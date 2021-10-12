Первый Фонтанка Day: мы создаем события вместе

Генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский, главный редактор Александр Горшков, коммерческий директор Елена Пирожкова и ведущий менеджер проектов Зоя Красавина рассказали собравшимся в центре KOD о событиях на 2021 и 2022 год, в которых можно принять участие с пользой для своего бизнеса или проекта.