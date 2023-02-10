Составлять букеты из пионов, к примеру, лучше с мая по август. Есть у них и второй сезон, зимний, но в холодное время года доступно меньше сортов. В мастерских Flowers Expert всегда стараются предлагать клиентам цветы, сезон которых в самом разгаре, так как именно в этот момент они в наилучшей форме. Впрочем, если понадобится, добавят в композицию и что-то нехарактерное для этого времени года.

