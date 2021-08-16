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ПО «НЕВЕ» ДО ВОЛГИ

Куда поехать по М-11?

Россию можно открывать для себя бесконечно. И делать это стоит не только в столицах, но и в малых городах, которые многое расскажут о нашем прошлом, настоящем и будущем. Путешествие по одной только М-11 чего стоит! Шаг вправо, шаг влево — и мы видим такие интересные места, что дух захватывает. Поехали?
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М-11 — важнейшая дорога между Петербургом и Москвой. Благодаря новой трассе время в пути между столицами сократилось почти на треть: не нужно снижать скорость в населенных пунктах и терять время на светофорах. Неудивительно, что автомобилисты все чаще выбирают «Неву»: по данным одного из крупнейших операторов связи, МегаФона, за последние три месяца по автодороге проехало почти 3,4 млн абонентов. Перемещаясь от одного города федерального значения к другому, пользователи «наговорили» 190 млн минут и скачали свыше 5 тыс. терабайт трафика, что эквивалентно просмотру 2,5 млн фильмов онлайн в формате Full HD. А все благодаря тому, что компания обеспечила всю трассу связью, установив около 100 базовых станций. Во время коротких остановок автомобилисты всегда смогут открыть онлайн-карту, найти ближайшую заправку, пополнить транспондер или ответить на срочные сообщения.
Впрочем, М-11— это возможность не только комфортно добраться до Москвы, но и, «свернув» с пути, посетить уютные российские городки. Что там посмотреть, где сделать эффектные сторис и фото для соцсетей —читайте в нашем гиде.
Гатчина:
нестоличная столица
Прежде чем отправиться по федеральной дороге «Нева» в сторону Москвы, советуем заехать в Гатчину. Этот маленький городок к югу от Петербурга дважды (!) становился центром управления Российской империей: сначала Павел I сделал любимую резиденцию столицей. Решать государственные вопросы он предпочитал не из Зимнего, а из Большого Гатчинского дворца. Но не все знают, что так же сильно любил Гатчину и ее охотничьи угодья Александр III. Целых 13 лет он прожил здесь, а с ним — и царский двор.
В XXI веке в судьбе южного предместья Петербурга вновь произошел резкий поворот: Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Предполагается, что сюда постепенно будут переезжать органы власти 47 региона. Впрочем, мы любим этот город не за статус, а за европейские дворцы, романтику парков, яркие культурные проекты и неожиданные архитектурные открытия, которые то тут, то там поджидают любопытного туриста во время прогулок.
1.
Большой Гатчинский дворец. Даже если вы там раньше бывали, советуем вернуться: музей постоянно радует посетителей чем-то новым. Например, недавно после десятилетней реставрации открыли комнаты Николая I. Впервые после революции можно увидеть военные кабинеты императора, его приемную, камердинерскую и т.д. А еще — походную кровать государя и даже лифт ХIХ века. Интересно, как работал этот ретро-подъемник? Все расскажут и покажут.
Приоратский дворец. Последний рыцарь Европы — так называли современники Павла I. Он был не только российским государем, но и Великим магистром Мальтийского ордена, для которого и построил эту резиденцию, напоминающую старый замок в Швейцарии. Побывав в этих стенах, вы, возможно, чуть приблизитесь к разгадке тайны противоречивого монарха, о котором бытует столько легенд и небылиц.
2.
Усадьба Щербова. Когда подходишь к этому дому, кажется, что здесь обитают тролли из скандинавских сказаний. На самом же деле особняк в стиле «северный модерн» был усадьбой лучшего российского художника-карикатуриста начала XX века Павла Щербова. Эта неповторимая постройка отражала экстравагантность самого хозяина, путешествовавшего по Экваториальной Африке, Персии, Сирии, Ливану, Китаю и Японии и украшавшего свое жилище экзотическими сувенирами. К сожалению, сейчас музей Щербова в усадьбе закрыт на реставрацию, но дойти до дома и полюбоваться им снаружи стоит. Тем более, что Гатчина компактная, много времени это не отнимет. Карикатуры художника хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее, можно найти их и в Сети.
3.
На местном «Арбате» — Соборной улице со множеством магазинчиков и кафе.
У памятника первой русской субмарине, которую испытали в Гатчине еще в 1880 году.
На фоне стильных граффити: в Гатчине много качественного стрит-арта.
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Торжок:
красиво шить не запретишь
До строительства железной дороги именно в Торжке останавливались путники, ехавшие из Петербурга в Москву. Например, Пушкин бывал в этом городе по меньшей мере 25 раз. Поэт прославил на века местные котлеты, которые подавали в гостинице Пожарских.
