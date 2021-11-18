Перегон — участок между станциями. Самые длинные перегоны в зоне билайна — это «Александра Невского» – «Елизаровская» и «Обухово» – «Рыбацкое». Каждый по 4 км, на каждом пути по 7 тоннельных групп.
Базовая станция — комплекс оборудования, обеспечивающий формирование зоны покрытие сотовой сети.
LTE (Long-Term Evolution) — стандарт высокоскоростной беспроводной передачи данных мобильной сети, один из первых стандартов 4G.
РАФСО — распределенная антенно-фидерная система операторов. Это основа интернета в метро, состоящая из двух ключевых элементов: ADAS и сайт-отель.
Сайт-отель — большая надземная аппаратная, где размещено оборудование операторов сотовой связи.
ADAS (Active Distributed Antenna System) — активная распределенная антенная система. Объединяет сигналы всех операторов и по оптике доставляет их в группы радиоизлучающих модулей, которые равномерно расположены в тоннелях.
RRU-модуль (Remote Radio Unit) — радиоизлучающий модуль, который подает радиосигнал в излучающий кабель (он проложен во всех тоннелях).
Easy Macro — компактное решение для наземной базовой станции: антенна размером несколько десятков сантиметров, совмещенная с «радиоизлучающим модулем».