Трудовая книжка у меня появилась еще в школе: я постоянно подрабатывала вплоть до того времени, как в 20 лет меня официально приняли на должность корреспондента в редакцию городской газеты. Так что на сегодняшний день моему стажу можно позавидовать: больше двух десятков лет.



Времена были разные: кто-то из работодателей честно вносил за меня все положенные взносы, кто-то — не очень. Тем не менее, я надеялась, что уже накопила себе кой-чего на будущее. Если уж совсем честно — даже мысленно рисовала картинки, как ровно в 60 завершу карьеру и, как мои европейские ровесники, начну осваивать мир…



Важный штрих. Несколько лет назад как сознательная будущая пенсионерка я не поленилась и перевела накопительную часть пенсии в СберНПФ. Принимая такое решение, я рассуждала примерно так: все течет, все меняется — а Сбер остается как что-то незыблемое в нашей жизни… В 2014 году накопительную пенсию «заморозили», и я как-то подзабыла о ней. В конце концов, когда тебе 30, старость — не самая актуальная тема для размышлений. Тем более, что в результате реформы время выхода на заслуженный отдых «подвинули», и этот период жизни стал казаться еще более далеким.



А недавно одна моя коллега вышла на пенсию. Когда она, смеясь, озвучила сумму ежемесячной выплаты (раз в пять меньше ее зарплаты), я задумалась: сколько же буду получать? И решила это выяснить.

