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Как создавали интернет-сеть в петербургской подземке
Из чего состоит интернет
Словарь терминов
Метро как вызов
Как это было
Тонкая работа
Быстрый интернет в метро — давняя мечта петербуржцев. Рассказываем, как был реализован масштабный проект, сделавший спуск в подземку незаметным и «бесшовным» с точки зрения доступа к мобильному интернету. Даже находясь в тоннелях метро, можно больше не выходить с онлайн-совещания и не отрываться от сериала.
Ежедневно в метро спускаются 2,5 миллиона человек. Это самый востребованный транспорт в городе. Самая нагруженная ветка — первая, она же красная: по ней каждый день проезжают свыше 800 тысяч пассажиров.
43% пассажиров проводят под землей от 30 до 60 минут — и в праздники, и в будни.
Фраза «Я в метро, сейчас пропаду» постепенно уходит в прошлое. Для этого специалисты несколько месяцев прокладывали под землей сотни километров кабелей, работали по ночам, спускались в темные вентшахты и изобретали нестандартные решения. Рассказываем, как это происходило.
Из чего состоит интернет
Интернет в метро обеспечивает наземное и подземное оборудование.
Весь комплекс — это распределенная антенно-фидерная система операторов (РАФСО), состоящая из двух ключевых элементов.
Сайт-отель — большая аппаратная, где размещено оборудование наземных базовых станций операторов.
Затем антенная система (ADAS) объединяет сигналы всех операторов
и по «оптике» доставляет их в группы радиоизлучающих (RRU) модулей, равномерно расположенных в тоннелях метро.
подает электричество.
доводит объединенный сигнал до подземных групп.
выполняет роль антенны, за счет него формируется покрытие сотовой сетью. Именно в него доставляет радиосигнал RRU-модуль. Сегодня в метро проложен кабель, обеспечивающий доступ к мобильному интернету и голосовой связи .
Кабель питания
Оптический кабель
Радиоизлучающий кабель
Под землей внутри каждого тоннеля есть 3 типа кабелей:
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Словарь терминов
Перегон — участок между станциями. Самые длинные перегоны в зоне билайна — это «Александра Невского» – «Елизаровская» и «Обухово» – «Рыбацкое». Каждый по 4 км, на каждом пути по 7 тоннельных групп.

Базовая станция — комплекс оборудования, обеспечивающий формирование зоны покрытие сотовой сети.

LTE (Long-Term Evolution) — стандарт высокоскоростной беспроводной передачи данных мобильной сети, один из первых стандартов 4G.

РАФСО — распределенная антенно-фидерная система операторов. Это основа интернета в метро, состоящая из двух ключевых элементов: ADAS и сайт-отель.

Сайт-отель — большая надземная аппаратная, где размещено оборудование операторов сотовой связи.

ADAS (Active Distributed Antenna System) активная распределенная антенная система. Объединяет сигналы всех операторов и по оптике доставляет их в группы радиоизлучающих модулей, которые равномерно расположены в тоннелях.

RRU-модуль (Remote Radio Unit) — радиоизлучающий модуль, который подает радиосигнал в излучающий кабель (он проложен во всех тоннелях).

Easy Macro — компактное решение для наземной базовой станции: антенна размером несколько десятков сантиметров, совмещенная с «радиоизлучающим модулем».
Свободное электричество
Множество гермозатворов
Станции закрытого типа
Согласование
рабочей документации
Множество гермозатворов
Множество гермозатворов от протечек в тоннелях также усложняли работы. В прямом тоннеле это было бы относительно просто, но здесь приходилось менять схему прокладки по стене или потолку, на ходу заменять толстый плохо гнущийся кабель на другой его тип.
Обеспечить интернет в метрополитене — далеко не то же самое, что на земле. Специалисты «ВымпелКома» и подрядчика столкнулись со сложностями, часть которых связана с особенностями метро как объекта, а часть — именно с «фишками» петербургской подземки.
Метро как вызов
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Станции закрытого типа
Станции закрытого типа с дверями — еще одно отличие городского метро. Для них разработали отдельное техническое решение. Если на станции открытого типа кабель доходит до границы платформы, то в закрытом варианте проходит насквозь в тоннель.
Согласование рабочей документации
Метрополитен — стратегический объект с повышенными требованиям к безопасности. Работа с таким серьезным партнером имеет свои четкие правила, все должно быть тщательно проверено.
Изначально рассматривались два варианта системы: активный (та самая ADAS) и пассивный, когда все оборудование размещается в тоннелях. Второй требовал в несколько раз больше электричества для работоспособности. В реальных условиях метро свободное электричество взять негде — выбрали первый вариант.
Свободное электричество
Ежедневно метро Санкт-Петербурга перевозит более 2,5 миллионов пассажиров, это самый популярный вид общественного транспорта в городе. Связь в метро важна для наших клиентов, и поэтому мы сделали покрытие в петербургской подземке непрерывным, а сервисы — соответствующими самым современным стандартам. Реализовать проект в такие короткие сроки удалось благодаря качественной подготовке и слаженной работе технических специалистов билайна, наших партнеров из компании Huawei, сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга и коллег из других операторов связи.
Дмитрий Глотов, директор региона Запад ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн)
Имея на работу всего лишь около трёх часов за ночь, мы смогли закончить строительство менее чем за год — это очень спортивные темпы. Каждый рабочий час мы прокладывали примерно по 500 метров кабеля — это длиннее беговой дорожки на стадионе.
Евгений Василевич, технический директор региона Запад ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн)

