ТРАНШЕВАЯ ИПОТЕКА
ЭСКРОУ-ДИСКОНТ
ИПОТЕКА В РАССРОЧКУ
Первое собственное жилье для студента, семейная квартира для двух поколений, недвижимость для инвестиций. Задач, для решения которых покупатели берут ипотеку, много. Как и кредитных программ. Какой вариант оптимален в той или иной ситуации, разбираемся вместе с экспертами «Петербургской Недвижимости».
Как сэкономить на ипотеке
Квартирная арифметика
Прежде чем вникать в нюансы, подчеркнем главное: в России продолжает действовать льготная ипотека. Меняются ставки и условия выдачи — порой даже к лучшему, — но программа господдержки, кредиты для семей и айтишников по-прежнему есть. Это та самая база, на основе которой строятся специальные ипотечные продукты, позволяющие сэкономить на платежах во время строительства дома. О них и пойдет разговор.
Для удобства мы снабдили каждую программу примерами из жизни. Но это не исчерпывающее количество сценариев. На практике специалисты подбирают наиболее подходящий финансовый инструмент во время индивидуальной консультации.
ИПОТЕКА В РАССРОЧКУ
Для каких задач подойдет:
Первое жилье
Улучшить условия жизни
Переезд в Петербург
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Как это работает?
Покупатель заключает договор по подходящей ему кредитной программе, например, с господдержкой или для айтишников. Вне зависимости от выбора ставка составит 1%* на период строительства дома. После ввода в эксплуатацию размер ставки возвращается к базовому. Семейные покупатели тоже могут воспользоваться ипотекой в рассрочку, но должны понимать: по условиям программы материнский капитал или субсидии нельзя использовать в качестве первоначального взноса. Родителям с маленькими детьми эксперты, скорее всего, предложат другие варианты. О них чуть ниже.

от 18 до 50 лет
Расширены возрастные границы заемщика —
от 120 000 рублей
А вот требования по средней зарплате, наоборот, снижены: в Петербурге, например, она должна быть
А вот программистам советуем присмотреться. Тем более, что условия выдачи базовой IT-ипотеки в 2023 году изменились, сделав программу более доступной. Например, теперь жилищный кредит на льготных условиях могут получить сотрудники любой аккредитованной IT-компании.
включительно.
— до вычета НДФЛ (было от 150 000 рублей).
до 5%.
Средняя процентная ставка, на которую может рассчитывать эта категория покупателей по программе льготной ипотеки, —
Квартира для инвестиций
Жилье детям
Сдача в аренду
ЭСКРОУ-ДИСКОНТ
Для каких задач подойдет:
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Как это работает?
Купить недвижимость в период экономической нестабильности — мудрое решение. Квартиру можно продать по переуступке ближе к сроку сдачи либо сдавать в аренду. В конце концов, в ней можно жить. Словом, это физический капитал, один из самых надежных в России.

Если вы не хотите переплачивать проценты по ипотеке, рассмотрите эскроу-дисконт. И пусть сложное название вас не пугает — попробуем объяснить работу этого инструмента простым языком. Наименование отсылает к эскроу-счетам, на которых лежат деньги дольщиков до завершения строительства. Пользуясь этими средствами и извлекая прибыль, банки имеют возможность делать скидку клиентам своих партнеров-застройщиков.

Так работают разные банки. Общее у программ эскроу-дисконта одно: снижение ставки по кредиту на период строительства. Это позволяет существенно сэкономить на ипотечных платежах до ввода дома в эксплуатацию. Именно поэтому программу часто выбирают те, кто планирует воспользоваться переуступкой или продать недвижимость вскоре после сдачи.

Ставка по эскроу-дисконту начинается от 0,01%.


до 30 лет.
сроком
до 12 миллионов рублей
Для покупки недвижимости в Петербурге можно взять
Механику эскроу-дисконта можно «наложить» на любую льготную программу, в том числе ипотеку с господдержкой. Напомним, она действует до 1 июля 2024 года
от 3,7%.
Ставка с эскроу-дисконтом —
ТРАНШЕВАЯ ИПОТЕКА
Для каких задач подойдет:
Семейная квартира
Жилье для двух поколений
«Офис» дома

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Как это работает?
Распространенная ситуация: супруги живут с детьми в съемной квартире, но мечтают о собственной. Логичный выход — купить новые метры на старте, это дешевле. Но как совмещать ипотеку с арендой до новоселья? Раньше это, действительно, было трудноразрешимой проблемой. Теперь появился удобный финансовый продукт — траншевая ипотека. Его особенность в том, что весь кредит делится на два транша — 30 и 70%***. Первую часть суммы банк перечисляет застройщику сразу же, и дольщик выплачивает ипотеку с этих 30%. Второй транш, 70%, банк переводит при вводе объекта в эксплуатацию. С этого момента собственник начинает закрывать весь долг: платеж по второму траншу и остаток по первому.
30 лет.
предельный срок
12 млн рублей,
В Петербурге максимальная сумма кредита —
Кстати, о семейной ипотеке, раз уж мы о ней заговорили. В 2023 году программа подходит семьям с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.
Именно траншевая ипотека позволяет максимально снизить платеж на период строительства — до 70%. Это существенная поддержка для семьи, которая пока вынуждена снимать квартиру. Или временно не может выделять внушительные средства из бюджета на выплату кредита. Важно, что в этой программе принимаются материнский капитал и субсидии в качестве первоначального взноса. Так что, на наш взгляд, программа представляет особый интерес для родителей маленьких детей. Можно взять семейную ипотеку, разделив ее на два транша.
Важно: с 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексирован. Он составляет 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго.
Юлия Мошкова, директор по ипотеке «Петербургской Недвижимости»:
— Выбирая ипотечную программу, мы исходим из потребностей клиента: ему нужно снизить платеж или уменьшить переплату? Ситуации у всех разные. С каждым покупателем мы просчитываем все имеющиеся программы и предлагаем оптимальную.
Слово — эксперту
(по данным «Петербургской Недвижимости» за 2022 год в сегменте «комфорт» и «высокий комфорт»)
Как покупают квартиры петербуржцы
Средний чек
за м² в Петербурге
220 000 рублей
за м² в пригородных районах ЛО
146 000 рублей
Средний метраж
37 м²
Сколько квартир куплено в ипотеку
Средняя доля всех сделок за год —
85%
от всех сделок
94%
В декабре доля достигла рекордных
Средний срок ипотеки
27 лет
Самые популярные форматы квартир
Студии
и однокомнатные
Самые популярные районы
Красносельский, Приморский,
Всеволожский
(Ленобласть)
Реальность: заем можно гасить досрочно быстро как частично, так и полностью. С этой целью можно использовать накопления, материнский капитал и налоговый вычет за квартиру. Да и возможность рефинансирования всегда есть — этот механизм имеет смысл при разнице в ставках хотя бы на 1,5%.
3 мифа про ипотеку
Кредит придется платить до пенсии
Реальность: подобные сделки стали обыденной практикой. Наличие обременения не снижает рыночную стоимость жилья и не пугает потенциальных покупателей. Главное получить согласие банка на продажу.
Ипотечную квартиру сложно продать
Реальность: Кредитная ставка фиксируется в договоре и не изменится, даже если льготные программы отменят. Например, если вы взяли семейную ипотеку траншами под 5,7%, то эта ставка останется действующей на весь срок договора.
К окончанию строительства льготную ипотеку могут отменить
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Юридическая информация

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
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