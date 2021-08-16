М-11 — важнейшая дорога между Петербургом и Москвой. Благодаря новой трассе время в пути между столицами сократилось почти на треть: не нужно снижать скорость в населенных пунктах и терять время на светофорах. Неудивительно, что автомобилисты все чаще выбирают «Неву»: по данным одного из крупнейших операторов связи, МегаФона, за последние три месяца по автодороге проехало почти 3,4 млн абонентов. Перемещаясь от одного города федерального значения к другому, пользователи «наговорили» 190 млн минут и скачали свыше 5 тыс. терабайт трафика, что эквивалентно просмотру 2,5 млн фильмов онлайн в формате Full HD. А все благодаря тому, что компания обеспечила всю трассу связью, установив около 100 базовых станций. Во время коротких остановок автомобилисты всегда смогут открыть онлайн-карту, найти ближайшую заправку, пополнить транспондер или ответить на срочные сообщения.