Как это было

Множество служб выполняли эту сложнейшую работу в несколько этапов. У каждого была своя четкая роль и зона ответственности.
Служба планирования
со стороны оператора связи «ВымпелКом» проектировала техзадание.
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Служба закупок провела тендеры по выбору подрядчика — исполнителя работ.
Строительный департамент и служба планирования согласовали план-график строительно-монтажных работ с победителем тендера.
Компанияпобедитель конкурса (Huawei) построила всю инфраструктуру, включая подземную часть полностью, а также все
сайт-отели.
На этом этапе подключился Центр экспертизы и строительства сети со стороны «ВымпелКома». Важно было проконтролировать соблюдение требований по монтажу элементов сети, заземлению, креплению и.т.д.
Оптимизаторы заказчика и подрядчика работали вместе. Их задачей было добиться показателей, указанных в ТЗ и при проектировании системы.
Параллельно Служба измерителей была постоянно занята измерениями и оценкой показателей качества и покрытия системы внутри тоннелей.
1
Служба планирования
со стороны оператора связи «ВымпелКом» проектировала техзадание.
2
Служба закупок провела тендеры по выбору подрядчика — исполнителя работ.
3
Строительный департамент и служба планирования согласовали план-график строительно-монтажных работ с победителем тендера.
4
Компанияпобедитель конкурса (Huawei) построила всю инфраструктуру, включая подземную часть полностью, а также все
сайт-отели.
5
На этом этапе подключился Центр экспертизы и строительства сети со стороны «ВымпелКома». Важно было проконтролировать соблюдение требований по монтажу элементов сети, заземлению, креплению и.т.д.
6
Параллельно Служба измерителей была постоянно занята измерениями и оценкой показателей качества и покрытия системы внутри тоннелей.
7
Оптимизаторы заказчика и подрядчика работали вместе. Их задачей было добиться показателей, указанных в ТЗ и при проектировании системы.
Для ускорения строительства сети в метро мы удвоили ресурсы: привлекли дополнительных людей. Планированием сети занимались наши эксперты, обладающие большим опытом в области построения индор-систем, то есть систем обеспечения сотовой связи внутри сооружений. Можно сказать, что сеть спроектирована и построена с учетом международного опыта создания подобных систем.
Денис Мещеряков, технический директор Санкт-Петербургского отделения ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн)

Тонкая работа

Запрос на связь и быстрый интернет под землей давно был очень явным. Но почему же все состоялось только в 2021 году? В вестибюлях с точки зрения связи покрытие было у всех операторов: они по очереди строили там базовые станции и затем пускали коллег — таким образом, все были на равных. А вот с тоннелями ситуация была сложнее. Наконец, игроки рынка сотовой связи договорились в 2019 году о совместной реализации этого проекта. Можно сказать, это стало историческим моментом и новой эрой подземного интернета.

«ВымпелКому» по соглашению достались вся первая линия метро и 9 из 11 перегонов третьей линии: от «Приморской» до «Рыбацкого». В общей сложности это 29 станций и 27 перегонов протяженностью 103,6 км.
Сегодня большая часть трафика в метро приходится на голосовой и стандартный дата-трафик:
Пассажиры-«качальщики», пока едут условно от «Девяткино» до «Проспекта Ветеранов», успевают посмотреть серию любимого сериала. А те, кто слушают музыку или работают удаленно, продолжают это делать в метро без перебоев со связью.
YouTube
Игры
Мессенджеры
За последний год дата-трафик билайн вырос в метро Петербурга в 12 раз.

