Запрос на связь и быстрый интернет под землей давно был очень явным. Но почему же все состоялось только в 2021 году? В вестибюлях с точки зрения связи покрытие было у всех операторов: они по очереди строили там базовые станции и затем пускали коллег — таким образом, все были на равных. А вот с тоннелями ситуация была сложнее. Наконец, игроки рынка сотовой связи договорились в 2019 году о совместной реализации этого проекта. Можно сказать, это стало историческим моментом и новой эрой подземного интернета.



«ВымпелКому» по соглашению достались вся первая линия метро и 9 из 11 перегонов третьей линии: от «Приморской» до «Рыбацкого». В общей сложности это 29 станций и 27 перегонов протяженностью 103,6 км.