В книжных лавочках можно купить вполне серьезный, почти научный, труд, который так и называется: «История пожарских котлет». О способах их приготовления горячо спорят шеф-повара — но мы приведем вас туда, где точно знают, как готовить. Открывайте смартфон (надеемся, у вас самый быстрый мобильный интернет от МегаФона — лидера скорости в Тверском регионе по рейтингу Ookla*), запускайте навигатор и в путь — в кафе «Бирхоф», «Комильфо», «Староямская», «Юрвес» или «Оникс». Именно эти заведения готовят лучшие котлеты на местном гастрономическом фестивале, который проходит в Торжке каждое лето.
1.
Набережная Тверцы. Это сейчас Тверца обмелела, а в VIII-IX веках она была могучей полноводной рекой, частью важнейшего торгового пути древней Руси — Волго-Балтийского. Крещенские ярмарки в Торжке задавали тон торговле по всей Верхней Волге. Купля-продажа процветала в городе до тех пор, пока не построили железную дорогу. Ощутить дух купеческой России можно на набережной: в городе взят под охрану весь исторический центр с его особняками, торговыми рядами, лавками с дореволюционными вывесками. Пройдитесь по брусчатке, полюбуйтесь элегантными трехрожковыми фонарями и кованым парапетом — представьте себя почтенным купцом или местным мещанином.
Музей золотного шитья. Городок на реке Тверце славится мастерством не только поваров, но и золотошвей. «Красиво шить не запретишь!» — их девиз. Уникальную технику местные искусницы переняли в Средние века в Византии: при шитье используются нити, в которые вплетены золоченые проволочки. По легенде, в Торжке расшивали платья для Екатерины II и мундиры для Александра III. Удивительное искусство дошло до наших дней в первозданном виде: у современных мастериц в руках только нитка с иголкой да шило с наперстком. Хотите узнать, как они это делают? Посетите музей при фабрике «Торжокские золотошвеи». А если захочется увезти домой милую вещицу, зайдите в любую сувенирную лавку: они изобилуют бархатными сумочками, кошельками, книжными закладками, расшитыми золотом. Стильный аксессуар точно выделит его обладателя из толпы и будет напоминать о поездке.
2.
Церковь без единого гвоздя. Богатый купеческий Торжок не раз разоряли, поэтому средневековых зданий здесь нет. Самой старой городской постройкой считается храм Тихвинской иконы Божией Матери или Церковь без единого гвоздя, как ее называют в народе. Четырехъярусный храм с высокой колокольней датирован серединой XVII века. Прекрасный образец деревянного церковного зодчества, он интересен и внутри — расписным куполом и иконами из майолики. А со смотровой площадки у храма открывается чудесный вид на город и его окрестности.
3.
Кстати, Торжок — один из самых древних городов страны. Его основали новгородские купцы, возившие зерно из плодородных владимиро-суздальских земель в свой неурожайный регион. Само название «Новый Торг», которое носило это местечко раньше, указывает на основной род деятельности местного населения. Кстати, жителей Торжка до сих пор называют «новоторами». Запомните! Не торжокцы, не торжечане и не торжокеры, как иногда можно услышать от туристов.
Что посетить
Памятник архитектору Львову
Церковь без единого гвоздя
Внутри храма
Виды Торжка
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На смотровой площадке, выбирайте любую: Свечную башню Борисоглебского монастыря, бывший Новоторжский кремль или колокольню Ильинской церкви.
В парке любви и верности — говорят, он точно такой же, как в пушкинские времена.
В усадьбе Знаменское-Раёк под Торжком. Готовы поспорить: одна из красивейших усадеб страны не оставит равнодушными ни вас, ни ваших подписчиков.
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Осташков:
со своей колокольни
В 2021 году Осташкову исполнилось 650 лет. Из сотен других малых городов Центральной России его выделяет одно важное обстоятельство — расположение на берегу озерной системы Селигер. Песчаные пляжи, потрясающие панорамные виды на бескрайнюю голубую гладь — все это доступно прямо в черте города. У Осташкова есть все составляющие, чтобы стать жемчужиной внутреннего туризма. Пока же сюда в основном приезжают паломники, дачники да любители селигерской рыбы (достойный конкурент пожарским котлетам из Торжка).
1.
Нилова пустынь. Петербургский храм посреди тверских лесов и селигерских вод — возможно ли это? Да! Уже несколько сотен лет паломников со всей страны привлекает один из самых известных монастырей — Нило-Столобенская пустынь на острове Столобный. С XIX века его визитная карточка — Богоявленский собор авторства Иосифа Шарлеманя. Архитектор участвовал в конкурсе проектов для Исаакиевского собора, но победителем не стал. Зато его замысел воплотили здесь. Поэтому прибывающих из Петербурга путешественников так радуют гранитные набережные, нарядная пристань и роскошный классический ансамбль обители. Советуем обязательно отправиться на водную прогулку по озеру с монастырского причала и подняться на колокольню, чтобы сделать эффектные снимки.
Исток Волги. «С голубого ручейка начинается река». Детская песенка не лжет: Волга действительно начинается с ручья, и это место очень посещаемо. Оно находится на окраине деревни Волговерховье. Любимое развлечение туристов здесь — встать на «оба берега Волги» одновременно, благо ручей шириной не больше метра. Если располагаете свободным временем, отправьтесь на прогулку по одной из экологических троп. Каждый маршрут не больше километра и очень живописен.
