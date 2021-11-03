Я добралась до него, проскроллив экран приложения. Кликнула — и система предложила мне запросить сведения о состоянии индивидуального пенсионного счета через те же Госуслуги. Одно касание, и нужные данные пришли буквально через несколько минут. Но — и вот тут принципиальное отличие — в удобном и понятном виде. На одной витрине СберБанк Онлайн
показал мне: страховой стаж — 20 лет 5 месяцев; заработанные пенсионные баллы — 83,98; стоимость балла в 2021 году — 98,86 рубля; фиксированная выплата работодателя в 2021 году — 6 044, 48 рубля. И самое главное: приложение «на пальцах» объяснило мне, как с этими данными рассчитать пенсию на сегодняшний день. Я сделала это сама, и мой результат совпал с суммой, которую вывел банк: 14 346 рублей
.