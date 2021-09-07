Стрим-фестиваль «Рокштадт»: «Сегодняночью», «Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон»

Кстати, морской дух музыкантам, которые выступят в Кронштадте, совсем не чужд. Например, дедушка фронтмена группы «Кирпичи» Васи Васина, Анатолий Васильев, был начальником Ленинградского морского порта и Балтийского морского пароходства. А солист группы Tequilajazzz Евгений Федоров провел неделю в экспедиции на паруснике «Крузенштерн» и даже получил лицензию шкипера.
… Обращаем внимание: в дни фестиваля «Остров фортов» будет закрыт для посещения в связи с проведением съемок. Впрочем, попасть в любимый парк можно будет, не вставая с дивана: достаточно включить трансляцию «ВКонтакте»
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