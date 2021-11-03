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Меня зовут Настя, мне 36 лет, и я журналист. Недавно решила выяснить, какую пенсию буду получать. Что из этого вышло — читайте в тексте.
Анастасия Коренькова,
журналист «Фонтанки.ру»
Трудовая книжка у меня появилась еще в школе: я постоянно подрабатывала вплоть до того времени, как в 20 лет меня официально приняли на должность корреспондента в редакцию городской газеты. Так что на сегодняшний день моему стажу можно позавидовать: больше двух десятков лет.

Времена были разные: кто-то из работодателей честно вносил за меня все положенные взносы, кто-то — не очень. Тем не менее, я надеялась, что уже накопила себе кой-чего на будущее. Если уж совсем честно — даже мысленно рисовала картинки, как ровно в 60 завершу карьеру и, как мои европейские ровесники, начну осваивать мир…

Важный штрих. Несколько лет назад как сознательная будущая пенсионерка я не поленилась и перевела накопительную часть пенсии в СберНПФ. Принимая такое решение, я рассуждала примерно так: все течет, все меняется — а Сбер остается как что-то незыблемое в нашей жизни… В 2014 году накопительную пенсию «заморозили», и я как-то подзабыла о ней. В конце концов, когда тебе 30, старость — не самая актуальная тема для размышлений. Тем более, что в результате реформы время выхода на заслуженный отдых «подвинули», и этот период жизни стал казаться еще более далеким.

А недавно одна моя коллега вышла на пенсию. Когда она, смеясь, озвучила сумму ежемесячной выплаты (раз в пять меньше ее зарплаты), я задумалась: сколько же буду получать? И решила это выяснить.
Попытка №1
Попытка №2
«Сбербанк онлайн»
Первым делом заказала через Госуслуги выписку из Пенсионного фонда. Через пару дней в личный кабинет выгрузился 7-страничный документ, состоящий из таблиц, формул и многочисленных ссылок на федеральные законы. Я погрузилась в этот отчет и… ничего не поняла. Без экономического образования разобраться в этом документе сложно.
Так бы и продолжала ходить в неведении, если бы знающие люди не подсказали: найти желаемую информацию я смогу в собственном смартфоне. Оказывается, в мобильном приложении СберБанк Онлайн теперь есть раздел «Пенсии» (приложение необходимо обновить до последней версии).
Я добралась до него, проскроллив экран приложения. Кликнула — и система предложила мне запросить сведения о состоянии индивидуального пенсионного счета через те же Госуслуги. Одно касание, и нужные данные пришли буквально через несколько минут. Но — и вот тут принципиальное отличие — в удобном и понятном виде. На одной витрине СберБанк Онлайн показал мне: страховой стаж — 20 лет 5 месяцев; заработанные пенсионные баллы — 83,98; стоимость балла в 2021 году — 98,86 рубля; фиксированная выплата работодателя в 2021 году — 6 044, 48 рубля. И самое главное: приложение «на пальцах» объяснило мне, как с этими данными рассчитать пенсию на сегодняшний день. Я сделала это сама, и мой результат совпал с суммой, которую вывел банк: 14 346 рублей.
Но это еще не все. В отдельном окне сервис показал мне средства, которые сформировались у меня за несколько лет в негосударственном пенсионном фонде Сбера. Оказывается, за эти годы у меня накопилось 270 тысяч рублей, из них свыше 92 тысяч — уже инвестиционный доход. Эти деньги продолжают «работать» на меня на фондовом рынке. Я смогу их получить по достижении пенсионного возраста.
Обе части пенсии — страховая и накопительная — у меня теперь видны на одном экране. Раз в квартал данные по страховой пенсии будут обновляться, так как работодатель делает выплаты в Пенсионный фонд именно с такой периодичностью.
Но это еще не все. В отдельном окне сервис показал мне средства, которые сформировались у меня за несколько лет в негосударственном пенсионном фонде Сбера. Оказывается, за эти годы у меня накопилось 270 тысяч рублей, из них свыше 92 тысяч — уже инвестиционный доход. Эти деньги продолжают «работать» на меня на фондовом рынке. Я смогу их получить по достижении пенсионного возраста.
Обе части пенсии — страховая и накопительная — у меня теперь видны на одном экране. Раз в квартал данные по страховой пенсии будут обновляться, так как работодатель делает выплаты в Пенсионный фонд именно с такой периодичностью.

А теперь вопрос: как прожить на 14 тысяч в месяц?

Ок, с суммой определились. Но смотрю я на будущую пенсию в 14 тысяч рублей, и становится грустно. Тут не то, что на путешествия, — на лекарства и одежду не хватит. Что делать?
Инфляция «съест» проценты по депозиту, да и к тому же договор по вкладу нужно постоянно продлять. Забудешь — и без того небольшая ставка превратится в минимальную. А еще доходы по вкладам теперь облагаются налогом.
Завести счет в банке?
Ничего в этом не понимая, я рискую потерять и те накопления, что есть. Можно найти брокера, но за его услуги надо платить. Непривычно и хлопотно.
Начать торговать на бирже?
Купить вторую квартиру, чтобы сдавать ее в будущем? Хорошо бы, но у меня уже есть ипотека, на которую уходить треть зарплаты ежемесячно. Выплачивать кредит еще 19 лет.
Купить вторую квартиру?

Накопи себе сам

«Накопите на пенсию самостоятельно» — заинтересовала фраза в банковском приложении. В поисках подробностей я перешла на страницу с объясняющим видео, из которого узнала: Сбербанк предлагает клиентам индивидуальные пенсионные планы, цель которых, действительно, сформировать дополнительную пенсию. Цена вопроса — одна-две поездки на такси, стоимость которых нужно периодически вносить в НПФ. А что, если и в самом деле попробовать?
Как копить на пенсию
со Сбербанком
Сумма первого взноса
не менее 2000 ₽
Сумма пополнения
Периодичность: любая, оптимальная — раз в месяц
Срок получения дополнительной пенсии:
15 лет
Возможность наследования средств:
есть
Возможность вернуть деньги:
в любой момент
Способ пополнения: автоплатеж
Налоги:
нет
не менее 1 000 ₽
На подключение услуги у меня ушло пару минут. Я решила сделать минимальный первоначальный взнос — 2000 рублей — и настроила автоплатеж на списание 1000 рублей в месяц. Все-таки до пенсии еще 24 года, успею еще подкопить. Система даже показала предварительный доход по моему пенсионному плану (2500 рублей в месяц) — но, подчеркнем, он является именно предварительным.
Не обесценятся ли мои накопления через два десятка лет? Этот резонный вопрос я адресовала в негосударственный пенсионный фонд Сбера.
— Для того, чтобы деньги не обесценивались, НПФ инвестирует их в финансовые инструменты, перечень которых определяется российским законодательством. Важный момент: тот инвестдоход, который вам начислили в этом году, не облагается подоходным налогом, как это, например, происходит с инвестициями или депозитами свыше 1 млн. рублей. При этом инвестдоход продолжает капитализироваться — и в следующем году приносит вам, как говорится, проценты на проценты.
Александр Зарецкий,
генеральный директор НПФ Сбербанка
Материал публикуется специально для НПФ Сбербанка.

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Настоящий материал носит исключительно информационный характер, не является предложением по покупке продукта/услуги и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой НПФ Сбербанк
Иллюстрации: freepik.com
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