По данным оператора, первое место среди сервисов, на которые больше всего расходуют трафик жители Северной столицы, когда едут в метро, занимает веб-браузинг, на втором — стриминговые платформы. Третье место за Youtube, Youtube music и Youtube kids. На четвертом месте по трафику VK, на пятой строчке TikTok. Дальше расположены приложения Яндекса, Instagram и Facebook.

Мужчины больше всего трафика тратят на веб-браузинг, Youtube, VK и TikTok, у женщин ситуация схожая, но вместо TikTok — Instagram.
Для петербуржцев метро — один из самых популярных видов транспорта. Примерно половина абонентов билайна спускаются в подземку два раза в день и проводят там больше получаса. Мы хотели дать им возможность пользоваться мобильными сервисами повсюду — и на земле, и под землей. Например, если человек начнет смотреть фильм в автобусе, то сможет теперь продолжить просмотр в метро. При проектировании сети мы учли повседневные потребности клиентов в мобильном интернете и заложили скорости, которые обеспечивают стабильную работу всех сервисов: просмотр видео, прослушивания подкастов, онлайн-игр, общения в мессенджерах и многого другого.
Надежда Корнилова, руководитель департамента по маркетингу розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом»
На земле
В 2020 году инвестиции в сеть билайна в Петербурге превысили вложения двух предыдущих лет. Дело не только в метро — это новая территория, куда пришел быстрый интернет оператора, но она далеко не единственная. Расширяя и модернизируя наземную сеть, билайн охватил и новые районы на земле — те, где люди особенно нуждались в интернете. С 2010 года базовых станций оператора стало больше на 25%. Пакетный трафик «ВымпелКома» с января 2019 года вырос в 2,5 раза.
Центр
В историческом центре Петербурга не прекращалось улучшение качества связи и покрытия. Делать это здесь труднее, чем где бы то ни было, так как по сути нужно разместить оборудование внутри одного огромного памятника архитектуры и вписать антенны в окружающий ландшафт. Дополнительная сложность в том, что толстые стены мешают прохождению сигнала, а плотная застройка осложняет установку новых станций. После модернизации сети сигнал улучшился не только на туристических Конюшенной улице и Дворцовой площади, но и в глухих дворах-колодцах.
Дачи и пригород
46% клиентов билайна выезжают за город минимум раз в неделю, а пандемия заставила многих переместиться за город на более долгое время или поселиться там. В области билайн улучшил связь в крупнейших СНТ с населением от 10 тысяч человек — Мшинское, Пупышево, Молодежное. По курортным направлениям — в Сестрорецк, Лисий Нос. Также связь стала быстрее и надежнее в Петергофе и Павловске.

Пользоваться интернетом за городом хотят так же, как в Петербурге, однако профиль пользования другой. У дачников и жителей пригорода четкие запросы на тарифы с возможностью делиться интернетом, в том числе и с устройствами: в почете трекеры, умные устройства — часы, ошейники для животных, котлы и ворота, сигнализации.
В планах оператора «ВымпелКом» завершить приемку всей системы в метро и довести ее до идеала, доработав нюансы. На поверхности же продолжится строительство новых станций для дальнейшего улучшения покрытия и качества связи в Ленобласти. Еще оператор будет дальше развивать покрытие индор-систем (крупные ТРК, магазины). Принцип работы здесь схож с созданием сети в метро. На таких объектах, как правило, не обеспечить покрытие с улицы, так что базовая станция размещается внутри.
Что дальше
Бурно растущие районы требуют от операторов скорости: интернет уже должен быть, когда люди въедут. На Парнасе, в Мурино, Кудрово, на Приморском проспекте билайн расширил сеть. Это вызов для оператора: в новых районах мало объектов инфраструктуры, где можно разместиться, и строить базовые станции там сложно. Потребность в надежной и быстрой связи у местных жителей высока, но пока одни пишут во все инстанции с требованиями провести наконец интернет, другие категорически против сотового оборудования в зоне видимости.

Инновационные технологии позволяют поставить антенну там, где раньше было сложно. Например, в районах плотной застройки базовая станция — блок радиоизлучающих модулей с панельной антенной — выглядит особенно громоздко. А новое, точечно применяемое решение Easy Macro (70-сантиметровая антенна, совмещенная с радиомодулем) — компактное и вообще малозаметно в городской застройке.
Новостройки
Материал публикуется специально для ПАО «ВымпелКом».

Автор: Анна Романова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «ВымпелКом»
Другие источники фотографий: stock.adobe.com, пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»
Видеосюжет: Алексей Рожнов, Фонтанка.ру
Дизайнер: Заира Гамисония

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