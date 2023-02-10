Цветы добавляют очарования любому подарку — да и сами по себе отлично выражают ваши чувства: симпатию, нежность, страсть, в конце концов. Но чтобы купить композицию, которая выполнит эту важную миссию, нужно знать матчасть. Мы обратились к профессиональным флористам и выяснили главные секреты идеального букета.
Нашими проводниками в мир цветущего и благоухающего стали специалисты петербургских мастерских Flowers Expert, первая из которых открылась 10 лет назад, как раз в День всех влюбленных. С их помощью мы сформулировали семь правил для ответственных романтиков. Этот список особенно пригодится накануне 14 февраля и 8 марта.
Обращаться в салон за пару часов до вручения, особенно если вам нужна экзотическая или нестандартная композиция, — не самая удачная идея. Чтобы все прошло идеально, рекомендуется оформлять заказ за один-два дня до нужного момента. Тогда флористы смогут подготовить и забронировать специально для вас свежие цветы, а затем безупречно спланировать доставку.
Чтобы сюрприз оказался приятным и уместным, поручите цветочной мастерской или службе доставки уточнить заранее, когда и где даме будет удобно получить букет. Возможно, удивлять цветами рано утром в субботу — не лучшая мысль. А в некоторых случаях не стоит привозить композицию на рабочее место или, наоборот, домой. Во Flowers Expert всегда готовы заранее связаться с получателем и деликатно уточнить удобное место доставки. При этом, если пожелаете, сохранят вашу анонимность и не скажут получателю, какого именно подарка нужно ожидать.
Составлять букеты из пионов, к примеру, лучше с мая по август. Есть у них и второй сезон, зимний, но в холодное время года доступно меньше сортов. В мастерских Flowers Expert всегда стараются предлагать клиентам цветы, сезон которых в самом разгаре, так как именно в этот момент они в наилучшей форме. Впрочем, если понадобится, добавят в композицию и что-то нехарактерное для этого времени года.
К первой, почти беспроигрышной, категории флористы относят обычные и пионовидные розы, пионы, гортензии, ранункулюсы. Желаете удивить? Специалисты готовы добавить в композицию что-то необычное: анемоны, дельфиниум, тюльпаны неожиданных оттенков, орнитогалум, аллиум — список можно продолжать бесконечно.
Интересной может быть и форма букета: например, с цветами, расположенными на разных уровнях. Стильно смотрятся композиции, в которых сочетаются контрастные оттенки. И, наконец, важную роль играет оформление. Оно подчеркивает сильные стороны букета и усиливает эффект.
Интересной может быть и форма букета: например, с цветами, расположенными на разных уровнях. Стильно смотрятся композиции, в которых сочетаются контрастные оттенки. И, наконец, важную роль играет оформление. Оно подчеркивает сильные стороны букета и усиливает эффект.
— Эквадорские розы отличаются крупным бутоном: его ширина — 6–7 см. Букет из 25 таких цветов иногда может выглядеть так же пышно, как 101 кенийская роза с ее 4-сантиметровым бутоном. Кроме того, розы из Эквадора более стойкие, чем российские и кенийские. Согласитесь — хочется, чтобы букет радовал не два-три дня, а значительно дольше. Наши покупатели иногда рассказывают, что эквадорские розы сохраняют свежесть до двух недель! Из тюльпанов мы предпочитаем пионовидные голландские с их невероятными оттенками и формами и классические российские, которые по качеству не хуже зарубежных.
Мария Киреева
Флорист мастерской Flowers Expert
Флорист мастерской Flowers Expert
— Самая распространенная ошибка — заказывать то, что нравится вам, и не думать о предпочтениях получателя. Очень важно узнать, какие цветы или оттенки любит девушка. Если такой информации нет, стоит посоветоваться с флористом, рассказать ему о вашей даме и событии, к которому приурочен подарок. Профессионал обязательно подскажет решение и подберет удачное сочетание. Мы во Flowers Expert знаем, как составить букет, который и покорит сердце, и взорвет соцсети.
Обозначьте желаемую цветовую гамму, любимые цветы вашей дамы и рекомендации по бюджету. Можно найти в интернете фото букета ее мечты или выбрать готовый вариант на сайте салона.
Три главных врага срезанных цветов способны привести к увяданию даже самую свежую композицию. Убедитесь, что перед отправкой флористы упакуют букет в специальную транспортировочную бумагу или пленку. Предупредите их, если подарок будет находиться в дороге больше часа. В этом случае специалисты Flowers Expert, например, всегда используют одноразовую вазу с водой, которая помогает цветам дольше сохранять красоту.
Если вы лично забираете букет из салона, поставьте его на заднее сиденье машины и постарайтесь не открывать окна. В противном случае чередование теплых и холодных потоков воздуха создаст перепад температур, губительный для цветов.
Если вы лично забираете букет из салона, поставьте его на заднее сиденье машины и постарайтесь не открывать окна. В противном случае чередование теплых и холодных потоков воздуха создаст перепад температур, губительный для цветов.
Используя специальную технику, каждый лепесток выворачивают вручную. В результате цветок становится пышным, объемным, фактурным, приобретает необычный вид и смотрится очень эффектно. При этом розы сохраняют качество и стойкость обычных бутонов.
Аккуратная понятная форма и нежные оттенки никого не оставляют равнодушным. По наблюдениям флористов Flowers Expert, самые популярные цветы в этом формате — вывернутые и кустовые розы, тюльпаны, махровый лизиантус и гортензии.
Востребованы уже много лет. Для них используются различные сорта роз, дельфиниумы, пионы, гортензии и т.д. Покоряют необычной формой, большим количеством цветов и интересными сочетаниями оттенков. Плюс они удобны при транспортировке и в уходе.
Популярные тренды романтических букетов
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ИНН 7840483290, юр адрес: СПБ, Лиговский проспект, д.53 литер А, помещение 1-Н
Автор: Мария Семенова
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Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Бьюти флауэрс»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, ООО «Бьюти флауэрс»
ИНН 7840483290, юр адрес: СПБ, Лиговский проспект, д.53 литер А, помещение 1-Н
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Бьюти флауэрс»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
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