Стрим-фестиваль «Рокштадт»: «Сегодняночью», «Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон»

Яркое музыкальное событие организует проект «Остров фортов» при поддержке комитета по культуре Петербурга. Концерты пройдут в субботу и воскресенье в прайм-тайм при помощи популярного стримингового сервиса. Съемки будут происходить вживую, но из-за понятных ограничений без зрителей. Зато в диджитал-пространстве мероприятие сможет увидеть неограниченное количество ценителей хорошей музыки и качественного контента.



Круглая дата Ленинградского Рок-клуба — главный, но не единственный юбилей «Рокштадта». Свое 20-летие на фестивале отметит группа «Сегодняночью», любимцы золотой эры российского MTV. Коллектив исполнит свои главные хиты.

