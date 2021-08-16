Торжок:

красиво шить не запретишь

До строительства железной дороги именно в Торжке останавливались путники, ехавшие из Петербурга в Москву. Например, Пушкин бывал в этом городе по меньшей мере 25 раз. Поэт прославил на века местные котлеты, которые подавали в гостинице Пожарских.

В книжных лавочках можно купить вполне серьезный, почти научный, труд, который так и называется: «История пожарских котлет». О способах их приготовления горячо спорят шеф-повара — но мы приведем вас туда, где точно знают, как готовить. Открывайте смартфон (надеемся, у вас самый быстрый мобильный интернет от МегаФона — лидера скорости в Тверском регионе по рейтингу Ookla*), запускайте навигатор и в путь — в кафе «Бирхоф», «Комильфо», «Староямская», «Юрвес» или «Оникс». Именно эти заведения готовят лучшие котлеты на местном гастрономическом фестивале, который проходит в Торжке каждое лето.



1.

Набережная Тверцы. Это сейчас Тверца обмелела, а в VIII-IX веках она была могучей полноводной рекой, частью важнейшего торгового пути древней Руси — Волго-Балтийского. Крещенские ярмарки в Торжке задавали тон торговле по всей Верхней Волге. Купля-продажа процветала в городе до тех пор, пока не построили железную дорогу. Ощутить дух купеческой России можно на набережной: в городе взят под охрану весь исторический центр с его особняками, торговыми рядами, лавками с дореволюционными вывесками. Пройдитесь по брусчатке, полюбуйтесь элегантными трехрожковыми фонарями и кованым парапетом — представьте себя почтенным купцом или местным мещанином.



Музей золотного шитья. Городок на реке Тверце славится мастерством не только поваров, но и золотошвей. «Красиво шить не запретишь!» — их девиз. Уникальную технику местные искусницы переняли в Средние века в Византии: при шитье используются нити, в которые вплетены золоченые проволочки. По легенде, в Торжке расшивали платья для Екатерины II и мундиры для Александра III. Удивительное искусство дошло до наших дней в первозданном виде: у современных мастериц в руках только нитка с иголкой да шило с наперстком. Хотите узнать, как они это делают? Посетите музей при фабрике «Торжокские золотошвеи». А если захочется увезти домой милую вещицу, зайдите в любую сувенирную лавку: они изобилуют бархатными сумочками, кошельками, книжными закладками, расшитыми золотом. Стильный аксессуар точно выделит его обладателя из толпы и будет напоминать о поездке.

2.

Церковь без единого гвоздя. Богатый купеческий Торжок не раз разоряли, поэтому средневековых зданий здесь нет. Самой старой городской постройкой считается храм Тихвинской иконы Божией Матери или Церковь без единого гвоздя, как ее называют в народе. Четырехъярусный храм с высокой колокольней датирован серединой XVII века. Прекрасный образец деревянного церковного зодчества, он интересен и внутри — расписным куполом и иконами из майолики. А со смотровой площадки у храма открывается чудесный вид на город и его окрестности.



3.

Кстати, Торжок — один из самых древних городов страны. Его основали новгородские купцы, возившие зерно из плодородных владимиро-суздальских земель в свой неурожайный регион. Само название «Новый Торг», которое носило это местечко раньше, указывает на основной род деятельности местного населения. Кстати, жителей Торжка до сих пор называют «новоторами». Запомните! Не торжокцы, не торжечане и не торжокеры, как иногда можно услышать от туристов.