2.
Музей забытых вещей и не только. Вы когда-нибудь были в музее в стиле стимпанк? Скорее всего, нет. А в Осташкове он есть. Его основал местный житель Игорь Афанасенко, художник по металлу. Старые терки, примусы, фотоаппараты, детали от велосипеда и швейной машинки, которые пылились на чердаке, в умелых руках мастера превратились в интересные арт-объекты. Например, в птицу «птерозавр» и в «дикобраза» из печатной машинки. У музея есть свои поклонники, и одним из них можете стать вы.
3.
Что посетить
На колокольне Троицкого собора — пожалуй, лучший вид на Осташков и озеро Селигер.
На уютных улочках Осташкова. Местами город выглядит так, как сто лет назад.
На рыбном рынке — в самом Осташкове, в Ниловой пустыни или рынке в сторону истока Волги. Надо же доказать в соцсетях, что вы действительно были на Селигере.
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Старая Русса:
из варяг в греки
Благодаря М-11 доступнее стали и малые города Новгородской области. А они способны удивить. Вот, например, Старая Русса, что в сотне километров от областного центра. Только по официальным данным ее возраст перевалил за 850 лет. Этот милый город любил Достоевский, купивший дом на берегу реки Полисть. Наезжала сюда и российская знать — благодаря бальнео-грязевому курорту, который был основан здесь в 1785 году. Считалось, что местная лечебная вода не хуже чешской да немецкой.
Не говорим уже о крупных исторических событиях, в центре которых оказывались рушане. Само расположение города на западе русских земель «обрекало» его на постоянные военные действия — от литовских набегов до событий Великой Отечественной. И торговали здесь на славу, не зря Русса находится на знаменитом пути из варяг в греки.
1.
Дом-музей Достоевского. Место, где великий писатель провел самые счастливые минуты. «Наше гнездо» — так Федор Михайлович называл дом на берегу речки Порусьи (правого притока Полисти), где он в течение восьми лет проводил лето вместе с семьей. Здесь были написаны романы «Бесы» и «Братья Карамазовы», и эти произведения полны реальных картинок из жизни Старой Руссы. Усадьба Достоевского особенно хороша осенью: в саду поспевают яблоки, солнечный свет играет в витражах романтичной веранды, на реке особенно тихо и спокойно… В доме можно почувствовать атмосферу, в которой жил и творил классик: благодаря супруге и детям сохранилось много подлинных вещей.
Бальнеологический курорт. Даже если в ваших планах нет лечения в местной здравнице, сюда надо заехать. Хотя бы для того, чтобы увидеть Муравьевский фонтан. Только представьте: в центре курорта бьет мощный 8-метровый столб минералки. Такое и в Европе-то нечасто увидишь, а что говорить о городке с населением 27 тысяч! Кажется, что здесь от одного только воздуха наполняешься силами. А почему фонтан назван Муравьевским и от чего лечат старорусские грязи, прочитайте, пока едете по М-11.
2.
Царицынский источник. Напор бьющей из-под земли минеральной воды такой сильный, что его хватило бы на работу трех мельниц. Но артезианскую скважину здесь пробурили совсем с другой целью — выпаривать из воды соль для солеваренного завода (основной промысел рушан до середины XIX века). Бурили скважину целых шесть лет, с 1833 по 1839 год. Долго? Еще бы, но ведь и глубина немаленькая — 246 метров. А современной техники тогда не было. Сегодня соль в Старой Руссе уже не варят, в Царицынском источнике туристы просто набирают соленую полезную воду, не забывая сделать фото.
3.
На Соборной площади с колоритной водонапорной башней в стиле модерн. Самый красивый верхний ярус сооружения был утрачен в войну, но башня все равно впечатляет.
На Живом мосту через реку Полисть. Он уже не наплавной, как раньше, но очень любим туристами: жителям больших городов в диковинку дощатый настил переправы.
На берегу Ильменя. Быть в Старой Руссе и не доехать до этого озера — непростительная ошибка. А вдруг в кадр ненароком попадет былинный Садко?
К визиту в Старую Руссу советуем подготовиться. Пока сворачиваете с М-11, пассажиры могут посмотреть короткий фильм или программу о городе — высокая скорость интернета позволит это сделать, особенно если это мобильный интернет от МегаФона. Оператор и здесь лидер по скоростям, согласно рейтингу Ookla*.
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Надеемся, наш путеводитель поможет вам составить план ярких поездок по М-11. Путешествуйте и помните: ничто так не открывает глаза на мир и не расширяет кругозор, как дорога.
Материал публикуется в партнерстве с ПАО «МегаФон».

* Исследования проведены с помощью сервиса SpeedTest.net на платформе Ookla

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото: Анастасия Коренькова, Екатерина Пронина, Евгений Горин, Виктория Светличная, wikipedia.org
Дизайнер: Заира Гамисония
Благодарим пресс-службу «Автодор» за предоставленную карту

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