площадь — 49,18 кв. м
- Стоимость — 7 850 185 рублей
- Первоначальный взнос — 1 178 185 рублей
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка 5,7%***
- Срок выплаты минимального первого транша — 31 месяц до сдачи дома
- Ежемесячный платеж до сдачи дома — 11 620 рублей
- Ежемесячный платеж после сдачи дома — 39 709 рублей
за 31 месяц — 525 457 рублей
Юлия Мошкова, директор по ипотеке «Петербургской Недвижимости»:
— Выбирая ипотечную программу, мы исходим из потребностей клиента: ему нужно снизить платеж или уменьшить переплату? Ситуации у всех разные. С каждым покупателем мы просчитываем все имеющиеся программы и предлагаем оптимальную.
Слово — эксперту
(по данным «Петербургской Недвижимости» за 2022 год в сегменте «комфорт» и «высокий комфорт»)
Как покупают квартиры петербуржцы
Средний чек
за м² в Петербурге
220 000 рублей
за м² в пригородных районах ЛО
146 000 рублей
Средний метраж
37 м²
Сколько квартир куплено в ипотеку
Средняя доля всех сделок за год —
85%
от всех сделок
94%
В декабре доля достигла рекордных
Средний срок ипотеки
27 лет
Самые популярные форматы квартир
Студии
и однокомнатные
и однокомнатные
Самые популярные районы
Красносельский, Приморский,
Всеволожский
Всеволожский
(Ленобласть)
Реальность: заем можно гасить досрочно быстро — как частично, так и полностью. С этой целью можно использовать накопления, материнский капитал и налоговый вычет за квартиру. Да и возможность рефинансирования всегда есть — этот механизм имеет смысл при разнице в ставках хотя бы на 1,5%.
3 мифа про ипотеку
Кредит придется платить до пенсии
Реальность: подобные сделки стали обыденной практикой. Наличие обременения не снижает рыночную стоимость жилья и не пугает потенциальных покупателей. Главное — получить согласие банка на продажу.
Ипотечную квартиру сложно продать
Реальность: Кредитная ставка фиксируется в договоре и не изменится, даже если льготные программы отменят. Например, если вы взяли семейную ипотеку траншами под 5,7%, то эта ставка останется действующей на весь срок договора.
К окончанию строительства льготную ипотеку могут отменить
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Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»,
Юридическая информация
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий и иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Юридическая информация
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий и иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Юридическая информация
*Предложение действительно с 01.02.2023 по 31.03.2023 (либо до даты изменения банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом строительстве в отношении однокомнатной квартиры общей площадью 33,79 м2 стоимостью 7 950 111 руб. в ЖК «Прайм Приморский» по программе кредитования от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» «IT-ипотека». Первый взнос 1 193 111 руб. Срок кредита 360 месяцев. Сумма кредита 6 757 000 руб. Ежемесячные платежи: в течение 31 месяца c даты выдачи кредита – 21 733 руб., на оставшийся срок 329 месяцев – 32 563 руб. Ставка 4,35% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора доступна в рамках программы ПАО «Банк «Санкт-Петербург» «IT-ипотека» при первоначальном взносе от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях по программе кредитования «IT-ипотека» на www.bspb.ru. Реклама. ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ЖК «Прайм Приморский» расположен по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 7, кадастровый номер ЗУ 78:34:0004281:34621. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Новый стиль». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
** Предложение действительно с 01.02.2023 по 31.03.2023 (либо до даты изменения банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью 21,9 м2 стоимостью 4 300 065 руб. в ЖК Univer city по программе кредитования от ПАО Сбербанк «Ипотека с господдержкой». Первый взнос 645 065 руб. Срок кредита 360 месяцев. Сумма кредита 3 655 000 руб. Ежемесячные платежи: в течение 25 месяцев c даты выдачи кредита – 16 823 руб., на оставшийся срок 335 месяцев – 25 523 руб., процентная ставка 7,7% годовых. Ставка 7,7% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с господдержкой» при первоначальном взносе от 15%. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – 12 млн руб. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин, изменить условия выдачи кредита в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ЖК Univer City (ЖК «Юнивер Сити»): Санкт-Петербург, пос. Шушары, шоссе Колпинское (Детскосельский), кад. номер ЗУ 78:42:0018305:1496. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Проект». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
*** Предложение действительно с 01.02.2023 по 31.03.2023 (либо до даты изменения банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом строительстве в отношении двухкомнатной квартиры общей площадью 49,18 м2 стоимостью 7 850 185 руб. в ЖК «Город звёзд» по программе кредитования от ПАО Сбербанк «Ипотека Траншами. Семейная ипотека». Первый взнос 1 178 185 руб. Срок кредита 360 месяцев. Сумма кредита 6 672 000 руб., выплачиваемая поэтапно. Ежемесячные платежи: в течение 31 месяцев c даты выдачи кредита – 11 620, на оставшийся срок 329 месяцев – 39 709 руб., процентная ставка 5,7% годовых. Ставка 5,7 годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека Траншами. Семейная ипотека» при первоначальном взносе от 15%, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – 12 млн руб. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик»(ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. ЖК «Город звёзд»: Ленинградская обл., Всеволожский район, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, кад. номер ЗУ 47:07:0605001:1177. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Эстейт». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
** Предложение действительно с 01.02.2023 по 31.03.2023 (либо до даты изменения банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью 21,9 м2 стоимостью 4 300 065 руб. в ЖК Univer city по программе кредитования от ПАО Сбербанк «Ипотека с господдержкой». Первый взнос 645 065 руб. Срок кредита 360 месяцев. Сумма кредита 3 655 000 руб. Ежемесячные платежи: в течение 25 месяцев c даты выдачи кредита – 16 823 руб., на оставшийся срок 335 месяцев – 25 523 руб., процентная ставка 7,7% годовых. Ставка 7,7% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с господдержкой» при первоначальном взносе от 15%. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – 12 млн руб. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин, изменить условия выдачи кредита в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ЖК Univer City (ЖК «Юнивер Сити»): Санкт-Петербург, пос. Шушары, шоссе Колпинское (Детскосельский), кад. номер ЗУ 78:42:0018305:1496. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Проект». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
*** Предложение действительно с 01.02.2023 по 31.03.2023 (либо до даты изменения банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом строительстве в отношении двухкомнатной квартиры общей площадью 49,18 м2 стоимостью 7 850 185 руб. в ЖК «Город звёзд» по программе кредитования от ПАО Сбербанк «Ипотека Траншами. Семейная ипотека». Первый взнос 1 178 185 руб. Срок кредита 360 месяцев. Сумма кредита 6 672 000 руб., выплачиваемая поэтапно. Ежемесячные платежи: в течение 31 месяцев c даты выдачи кредита – 11 620, на оставшийся срок 329 месяцев – 39 709 руб., процентная ставка 5,7% годовых. Ставка 5,7 годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека Траншами. Семейная ипотека» при первоначальном взносе от 15%, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – 12 млн руб. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик»(ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. ЖК «Город звёзд»: Ленинградская обл., Всеволожский район, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, кад. номер ЗУ 47:07:0605001:1177. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Эстейт». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
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