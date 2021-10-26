Как каршеринг, но для коттеджей: ЁLKI HOUSE предложили новую концепцию отдыха

Это похоже на каршеринг, только вместо автомобиля — дом. Поэтому здесь нет стойки администратора, нет обслуживающего персонала. Дом открывается с помощью кода, который приходит на телефон. Гости остаются наедине с близкими и с природой и могут наслаждаться отдыхом, не встречаясь с посторонними. При этом всегда на связи call-центр проекта, готовый прийти на помощь и ответить на возникающие вопросы.