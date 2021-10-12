Первый Фонтанка Day: мы создаем события вместе

7 октября состоялся Фонтанка Day — первое особое мероприятие для друзей и партнеров интернет-издания «Фонтанка.ру» и портала о здоровье «Доктор Питер».
Генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский, главный редактор Александр Горшков, коммерческий директор Елена Пирожкова и ведущий менеджер проектов Зоя Красавина рассказали собравшимся в центре KOD о событиях на 2021 и 2022 год, в которых можно принять участие с пользой для своего бизнеса или проекта.
Гости задавали вопросы, делились эмоциями и опытом участия в Международных фестивалях и городских событиях портала. Также состоялась церемония награждения и выражение особой благодарности проверенным и новым партнерам, которые были вместе с «Фонтанкой» в 2021 году:
ПАО «Газпром нефть» и Команде прогресса за прогрессивное партнерство, креативный подход и значимую поддержку Международных фестивалей «ЗСД Фонтанка Фест» и Фонтанка SUP»
холдингу Setl Group за фундаментальный партнерский вклад в развитие Международных и городских событий порталов «Фонтанка.ру» и «Доктор Питер», социальную ответственность бизнеса.
компании «Victoria Stenova» за верность и постоянство партнерства, а также значимую поддержку в развитии фестиваля «Фонтанка SUP»
Объединению строителей Санкт-Петербурга за надежное долговременное партнерское сотрудничество и весомую поддержку проектов и событий портала «Фонтанка.ру».
Группе «Эталон» за стабильную и надежную партнерскую поддержку проектов и событий портала «Фонтанка.ру»
СМП Банку за творческий старт партнерского сотрудничества и поддержку городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
компании «Силовые машины» за сильный и уверенный партнерский старт и дружное командное участие в фестивале «ЗСД Фонтанка Фест»
телеканалу ТНТ за нестандартный подход и креативную партнерскую поддержку фестиваля «Фонтанка SUP»
компании «МедМарт» за смелость в бизнес-решениях и поддержку I городской премии «Доктор Питер — Частная медицина»
Мы можем создать события вместе!
Дополнительную информацию о календаре мероприятий «Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» на 2021 — 2022 года и о возможностях партнерских интеграций вы можете узнать в рекламном отделе портала (812) 461-777-3.
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