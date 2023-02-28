Купить недвижимость в период экономической нестабильности — мудрое решение. Квартиру можно продать по переуступке ближе к сроку сдачи либо сдавать в аренду. В конце концов, в ней можно жить. Словом, это физический капитал, один из самых надежных в России.



Если вы не хотите переплачивать проценты по ипотеке, рассмотрите эскроу-дисконт. И пусть сложное название вас не пугает — попробуем объяснить работу этого инструмента простым языком. Наименование отсылает к эскроу-счетам, на которых лежат деньги дольщиков до завершения строительства. Пользуясь этими средствами и извлекая прибыль, банки имеют возможность делать скидку клиентам своих партнеров-застройщиков.



Так работают разные банки. Общее у программ эскроу-дисконта одно: снижение ставки по кредиту на период строительства. Это позволяет существенно сэкономить на ипотечных платежах до ввода дома в эксплуатацию. Именно поэтому программу часто выбирают те, кто планирует воспользоваться переуступкой или продать недвижимость вскоре после сдачи.



Ставка по эскроу-дисконту начинается от 0,01%.





