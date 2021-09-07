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Стрим-фестиваль «Рокштадт»: «Сегодняночью», «Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон»
Кронштадт на два дня станет музыкальным центром Петербурга: 11–12 сентября здесь пройдут съемки стрим-фестиваля «Рокштадт». Участники отпразднуют 40-летие Ленинградского Рок-Клуба с драйвом, в хорошей компании и новыми песнями. Увидеть это грандиозное событие смогут все: мероприятие будет транслироваться в онлайне.
11 и 12 сентября 2021 года
18.00 – 21.00
Стрим-фестиваль «Рокштадт»
Рок- фестиваль на «Острове фортов»: «Сегодняночью», «Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон»
«Сегодняночью»
«Кирпичи»
Tequilajazzz
I ДЕНЬ
«Радар»
Zoloto
«АукцЫон»
II ДЕНЬ
https://vk.com/kronshtadt_rf
Трансляция в сообществе «Остров фортов» «ВКонтакте»
Гости открытой онлайн-студии: главный музыкальный критик страны Артемий Троицкий, документалист и обозреватель Борис Барабанов, русско-американский художник и культурный деятель Дмитрий Стрижов. Ведущий фестиваля: лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.
Яркое музыкальное событие организует проект «Остров фортов» при поддержке комитета по культуре Петербурга. Концерты пройдут в субботу и воскресенье в прайм-тайм при помощи популярного стримингового сервиса. Съемки будут происходить вживую, но из-за понятных ограничений без зрителей. Зато в диджитал-пространстве мероприятие сможет увидеть неограниченное количество ценителей хорошей музыки и качественного контента.

Круглая дата Ленинградского Рок-клуба — главный, но не единственный юбилей «Рокштадта». Свое 20-летие на фестивале отметит группа «Сегодняночью», любимцы золотой эры российского MTV. Коллектив исполнит свои главные хиты.
Кстати, морской дух музыкантам, которые выступят в Кронштадте, совсем не чужд. Например, дедушка фронтмена группы «Кирпичи» Васи Васина, Анатолий Васильев, был начальником Ленинградского морского порта и Балтийского морского пароходства. А солист группы Tequilajazzz Евгений Федоров провел неделю в экспедиции на паруснике «Крузенштерн» и даже получил лицензию шкипера.

… Обращаем внимание: в дни фестиваля «Остров фортов» будет закрыт для посещения в связи с проведением съемок. Впрочем, попасть в любимый парк можно будет, не вставая с дивана: достаточно включить трансляцию «ВКонтакте».

Смотреть трансляцию
Новости компаний.

Фотографии предоставлены пресс-службой «‎Остров Фортов».

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