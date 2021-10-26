Как каршеринг, но для коттеджей: ЁLKI HOUSE предложили новую концепцию отдыха
Отправляясь на отдых, в первую очередь все стремятся к уединению и общению с природой. При этом за городом хочется комфорта на городском уровне. Все это можно найти в проект ЁLKI HOUSE, где предлагается новая концепция smart-отдыха.
Это похоже на каршеринг, только вместо автомобиля — дом. Поэтому здесь нет стойки администратора, нет обслуживающего персонала. Дом открывается с помощью кода, который приходит на телефон. Гости остаются наедине с близкими и с природой и могут наслаждаться отдыхом, не встречаясь с посторонними. При этом всегда на связи call-центр проекта, готовый прийти на помощь и ответить на возникающие вопросы.
Сами коттеджи недаром имеют приставку smart: внутри они оснащены современной бытовой техникой, аудиосистемой и интеллектуальной системой климат-контроля. Здесь всегда поддерживается комфортная температура: например, зимой можно удаленно включить отопление, чтобы к вашему приезду коттедж уже нагрелся. На кухне — плита, микроволновка, кофеварка, посудомоечная и компактная стиральная машины. И все это в доме с футуристичным дизайном и стильным интерьером.
У каждого дома — участок, где находится зона барбекю с шампурами и гриль-решеткой, беседка, качели и, конечно, баня-бочка. Здесь можно отдохнуть не только душой, но и телом.
Такой набор позволяет не только приехать в коттедж на выходные, но и задержаться там подольше — на неделю, две или даже месяц.
Чем же можно заняться в «Елках»?
гулять по лесу и собирать грибы
поиграть в настольные игры — в коттедже большой выбор
устроить пикник на пляже или в лесу
жарить шашлыки или зефирки на мангале
взять в аренду лодку или велосипед (о дополнительных услугах узнавайте отдельно)
послушать музыку и поиграть на музыкальных инструментах
поработать в тишине (везде есть Wi-Fi)
просто завернуться в плед и сидеть на террасе с чашкой какао
Smart-коттеджи ЁLKI расположены в самых живописных местах Ленинградской области: как правило, рядом находятся леса, водоемы. Например, последняя локация «Волшебное озеро» открылась буквально в сентябре на берегу самого большого в регионе Правдинского озера.
И куда бы вы ни поехали: в Правдино, Черемыкино, Порожки, Новожилово или Глебычево — везде вас ждет одинаково высокий уровень комфорта и гостеприимства, совпадающий с тем, что вы видели на фотографиях и в рекламе.
Материал подготовлен специально для ООО "ЁЛКИ РЕНТ"