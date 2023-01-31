В России появился новый способ коррекции зрения
Успеть за 18 секунд
В конце 2022 года в мире офтальмологии произошло важное событие: в России впервые стал доступен один из самых современных способов лазерной коррекции близорукости и астигматизма. Специалисты петербургской клиники «Эксимер», которая уже не единожды задавала тренды в этой области медицины, начали использовать инновационную технологию улучшения зрения «СмартСайт».
«СмартСайт» относится к последнему поколению лентикулярных технологий, хорошо известных врачам и пациентам, и применяется при близорукости до -12 диоптрий и астигматизме до -6 диоптрий. Так как «СмартСайт» не требует создания роговичного лоскута, этот вид коррекции подходит людям, ведущим активный образ жизни, тем, кто занимается контактными и экстремальными видами спорта. Также «СмартСайт» — удачное решение для пациентов с высоким риском возникновения синдрома «сухого глаза», которым «лазер» обычно не рекомендуется.
Умный взгляд
— При таком виде коррекции поверхность роговицы не затрагивается, — объясняет Георгий Парджанадзе, врач-офтальмохирург клиники «Эксимер». — Луч фемтосекундного лазера SCHWIND ATOS, проходя сквозь нее, формирует на строго определенной глубине линзу, которая называется лентикулой. При этом ткани не разрезаются, а расслаиваются на молекулярном уровне. Воздействие длится всего 15–18 секунд. Затем хирург извлекает лентикулу через небольшой доступ, который смыкается и самогерметизируется. В итоге форма роговицы изменяется так, что лучи света, поступающие в глаз пациента, начинают фокусироваться строго на сетчатке, и зрение улучшается.
Георгий Парджанадзе,
врач-офтальмохирург клиники «Эксимер»
врач-офтальмохирург клиники «Эксимер»
Вмешательство выполняется под местной капельной анестезией. По наблюдениям врачей клиники «Эксимер», обычно спустя 4–5 часов после процедуры пациенты видят 10–12 строчек таблицы Сивцева. Многие из них отмечают, что окружающий мир выглядит ярче и четче, чем раньше, когда они смотрели на него через очки или контактные линзы.
создание микродоступа и лентикулы
удаление лентикулы
самогерметизация микродоступа
Что видят врачи в микроскоп?
Лентикулярная технология коррекции зрения,
или Что видят врачи
или Что видят врачи
Сделать воздействие на роговицу более точным и в результате повысить качество коррекции специалистам помогают особые возможности «СмартСайт». Она позволяет находить зрительную ось глаза — линию, по которой человек видит лучше всего, — и делает ее центром зоны вмешательства. Если проводить процедуру, ориентируясь, допустим, на центр зрачка, то результаты могут быть неудовлетворительными: например, у людей с астигматизмом ось может проходить через его периферию.
Верный прицел
Еще одна важная функция, которая помогает «прицелиться» врачам, — автоматическая компенсация циклоторсии, поворота глазного яблока при изменении положения тела. Дело в том, что во время диагностики пациент сидит, а для проведения вмешательства — ложится. Глазное яблоко при этом перемещается на небольшой угол, но при применении «СмартСайт» правильная зона воздействия определяется автоматически — по рисунку радужки пациента.
Во время процедуры с роговицей пациента взаимодействует специальное одноразовое приспособление в форме конуса, которое прижимается к глазу и за счет вакуума как бы присасывается к нему. Его вогнутая контактная поверхность не оказывает излишнего давления, делая процедуру и физически, и психологически более комфортной.
Благодаря тому, что поверхность роговицы не затрагивается, после процедуры снижен риск развития синдрома сухого глаза — состояния, которое обычно сопровождается такими неприятными ощущениями, как жжение, резь, дискомфорт при ярком свете.
Благодаря тому, что поверхность роговицы не затрагивается, после процедуры снижен риск развития синдрома сухого глаза — состояния, которое обычно сопровождается такими неприятными ощущениями, как жжение, резь, дискомфорт при ярком свете.
Больше комфорта
Еще одно преимущество новой технологии — возможность формировать лентикулу с очень тонкими краями, благодаря чему сохраняется архитектура роговицы. В результате после коррекции улучшается качество зрения вечером и ночью. Уменьшается вероятность нежелательных оптических эффектов, возникающих в темное время суток: гало (ореол вокруг источника света) и глэр (ослепление при попадании света в глаза).
СПРАВКА
Петербургская офтальмологическая клиника «Эксимер» имеет 25-летний опыт в области коррекции зрения. Ее специалисты провели более 150 400 операций, включая сложные микрохирургические вмешательства. Клиника оснащена современным оборудованием, которое регулярно обновляется. «Эксимер» использует актуальные медицинские технологии, позволяющие лечить близорукость, дальнозоркость, астигматизм, катаракту и многие другие заболевания глаз.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Необходима консультация специалиста
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
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